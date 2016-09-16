Küçük bir evin tepeden tırnağa değişimi

Avlu önceden sarı ve turuncu renklerindeymiş, bu da mekanın oldukça zevksiz görünmesine neden oluyormuş. Neyse ki bu alan da düzgün bir şekilde açık renge boyanmış. Tıpkı veranda da olduğu üzere beyaz renkli seramikler ahşap görünümlü olanlarıyla değiştirilmiş. Güzel görünüşlü ahşap şezlonglar da verandaya taşınmış.

Bu değişim hikayesini beğeniyseniz, yine küçük bir binanın değişiminin anlatıldığı ’Kasvetli bir binanın modern ve ferah bir eve dönüşümü’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.