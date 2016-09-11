Evinizin bir köşesinde oluşturabileceğiniz 20 küçük bahçe

Doğayı hem iç mekanlara hem dış mekanlara taşımanın her zaman bir yolu vardır. Bugün homify'da hepsine doğal bir dokunuşta bulunulmuş 20 küçük bahçeyi konu edineceğiz. Konu edineceğimiz tüm projeler yaratıcı, pratik ve ekonomik.

Evinizde küçük bir bahçe yaratamadan önce hangi türleri yetiştireceğinizi iyi analiz edip karar vermelisiniz. Yetiştireceğiniz bitkilere karar verirken, çok fazla tür seçmemeniz önem taşıyor. Zira, aksi taktirde bahçedeki dengeyi, çevresel uyumu bozma tehlikesi var. Bir başka önemli nokta bitkilerin boylarına da dikkat etmeniz. Bahçenizin büyüklüğüne uygun bitki boyları tercih etmeniz önem taşıyor. Şimdi gelin size ilham verecek 20 bahçe fikrine hep birlikte bakalım.