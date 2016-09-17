Küçük, tek katlı ama konforlu bir ev

Tek katlı evler ülkemizde yoğun bir biçimde olmasa da Avrupa'da ve Amerika'da 60'lı yılların en popüler yapıları arasında yer alıyordu. Ülkemizin Ege kıyısı şeritlerinde, yine o yıllarda Avrupalı ve Amerikalıların inşa ettiği tek katlı evlerden oluşan siteler bulunsa yerel halk tarafından o dönemlerde pek popüler olmamıştır. Ülkemizde daha çok köy evlerinde ve çiftlik evlerinde gördüğümüz tek katlı yapılar günümüzde hem yeniden Avrupa'da ve Amerika'da hem de ilk defa ülkemizde de popüler olmaya başladı. Özellikle kırsal bölgelerdeki evler için tercih edilen, çocuklu aileler ve orta yaşın üzerindeki çiftler için büyük avantajlar sağlayan tek katlı evlerin altmışlı yıllardaki modellerden farkı ise günümüz yapı malzemeleri teknolojisi ve modern mimari sayesinde farklı bir şekle bürünmeleri ve küçük ve kolay idare edilebilir olmakla birlikte son derece şık ve fonksiyonel olmaları.
Bugünkü sayfamızda ufak yapısı, çağdaş mimarisi ve uygun fiyatı ile öne çıkan şık ve fonksiyonel bir bungalova konuk olacağız.
Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise genellikle bir verandaya ya da terasa da sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.
Yeni tasarımı ve komple tadilatı Ulm'lu mimarlık firması 4Plus5 tarafından gerçekleştirilen yapının dekorasyonunda beyaz ve füme renkleri ağırlıklı olarak kullanılmış. Tadilat esnasında aile konutta yaşamaya devam ettiği için tadilat parça parça yapılmış. Son derece zorlu bir çalışmanın altından başarıyla kalkan mimarlarımız evin en büyük eksiklerinden biri olan depolama için de harika çözümler bulmuşlar. Ana giriş kapısı normalde hemen yaşam alanına açılıyormuş ancak kapının yanına yerleştirilen tavandan tabana bir dolap sayesinde hem suni bir antre oluşturulmuş hem de depolama için oldukça geniş bir alan yaratılmış.
Ana giriş kapısından girer girmez sağ tarafta bir bar ile ayrılan açık planlı mutfağı görüyoruz. Barın önünde ünlü bar sandalyesi tasarımı LEM Piston'u görmek mümkün. Sol tarafta ise bodrum kata inen merdivenlerin korkuluğuyla birleşik vaziyette ahşap oturanlı bir bank görülmekte. En dipte ise ayakkabılar için başka bir depolama ünitesini görebilirsiniz
Konutun girer girmez solunda yer alan mutfak, giriş kısmı ile arasında yer alan yüksek kahvaltı barı sayesinde iki ayrı mekan görünümenü kavuşmuş. Beyaz renkli dolaplar ve beyaz renkli tezgahın tercih edildiği mutfakta dolap kulpları içinse ince uzun, şık görünümlü krom kulplar kullanılmış. Tezgahın üstündeki pencereden doğal gün ışığı mutfağı epey iyi aydınlatıyor.
Konutahakim olan beyaz ve füme renklerini banyoda göremiyoruz. Banyoda çok daha sıcak bir ton olan kahverengi tercihe dilmiş ve bu renk de sarıya kaçan bej tonları ile kombine edilmiş. Vitrifiye için yine beyaz renk tercih edilirlen armatür ve banyo aksesualarında malzeme olarak krom kullanılmış. Tavan penceresinden gelen doğal gün ışığı mükemmek suni aydınlatma ile birleşince ortaya sımsıcak, huzurlu ve şık bir banyo tasarımı çıkmış.
Bungalov tarzı evler ilginizi çekiyorsa, ’Bungalov: Tek katlı villalara en güzel örnekler’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.