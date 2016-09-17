Türkiye'den 6 küçük ve şık mutfak

Ev dekorasyonu meşakkatli ve zor bir süreç olduğu için yapılacak olan dekorasyon işlemleri titiz bir çalışma gerektirmektedir. Ev mimarisi, geometrisi ve odaların ölçüleri dekorasyonlarda karşınıza çıkacak en büyük zorlukların başında gelir. Özellikle odaların istenilen boyutlarda olmaması dekorasyonu istediğiniz gibi yapmanıza engel olur. Banyo ve mutfak dekorasyonlarında odaların küçük olması diğer odalara göre dekorasyonu daha zor hale getirir. Bu gün küçük mutfakların dekorasyonlarını inceliyoruz. Türkiye'de yer alan şık ve zarif küçük mutfakları inceleyerek mutfağınızı dekore ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve küçük mutfakların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını göreceksiniz. Homify farkı ile bu mutfakları yakından inceleyelim.
Mutfak dekorasyonu yapılırken tüm zorluklara rağmen mutfağın işlevsel ve fonksiyonel bir mutfak olmasına dikkat edilmelidir. Mutfak ölçüleri yetersiz olsa da mutfağın boyutuna göre işlevsel bir dekorasyon yapılmalıdır. Resimde yer alan mutfak oldukça küçük boyutlara sahip olmasına rağmen bir duvara yaslanmış mutfak dekorasyonu ile hem geniş bir alan bırakılmış hem de tüm araç gereçler bir arada tutularak işlevsellik kazandırılmış.
Mutfak içim ayrılmış olan alan istediğiniz ölçülere sahip değilse resimdeki gibi her detayı kullanabileceğiniz bir mutfak tasarımı yapıp, bu tasarıma sadık kalacağınız bir uygulama ile mutfak alanının tamamını kullandığınız gibi geniş ve ölü alanı olmayan bir mutfağa sahip olursunuz. Mutfağın tüm alanlarını kullandığınız için dekorasyon bütünlüğü oluşturmuş olursunuz.
Dar ve küçük ölçülere sahip mutfaklarda mutfak dekorasyonları yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da renk seçimleridir. Renk seçimleri açık tonlarda tercih edildiğinde mutfak daha geniş görünecektir. Ayrıca resimdeki mutfak örneğinde olduğu gibi mutfak tezgahı ve mutfak adasının da açık renklere sahip olması hem renk bütünlüğü sağlaması hem de geniş görünümlü bir mutfağın oluşması açısından önemlidir.
Beyaz renk her zaman insanlara ferah ve huzur veren bir renk olduğu için gönül rahatlığı ile mutfaklarınızda kullanabilirsiniz. Köşe konseptinde yapacağınız mutfak dolaplarınız ve tezgahlar aynı tonlarda olduğunda mutfağınız hem geniş görünecek hem de dekoratif bir görüntüye sahip olacaktır.
Küçük mutfakların kurtarıcısı konumunda olan mutfak adaları hem tezgah görevi görüp hem yemek masası görevi görürken hem de muhafaza ve depolama alanları olarak görev görürler. Bu sayede mutfağınız hem fonksiyonel bir mutfak olur hem de dekoratif ve şık bir mutfak olur.
Modern mutfaklar genel olarak devasa büyüklüklere sahip mutfaklar olarak işlev görürler. Ancak küçük mutfaklar içinde modern tasarımlar yapılarak resimdeki gibi ankastre mutfaklara benzeyen mutfaklar yapılarak hem küçük hem de modern mutfaklara sahip olabilirsiniz.