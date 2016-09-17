Türkiye'den 6 küçük ve şık mutfak

Ev dekorasyonu meşakkatli ve zor bir süreç olduğu için yapılacak olan dekorasyon işlemleri titiz bir çalışma gerektirmektedir. Ev mimarisi, geometrisi ve odaların ölçüleri dekorasyonlarda karşınıza çıkacak en büyük zorlukların başında gelir. Özellikle odaların istenilen boyutlarda olmaması dekorasyonu istediğiniz gibi yapmanıza engel olur. Banyo ve mutfak dekorasyonlarında odaların küçük olması diğer odalara göre dekorasyonu daha zor hale getirir. Bu gün küçük mutfakların dekorasyonlarını inceliyoruz. Türkiye'de yer alan şık ve zarif küçük mutfakları inceleyerek mutfağınızı dekore ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve küçük mutfakların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını göreceksiniz. Homify farkı ile bu mutfakları yakından inceleyelim.