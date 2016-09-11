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Evinizin bir köşesinde oluşturabileceğiniz 20 küçük bahçe

Aydin Sanli Aydin Sanli
Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo Tropikal Bahçe
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Doğayı hem iç mekanlara hem dış mekanlara taşımanın her zaman bir yolu vardır. Bugün homify'da hepsine doğal bir dokunuşta bulunulmuş 20 küçük bahçeyi konu edineceğiz. Konu edineceğimiz tüm projeler yaratıcı, pratik ve ekonomik.

Evinizde küçük bir bahçe yaratamadan önce hangi türleri yetiştireceğinizi iyi analiz edip karar vermelisiniz. Yetiştireceğiniz bitkilere karar verirken, çok fazla tür seçmemeniz önem taşıyor. Zira, aksi taktirde bahçedeki dengeyi, çevresel uyumu bozma tehlikesi var. Bir başka önemli nokta bitkilerin boylarına da dikkat etmeniz. Bahçenizin büyüklüğüne uygun bitki boyları tercih etmeniz önem taşıyor. Şimdi gelin size ilham verecek 20 bahçe fikrine hep birlikte bakalım.

1. Dikine bahçe

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Bahçelerinde bitkilerden vezgeçemeyenler ancak küçük bir bahçeye sahip olanlar için alanı dikine kullanmak son derece önemli. Resimde görüldüğü gibi, bahçedeki çiçek tarhına ilave olarak duvarları saksılarla değerlendirebilirsiniz.

2. Ahşap zemin

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Her zaman büyük bir bahçe sahibi olmak gerekmez. Küçük bir bahçe de bir tek bitki çeşidiyle bile bir cennete dönüştürülebilir. Bu bahçede beyaz mozaik taşlarının üstündeki iki büyük saksı ve ahşap bahçe zeminindeki bir saksıyla canlı bir ortama dönüştürülmüş. Ahşap bank da bahçe zeminiyle uyum sağlamış.

3. Yeşil duvar

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta Tropikal Bahçe
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

Bahçede yeriniz azsa duvarınızı yeşilliklerle donatabilirsiniz. Bu bahçede de bu yola gidilmiş ve arka duvar çeşitli bitkilerle yemyeşil bir cümbüşe dönüşmüş.

İyi bir peyzaj mimarı bahçenizin gereklilikleri konusunda size yardımcı olabilir.

4. Çiçek tarhları

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo Tropikal Bahçe
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

Küçük bahçenizi çakıl taşlarının kenarlarından çiçek tarhlarıyla değerlendirebilirsiniz. Çiçek tarhlarının yanı sıra saksılarla da bahçenize bir hava katabilirsiniz. Seçeceğiniz bitki türlerine göre fazla bakım yapmanıza gerek kalmadan da hoş bir bahçeye sahip olabilirsiniz.

5. Duvarda çiçekler

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Kırsal Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Burada da duvarları değerlendirilen küçük bir bahçeyle karşı karşıyayız. Bahçe duvarları saksılar sayesinde bir çiçek cümbüşüne dönüştürülmüş.

6. Doğal taşlar

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Kırsal Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Doğal taşlar her zaman bahçeleri güzel gösterir. Burada da buna bir örnek görüyoruz. Küçük bir ağaçla renklendirilen bahçe de doğal taşlar ve duvardaki seramik dikkat çekiyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Merdiven altı bahçe

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Merdiven boşlukları bahçe olarak değerlendirildiğinde ortaya çok hoş sonuçlar çıkıyor. Bu bahçe de bunlardan biri. Çakıl taşlarıyla oluşturulan zeminde yer yer ahşap döşemeler kullanılmış. Bitkiler ise saksılarda yer alıyor.

8. Saksılarda farklı baharat ve bitkiler

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Kırsal Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Eğer küçücük bir bahçeniz varsa bahçeye koyacağınız küçük bir masa üstüne yerleştireceğiniz küçük saksılarla da bahçeye canlılık katabilirsiniz.

9. Ahşap zemin malzemeleri

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Bu bahçede çakıl taşları arasında ahşap karolar kullanılarak bir yürüyüş yolu elde edilmiş. Bahçe yerdeki saksılar ve duvardaki çiçeklerle renklendirilmiş.

10. Renkli duvarlar ve saksılar

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Akdeniz Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Küçük bahçenize renkli duvarlar ve saksılarla renk katmanız mümkün. Seçeceğiniz renkler bitkilerin yeşil renginin tamamlayıcısı renkler olursa bahçede daha uyumlu bir atmosfer yaratabilirsiniz.

11. Dikine bahçede musluklar

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Bahçeniz ne kadar küçük olursa olsun, yaratıcı fikirlerle herkesin gıpta edeceği bir alana dönüşebilir. Burada da yaratıcı bir fikre rastlıyoruz. Yeşil bitkilerle renklendirilmiş duvardaki panelden yerde duran çakıl taşı dolu saksılara dökülen su bahçeye su sesinin dinginliğini katıyor.

12. Yerli bitkiler seçim

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Çakıl taşlarının üstündeki saksılarda bahçenin bulunduğu coğrafyaya uygun bitkiler yetiştiriliyor. Bunlardan bir de hindistan cevizi ağacı.

13. Ahşap kullanımı

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Eklektik Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Ahşap doğal bir malzeme olması özelliğiyle yeşil bitkilerle son derece iyi uyum sağlıyor.

14. Holde bahçe

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Eğer evinizde boş ve güneş alabilecek küçük bir alan varsa, burayı bir bahçeye dönüştürmek iyi bir fikir olabilir.

15. Sanat eseri

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Evinizin küçük bahçesinde bir sanat eserine yer vermek iyi bir fikir olabilir. Bu sanat eserinin bahçenin doğallığına uygun, ahşap gibi bir malzemeden yapılması da önem taşıyor.

Bahçede kullanabileceğiniz daha fazla sanat eseri için tıklayın.

16. Evin girişinde bitkiler.

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Evin girişini çeşitli bitkilerle renklendirebilirsiniz. Bu eve gelen misafirlere hoş bir karşılama olabilir.

17. Bahçede aydınlatma

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Bahçede orijinal ve yaratıcı bir aydınlatmayla çok hoş bir atmosfer yaratmanız mümkün.

18. Çöl bahçesi

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Akdeniz Bahçe
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Eğer bahçenize çok bakım yapmak istemiyorsanız, daha az bakım isteyen bitkiler tercih edebilirsiniz. Bunun için kaktüsler iyi bir seçim olabilir.

19. Bitki aplikler

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Bahçede çok fazla bitkiye yer vermek istemiyorsanız, aplik şeklinde bitkileri duvarınıza yerleştirebilirsiniz.

20. Aydınlatmayı unutmayın

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Bu yazıda gördüğümüz, dikine bahçeler, musluklu bitki panelleri, ahşap zeminler ve doğal taşlar gibi yaratıcı fikirleri aydınlatmayla süsleyebilirsiniz. İşlevsel bir aydınlatmayla bahçeniz gece de ışıltı saçan mekanlara dönüşebilir.

Evinizin girişini mükemmel hale getirecek 13 fikir
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