Merdiven boşluğu deyip geçmeyin

Tasarım aşamasında iyi planlanmadığından merdiven boşlukları genelde atıl alanlar olarak kalırlar. Ancak merdiven boşlukları hem estetik hem de işe yarayan alanlar olarak işlev görebilir.

Merdiven boşlukları, bir bara, çalışma odasına, gardıroba, kış bahçesine, tuvalet ya da kitaplığa dönüşebileceği gibi, tablo ve sanat eserlerini sergileyebileceğiniz bir alan olarak da işlev görebilir. Küçük bir harcamayla bu alanları canlandırmak ve atıl bir alan olamaktan kurtarmak mümkün olabilir. Merdiven boşluklarının işlevli alanlara dönüşmesi için vereceğimiz ipuçlarını değerlendirebilirsiniz.