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Banyonuz için 9 şahane duşakabin modeli

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Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb Modern Banyo
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Kent yaşamının giderek artan temposu ve bünyelerimizde bıraktığı etkiden en kolay ve en hızlı şekilde kurtulmanın yolu kendinizi evinize atıp güzel bir duş almaktır. Kişisel hijyen bugünün dünyasında çok önemli bir yer tutuyor. Hatta belki de gereğinden fazla yer kaplıyor bile denebilir. Sokakları, havayı, dünyayı büyük bir hızla kirlettiğimiz ve bu kirden kendimiz de nasibimizi aldığımız için kişisel temizlik geçmiş yıllara göre çok daha önemli bir gündem haline geldi, özellikle de şehir merkezlerindeki yoğunlukta yaşayan insanlar için. Bu ihtiyaçlarımız içinse güzel bir banyo ve tadımızı kaçırmak yerine neşemizi yerine getirecek bir duş sistemi olmazsa olmaz. Pek çok evde standart olarak kullanılan duş ve duş kabini sistemleri keyifli bir duş almanın önüne sayısız engel çıkarırlar. Bu yüzden kendinize özel, zevkinize ve ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir duş modeli yaptırmak genellikle oldukça iyi bir yatırımdır. 

Algılaması güç bir şıklık

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb Modern Banyo
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

Endüstriyel bir çizgide tasarlanmış bu banyoda ilk bakışta neyin nerede olduğunu kestirmek çok kolay olmayabilir. Size yardımcı olalım, çerçevenin en sağındaki cam bölme yatak odası ve banyoyu, ortada görülen yarım cam kapı ise tuvalet ve duşu ayırıyor. Son derece ilginç, bir o kadar cazip bir tasarım. 

Gözü ve ruhu dinlendirecek bir duş için

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Banyo
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Hemen her bölümünde beyazın tercih edildiği bu banyoda yalnızca geniş duş alanında oldukça şık bir mozaik duvar kaplaması kullanılmış. Beyaz ve mozaik arasındaki kontrast ise banyoyu bir kat daha güzel kılıyor. Mozaik desenin yoğun bir iş günü ardından ruhunuzu ve bedeninizi olduğu kadar gözlerinizi dinlendirmeye de fayda sağlayacağını da belirtmeden geçmeyelim.

Dört dörtlük bir banyo

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Banyo
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Bugünlerde hem küvet hem de duş kabininin ayrı ayrı bulunduğu geniş banyolarla karşılaşmak pek kolay değil. Ancak bu lüks banyo bu şansa fazlasıyla sahip olmuş gibi görünüyor. Devasa bir hidromasajlı küvetin hemen yanında tümüyle cam bölmeyle ayrılmış yine çok büyük ölçülerde bir duş kabini bulunuyor.

Keyifli ve sevimli

Residência Jardim do Sol - II, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura Modern Banyo
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

Bu banyoda da hidromasajlı küvet ve duş kabini bir arada bulunmasına karşın, tasarım tercihleri ve banyonun büyüklüğünden olsa gerek aynı düzeyde bir lüks izlenimi yaratmadığını söylemek mümkün. Buna karşın son derece keyifli ve bir o kadar da sevimli bir banyo olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Birinci sınıf malzemeler

Fazenda em Bandeirantes - PR, Beth Nejm Beth Nejm Kırsal Banyo
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

Ahşap ve mermer gibi birbirinden oldukça farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı bu şık banyonun en önemli ve öne çıkan özelliği ise tüm bu malzemelerin birinci sınıf kalite olması. Bu da zaten ilk bakıştan itibaren anlaşılıyor.

Sıradışı bir tasarım

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Banyo
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Zeminle ve tavanla birleşen hatları yuvarlatılmış ve adeta fütüristik bir görüntüye kavuşturulmuş bu duş kabini, sıradan görünen bir banyonun akıllı ve iyi tasarlanmış basit bir müdahaleyle bile ne kadar değişebileceğine çok iyi bir örnek niteliğinde.

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Manzara ne dersiniz?

Urban Loft, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Banyo
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Duş alırken şehir manzarasını seyretmek pek çoğumuzun aklının ucundan bile geçmez. Ancak böyle bir deneyimin oldukça eğlenceli olabileceği aşikâr. Bu iddialı tasarım elbette çok fazla komşusu olmayan yüksek katlı evler için daha elverişli.

Zen esintili bir banyo

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira Eklektik Banyo
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

Banyonuzda çok farklı ve orijinal bir hava mı yakalamak istiyorsunuz? O halde bu son derece ilginç banyo başlama noktanız olabilir. Zen esintili ve uzakdoğu şıklığını yansıtan banyoda duş bölümü ise özel bir müdahaleyle tavana gizlenmiş.

Renk oyunları

MAISON VITORIA, Barbara Dundes | ARQ + DESIGN Barbara Dundes | ARQ + DESIGN Modern Banyo
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

Siyah ve beyazın çeşitli karışımlarıyla renklenen bu banyoda, renk kullanımındaki oyunların ne gibi görsel etkiler yapabileceğine dair iyi bir örnek görüyoruz. Cam kabinli duş bölümündeki degrade gri kullanımı ortaya oldukça ilginç bir görüntü çıkarıyor.

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