Küçük bir evin tepeden tırnağa değişimi

Sayfamızın bugünkü konuğu Brezilya’nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan bir eyalet olan Bahia’nın başkenti Salvador'dan. Ülkemize oldukça uzak bir noktada yer alan ancak küçük alanların doğru bir tasarımla nasıl da değişebildiğini, işlevsel ve şık hale geldiğini gösteren bu konut evinde bazı değişiklikler yapmayı hedefleyen okuyucularımız için özellikle ilgi çekici olacaktır. Çok büyük tadilatlara girişmeden, temelde badana ve eşya değişimi ile gerçekleştirilen bu dönüşüm sonunda konutun verandası, açık planlı yaşama alanı ve arkasında yer alan avlusu hem çok daha işlevsel hale gelmiş hem de son derece şık ve albenili olmuş. P2 Architects tarafından gerçekleştirilmiş bu değişime gelin daha yakından bakalım.
Bu sefer rutinimizi bozalım ve ilk önce tadilat sonrası fotoğtafları, sonra ise tadilat öncesi fotoğrafları gezelim. Fotoğrafta küçük ancak sevimli bir veranda görüyoruz. Fildişi rengi badnası, beyaz kapı ve pencereleri, açık mavi camdan sürgülü kapısı, ahşap masa ve sandalyeleri, iki adet ahşap şezlongu ve ahşap görünümlü seramik zemin karoları ile son derece şık ve davetkar bir mekan.
Verandanın eski hali oldukça kötü görünüyor. Böyle bir dış mekan için hiç uygun olmayan parlak sarı badana, beyaz zemin karoları, aşırı yüksek seramik süpürgelikler, manzarayı kapatan bir kümes teli ve mekanı yaşam alanı olarak işlevsiz hale getiren kocaman bir fitness aleti…
Salon oldukça küçük ve mutfağı, yemek odasını ve oturma odasını kapsayacak şekilde açık planlı ince uzun bir yapı şeklinde. Bu da dekorasyonu oldukça zorlayan bir durum. Mimarlarımız için bu zorlu durumdan alınları açık çıkmış diyebiliriz; zira mekan son derece şık ve ferah görünüyor! Verandada gördüğümüz fildişi rengi yaşan alanının duvarlarında da devam ediyor. Mobilyalar beyaz ve çok açık tonda bir bej ağırlıklı. Yalnızca mutfak penceresinden ve oturma odası kapısından gelen ve bu nedenle yetersiz olan doğal gün ışığı ise gerçekleştirilen asma tavan uygulaması ve bu uygulamanın sağladığı ankastre LED aydınlatmaları sayesinde başarıyla çözülmüş.
Salonun önceki halinde bir duvar tamamen pembeye boyalıymış ve mekana da düzensizlik hakimmiş.
Mutfak ile oturma odası arasında konumlanan yemek masasında cam yüzey tercih edilmiş. Sandalyeler son derece sade ve beyaz döşemelikle kaplı. Beyaz renkli bir konsol ile kombinlenen yemek masasına ayrıca bir de özel aydınlatma yapılmış.
Pembe duvar diğer duvarlarla aynı renge, yani fildişi rengine boyanmış, duvarda yer alan pencereler ise kapıya dönüştürülerek avluya direkt geçiş sağlanmış. Sol duvarda yer alan kapı ise yok edilmiş, bu alana duvar örülmüş, böylece kullanılabilecek yeni bir alan oluşturulmuş. Kanepe de yenilenme sonrasında bu duvarın önüne geçirilmiş.
Konutun yarı kapalı gibi bir arka avlusu bulunuyor. Bu alana daha önce verandada bulunan büyük spor aleti taşınmış. Ayrıca bisikletler için de duvara monte edilebilecekleri bir kısım yapılmuş. Salonda yer kaplayan akvaryum bu alana çıkarılmış. Bir adet de ayakkabılık yerleştirilmiş.
Avlu önceden sarı ve turuncu renklerindeymiş, bu da mekanın oldukça zevksiz görünmesine neden oluyormuş. Neyse ki bu alan da düzgün bir şekilde açık renge boyanmış. Tıpkı veranda da olduğu üzere beyaz renkli seramikler ahşap görünümlü olanlarıyla değiştirilmiş. Güzel görünüşlü ahşap şezlonglar da verandaya taşınmış.
Bu değişim hikayesini beğeniyseniz, yine küçük bir binanın değişiminin anlatıldığı ’Kasvetli bir binanın modern ve ferah bir eve dönüşümü’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.