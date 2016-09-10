Merdiven boşluğu deyip geçmeyin

Tasarım aşamasında iyi planlanmadığından merdiven boşlukları genelde atıl alanlar olarak kalırlar. Ancak merdiven boşlukları hem estetik hem de işe yarayan alanlar olarak işlev görebilir.
Merdiven boşlukları, bir bara, çalışma odasına, gardıroba, kış bahçesine, tuvalet ya da kitaplığa dönüşebileceği gibi, tablo ve sanat eserlerini sergileyebileceğiniz bir alan olarak da işlev görebilir. Küçük bir harcamayla bu alanları canlandırmak ve atıl bir alan olamaktan kurtarmak mümkün olabilir. Merdiven boşluklarının işlevli alanlara dönüşmesi için vereceğimiz ipuçlarını değerlendirebilirsiniz.
Merdiven boşluğunuzu küçük çalılar ve doğal taşlarla bir zen bahçesine çevirebilirsiniz. Böyle bir bahçe için ışıklandırma da önem taşır ve birkaç spot ışığıyla bahçenizi gece de çok şık bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Doğru seçimleri yaparsanız böyle bir alana fazla bakım yapmanız da gerekmez. Bir peyzaj mimarına danışarak hangi bitkilerin direkt gün ışığı almadan da büyüyebileceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Merdiven boşluklarını değerlendirmenin pek çok yolu var. Bu alanı nasıl değerlendireceğinize karar verirken en çok ihtiyacınız olan şeyin ne olduğunu sorun. Bu ihtiyaç merdiven boşluğuna uyar mı yoksa merdiven boşluğunuz bu ihtiyacı karşılamak için çok mu küçük? Bu ihtiyacı gerçekleştirmek için ne kadar masraf etmelisiniz. Bu soruları sorarken bir homify uzmanından yardım alabilirsiniz.
Merdiven boşluğunu değerlendirme yollarından biri de bu boşluğa kitaplık yerleştirmek. Resimde yerleştirilen kitaplık sayesinde evin içinde ekstra bir kitaplığa yer verilmeyerek yer tasarrufu sağlanmış.
Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi merdiven boşluklarını değerlendirmenin en kolay ve en masrafsız yollarından biri kitaplıklar. Merdiven boşluğuna yerleştireceğiniz rafları kitaplık olarak kullanabileceğiniz gibi, bu raflara farklı süs eşyaları koyarak bir vitrin olarak da değerlendirebilirsiniz.
Merdiven boşluklarının yanı sıra, merdivenin yan duvarlarını da etkin olarak kullanabilirsiniz. Resimde görüldüğü gibi merdivenin yan duvarları raflar sayesinde bir sergi alanına dönüştürülebilir. Bu raflara hem kitap ve DVD'ler yerleştirilebilir, hem de çeşitli sanatsal objeler ve süs eşyaları konularak merdiven boyunca bir sanat galerisi yaratılabilir.
Merdiven boşluğunu değerlendirmenin basit yollarından biri de bu alanı bar olarak değerlendirmektir. Bunun için büyük bir yatırıma da gerek yok. Küçük renkli bir dolap ve bardaklar ve şişelerle küçük bir bar yaratmanız mümkün. Resinde renkli barın arka plandaki tuğla beyaz duvarla yarattığı kontrast merdiven boşluğunu daha şık bir hale getirmiş.
Merdiven boşluğundan bir çalışma masası yaratmayı hiç düşündünüz mü? Resimde bunun bir örneğini görüyorsunuz. Bir kaç raf ve bir sıra ile çok hoş bir çalışma alanı yaratılmış. Ayrıca çalışma odası olmayan evler için çok etkileyici bir çözüm olmuş.
Merdiven boşluğu burada da bir gardıroba dönüştürülmüş. Merdivenin altında kalan boşluk raflar sayesinde kıyafetler için bir depolama alanı olarak işlev görüyor. Merdiven boşluğunu bunun gibi raflarla doldurabileceğiniz gibi, bu tarz bölümlemeler kullanmadan, yorgan, battaniye ve yastıklar için bir depolama alanına da dönüştürebilirsiniz.
Merdiven boşluğunu değerlendirmenin bir diğer akılcı yolu ise bu boşluğa bir misafir tuvaleti yerleştirmek olabilir. Merdivenin boyu ve genişliğine bağlı olarak tercih edilebilecek bu çözümün misafirlerinizi çok etkileyeceğinden eminiz. Ancak bu fikri gerçekleştirmenin bu fikre göre daha zahmetli ve masraflı olduğunu belirtmekte yarar var.
Merdiven boşluklarını sanat eserlerine ayırmak ise bir başka çözüm yolu. Bu merdiven boşluğunda büyük boyutlu resimler kullanılarak hem alanın atıl kalmasından kaçınılmış, hem de eve çok estetik bir hava katılmış.
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