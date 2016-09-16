Banyonuz için 9 şahane duşakabin modeli

Kent yaşamının giderek artan temposu ve bünyelerimizde bıraktığı etkiden en kolay ve en hızlı şekilde kurtulmanın yolu kendinizi evinize atıp güzel bir duş almaktır. Kişisel hijyen bugünün dünyasında çok önemli bir yer tutuyor. Hatta belki de gereğinden fazla yer kaplıyor bile denebilir. Sokakları, havayı, dünyayı büyük bir hızla kirlettiğimiz ve bu kirden kendimiz de nasibimizi aldığımız için kişisel temizlik geçmiş yıllara göre çok daha önemli bir gündem haline geldi, özellikle de şehir merkezlerindeki yoğunlukta yaşayan insanlar için. Bu ihtiyaçlarımız içinse güzel bir banyo ve tadımızı kaçırmak yerine neşemizi yerine getirecek bir duş sistemi olmazsa olmaz. Pek çok evde standart olarak kullanılan duş ve duş kabini sistemleri keyifli bir duş almanın önüne sayısız engel çıkarırlar. Bu yüzden kendinize özel, zevkinize ve ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir duş modeli yaptırmak genellikle oldukça iyi bir yatırımdır.
Endüstriyel bir çizgide tasarlanmış bu banyoda ilk bakışta neyin nerede olduğunu kestirmek çok kolay olmayabilir. Size yardımcı olalım, çerçevenin en sağındaki cam bölme yatak odası ve banyoyu, ortada görülen yarım cam kapı ise tuvalet ve duşu ayırıyor. Son derece ilginç, bir o kadar cazip bir tasarım.
Hemen her bölümünde beyazın tercih edildiği bu banyoda yalnızca geniş duş alanında oldukça şık bir mozaik duvar kaplaması kullanılmış. Beyaz ve mozaik arasındaki kontrast ise banyoyu bir kat daha güzel kılıyor. Mozaik desenin yoğun bir iş günü ardından ruhunuzu ve bedeninizi olduğu kadar gözlerinizi dinlendirmeye de fayda sağlayacağını da belirtmeden geçmeyelim.
Bugünlerde hem küvet hem de duş kabininin ayrı ayrı bulunduğu geniş banyolarla karşılaşmak pek kolay değil. Ancak bu lüks banyo bu şansa fazlasıyla sahip olmuş gibi görünüyor. Devasa bir hidromasajlı küvetin hemen yanında tümüyle cam bölmeyle ayrılmış yine çok büyük ölçülerde bir duş kabini bulunuyor.
Bu banyoda da hidromasajlı küvet ve duş kabini bir arada bulunmasına karşın, tasarım tercihleri ve banyonun büyüklüğünden olsa gerek aynı düzeyde bir lüks izlenimi yaratmadığını söylemek mümkün. Buna karşın son derece keyifli ve bir o kadar da sevimli bir banyo olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ahşap ve mermer gibi birbirinden oldukça farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı bu şık banyonun en önemli ve öne çıkan özelliği ise tüm bu malzemelerin birinci sınıf kalite olması. Bu da zaten ilk bakıştan itibaren anlaşılıyor.
Zeminle ve tavanla birleşen hatları yuvarlatılmış ve adeta fütüristik bir görüntüye kavuşturulmuş bu duş kabini, sıradan görünen bir banyonun akıllı ve iyi tasarlanmış basit bir müdahaleyle bile ne kadar değişebileceğine çok iyi bir örnek niteliğinde.
Duş alırken şehir manzarasını seyretmek pek çoğumuzun aklının ucundan bile geçmez. Ancak böyle bir deneyimin oldukça eğlenceli olabileceği aşikâr. Bu iddialı tasarım elbette çok fazla komşusu olmayan yüksek katlı evler için daha elverişli.
Banyonuzda çok farklı ve orijinal bir hava mı yakalamak istiyorsunuz? O halde bu son derece ilginç banyo başlama noktanız olabilir. Zen esintili ve uzakdoğu şıklığını yansıtan banyoda duş bölümü ise özel bir müdahaleyle tavana gizlenmiş.
Siyah ve beyazın çeşitli karışımlarıyla renklenen bu banyoda, renk kullanımındaki oyunların ne gibi görsel etkiler yapabileceğine dair iyi bir örnek görüyoruz. Cam kabinli duş bölümündeki degrade gri kullanımı ortaya oldukça ilginç bir görüntü çıkarıyor.