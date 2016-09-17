Küçük, tek katlı ama konforlu bir ev

Tek katlı evler ülkemizde yoğun bir biçimde olmasa da Avrupa'da ve Amerika'da 60'lı yılların en popüler yapıları arasında yer alıyordu. Ülkemizin Ege kıyısı şeritlerinde, yine o yıllarda Avrupalı ve Amerikalıların inşa ettiği tek katlı evlerden oluşan siteler bulunsa yerel halk tarafından o dönemlerde pek popüler olmamıştır. Ülkemizde daha çok köy evlerinde ve çiftlik evlerinde gördüğümüz tek katlı yapılar günümüzde hem yeniden Avrupa'da ve Amerika'da hem de ilk defa ülkemizde de popüler olmaya başladı. Özellikle kırsal bölgelerdeki evler için tercih edilen, çocuklu aileler ve orta yaşın üzerindeki çiftler için büyük avantajlar sağlayan tek katlı evlerin altmışlı yıllardaki modellerden farkı ise günümüz yapı malzemeleri teknolojisi ve modern mimari sayesinde farklı bir şekle bürünmeleri ve küçük ve kolay idare edilebilir olmakla birlikte son derece şık ve fonksiyonel olmaları.

Bugünkü sayfamızda ufak yapısı, çağdaş mimarisi ve uygun fiyatı ile öne çıkan şık ve fonksiyonel bir bungalova konuk olacağız.