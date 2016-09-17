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Türkiye'den 6 küçük ve şık mutfak

umit atdağ umit atdağ
Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Mutfak
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Ev dekorasyonu meşakkatli ve zor bir süreç olduğu için yapılacak olan dekorasyon işlemleri titiz bir çalışma gerektirmektedir.  Ev mimarisi, geometrisi ve odaların ölçüleri dekorasyonlarda karşınıza çıkacak en büyük zorlukların başında gelir. Özellikle odaların istenilen boyutlarda olmaması dekorasyonu istediğiniz gibi yapmanıza engel olur. Banyo ve mutfak dekorasyonlarında odaların küçük olması diğer odalara göre dekorasyonu daha zor hale getirir. Bu gün küçük mutfakların dekorasyonlarını inceliyoruz. Türkiye'de yer alan şık ve zarif küçük mutfakları inceleyerek mutfağınızı dekore ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve küçük mutfakların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını göreceksiniz. Homify farkı ile bu mutfakları yakından inceleyelim.

İşlevsel mutfaklar

TERTİPLİ VE DÜZENLİ MUTFAK YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

TERTİPLİ VE DÜZENLİ MUTFAK

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Mutfak dekorasyonu yapılırken tüm zorluklara rağmen mutfağın işlevsel ve fonksiyonel bir mutfak olmasına dikkat edilmelidir. Mutfak ölçüleri yetersiz olsa da mutfağın boyutuna göre işlevsel bir dekorasyon yapılmalıdır. Resimde yer alan mutfak oldukça küçük boyutlara sahip olmasına rağmen bir duvara yaslanmış mutfak dekorasyonu ile hem geniş bir alan bırakılmış hem de tüm araç gereçler bir arada tutularak işlevsellik kazandırılmış.

Tasarım ve uygulama

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Mutfak içim ayrılmış olan alan istediğiniz ölçülere sahip değilse resimdeki gibi her detayı kullanabileceğiniz bir mutfak tasarımı yapıp, bu tasarıma sadık kalacağınız bir uygulama ile mutfak alanının tamamını kullandığınız gibi  geniş ve ölü alanı olmayan bir mutfağa sahip olursunuz. Mutfağın tüm alanlarını kullandığınız için dekorasyon bütünlüğü oluşturmuş olursunuz.

Renk seçimleri

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Dar ve küçük ölçülere sahip mutfaklarda mutfak dekorasyonları yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da renk seçimleridir. Renk seçimleri açık tonlarda tercih edildiğinde mutfak daha geniş görünecektir.  Ayrıca resimdeki mutfak örneğinde olduğu gibi mutfak tezgahı ve mutfak adasının da açık renklere sahip olması hem renk bütünlüğü sağlaması hem de geniş görünümlü bir mutfağın oluşması açısından önemlidir.

Beyaz mutfaklar

KURTKÖY DOĞA ATA RES.MUTFAK PROJESİ, İÇ MİMAR EGEMEN İÇ MİMAR EGEMEN Modern Mutfak
İÇ MİMAR EGEMEN

KURTKÖY DOĞA ATA RES.MUTFAK PROJESİ

İÇ MİMAR EGEMEN
İÇ MİMAR EGEMEN
İÇ MİMAR EGEMEN

Beyaz renk her zaman insanlara ferah ve huzur veren bir renk olduğu için gönül rahatlığı ile mutfaklarınızda kullanabilirsiniz. Köşe konseptinde yapacağınız mutfak dolaplarınız ve tezgahlar aynı tonlarda olduğunda mutfağınız hem geniş görünecek hem de dekoratif bir görüntüye sahip olacaktır.

Mutfak adası şıklığı

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Mutfak
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Küçük mutfakların kurtarıcısı konumunda olan mutfak adaları hem tezgah görevi görüp hem yemek masası görevi görürken hem de muhafaza ve depolama alanları olarak görev görürler. Bu sayede mutfağınız hem fonksiyonel bir mutfak olur hem de dekoratif ve şık bir mutfak olur.

Küçük ve modern

Çekmeköy Evi, AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ Modern Mutfak
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Çekmeköy Evi

AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Modern mutfaklar genel olarak devasa büyüklüklere sahip mutfaklar olarak işlev görürler. Ancak küçük mutfaklar içinde modern tasarımlar yapılarak resimdeki gibi ankastre mutfaklara benzeyen mutfaklar yapılarak hem küçük hem de modern mutfaklara sahip olabilirsiniz.

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