Dekorasyonuyla fark yaratan çatı katı modelleri

Kimileri için yazları barbekü yapılıp hoşça zaman geçirilecek bir mekan, kimileri için ise kışın sıcacık bir ortamda içeceğin yudumlanıp sevilen bir kitabın sayfalarının karıştırılacağı bir yuva. Çatı katları her zaman bir çekicilik merkezi olmuştur, özellikle de yeterince alan ve bolca güneş ışığı alabilecek şekilde konumlanmışsa. Bir çatı katına sahip olabilen şanslı azınlıktan iseniz, ister evinizin geri kalan dekorasyonuyla bir uyum yakalamaya yönelebilir, isterseniz tamamen farklı bir tarzda dekore ederek evinizin en azından bir kısmında farklı bir atmosfer elde edebilirsiniz. Kısacası, sizin de kolayca anladığınız gibi, bugünkü yazımızın konusunu çatı katı ve teras modelleri oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinden sizler için seçtiğimiz örneklere ülkemizden de birkaç örnek model ekleyerek sizleri çatı katı dekorasyonu dünyasında kısa bir gezintiye çıkaracağız.
Dekorasyon açısından ortaya konulup cevap verilmesi gereken ilk soru kuşkusuz çatı katının ölçütleri olacaktır. Kimi zaman mütevazi bir alana sahip olunurken kimi zaman üzeri açık bir teras ya da balkonun da dahil olduğu oldukça geniş bir alan da söz konusu olabilir. Dekorasyonla ilgili bir diğer konu çatı katının baktığı cephedir, zira güneş ışınlarının veya rüzgarın geliş açısına göre çatı katında gerekli değişikliklerin yapılması ve tedbirlerin alınması gerekir: Branda, tente, şemsiye ve izolasyon gibi. Elbette en önemli rollerden birini oynayacak faktörlerden bir tanesi de çatı katının yaz mı kış mı, yoksa her ikisinde de mi kullanılacağıdır, zira buna uygun olarak da değişiklikler yapılması ya da gerekli dekorasyon öğelerinin eklenmesi gerekebilir. Örnek modellerimize geçmeden önce vurgulamak istediğimiz çok önemli noktalardan bir de izolasyon konusudur. Çatı katları bir ev ya da apartmanın yağmur, rüzgar ve güneşe en açık kısımlarıdır. Bu yüzden izolasyon konusu asla yabana atılmamalı, hatta evin diğer kısımlarına bu konuda gösterilen özenden daha fazlası gösterilmelidir. İzolasyon konusunda yapılması gerekenleri hem uzmanlardan yardım alarak hem de sitemizdeki ilgili yazıları okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu genel bilglierden sonra, şimdi çatı katı modelleri ve teraslarla ilgil yazımızın görsellerle ilgli bölümüne geçebiliriz.
Brezilyalı bir firma olan BC Arquitetos’un ülkesinde tasrladığı bu çatı katı dekorasyonu yazın tadının sonuna kadar çıkarıldığı bizim gibi Akdeniz ülkeleri için de ideal görünüyor. Ahşap hakimiyeti altında dekore edilen çatı katında bolca çiçek kullanımı da dikkati çeken başka bir unsur. Ancak herhalde herkes için en cezbedici olansa sıcak yaz gecelerinde uzanacağımız ya da koyu muhabbetlere dalabileceğimiz bu nefis salıncak. Spot ışıklarla tamamlanan aydınlatma da şıklığı tamamlayan başka bir öğe olmuş.
Londra’da yer alan bu çatı katı modeli eşşiz güzelliğiyle hemen dikkati üzerine çeken bir dekorasyona sahip. Daire şeklindeki ahşap zeminle uyumlu olacak şekilde benzer tonlarda irice kaya parçalarıyla bezenmiş çatı katı, ışıklandırma başarısıyla taçlandırılmış. Yuvarlak ve ince hatlara sahip masa ve sandalyelerin zerafetine zerafet katan ise masanın cam yüzeyi olmuş. Her detayın üzerinde titizlikle durulduğu ilk bakışta belli olan örnek modelimiz, sınırlı alanların nasıl çok başarılı bir şekilde dizayn edilebileceğinin en güzel örneklerinden biri.
Bu seferki durağımız Almanya’nın başkenti Berlin. Son yıllarda dekorasyon konusunda atağa kalkan avangart şehirlerden biri olan Berlin, çatı katı dekorasyonunda da iddialı görünüyor. İki adet uzun ve geniş kanepeyle çok sayıda insan ağırlama kapasitesi sunan modelimiz ahşap zeminine uygun olarak baştan aşağı kahverenginin tonlarıyla dekore edilmiş. Kuzey Avrupa’nın bol yağmurlu günlerine tedbir olarak genişçe bir şemsiyenin de unutulmadığı çatı, daha çok yaz ayları için uygun görünüyor. Sık sık dost toplantıları tertipleyen okurlarımızın örnek alması gereken bir model.
Bazı şanslı insanlar neredeyse birçok kişinin oturduğu sıradan bir daire kadar büyük teraslara sahipler. Durum böyle olunca söz konusu çatı katlarının dekorasyonu da her ne kadar zor olsa da aynı zamanda büyük bir zevk de. Fotoğrafta gördüğünüz çatı katı dekorasyonunu yine Almanya’dan seçtik. Bir oturma odasıyla yemek odasında bulunan herşeyi ihtiva eden modelimiz de bundan artan alan da yine oldukça geniş, havadar ve ferah. En büyük avantajı ise kuşkusuz üstünün kapanabilir olması.
İlk örneğimiz gibi yine Brezilya’dan seçtiğimiz bu çatı katı, rüzgar ve güneşe açıklığıyla daha çok yaz aylarına uygun görünüyor. Beyaz ve grinin uyumu çok şık ve estetik bir mavi kanepeyle tamamlanmış. İrice çiçek ve bitkilerle süslenen çatıda en dikkati çeken ayrıntı ise şüphesiz sağ alt köşede görünen havuz. Fotoğraftan ne yazık ki süs havuzu mu yoksa yüzme havuzu mu olduğunu anlayamıyoruz ancak hangisi olursa çatının güzelliğine çok şey kattığı gayet açık ve net.
Çoğu zaman çatı katı denilince ilk akla gelen materyal ahşap olur. İşte çatı katı modellerinde ahşaptan vazgeçemeyenler için türünün en başarılı örneklerinden biriyle devam ediyoruz. Boydan boya cam uygulamasının çok şey kattığı bı dekorasyon korunaklı yapısıya sadece yazları değil belki de daha fazla kış mevsimi için ideal görünüyor. Ayrıca dekorasyonda ışıklandırmanın önemi konusunda ders diye okutulacak bir şekilde dizayn edilmiş olduğunu söylersek abartmış olmayız sanırım.
Endüstriyel tarz alt başlığı altında değerlendireceğimiz bu çatı katı modelinde açık renklerin hakimiyeti dikkat çekiyor. Sizler için Meksika’dan seçtiğimiz bu örneğimizde dört bir yanı camla çevirerek aydınlık ve ferahlık sağlanmış. Fazla aksesuara yer verilmeyerek ferahlığın arttırıldığı ve genişçe bir mekan temin edildiği görülen dekorasyonda L şeklindeki beyaz kanepe cam ve açık renk ahşapla gayet uyumlu bir görüntü ortaya koyuyor.
Daha çok toplu konutlarıyla bilinmek gibi bir dezavantajı olan Beylikdüzü bölgesinden sıradışı bir dekorayonla devam etmek istiyoruz. Yaz günleri için mükemmel olduğunu düşündüğümüz bu çatı katı modeli adeta bir yemek odası gibi düşünülmüş. Yemeğin kendisi ve lezzeti kadar sunumu ve yemek yenilen ortam da önemlidir diyen, zevk sahibi okurlarımız için eşi bulunmaz bir nimet.
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon’un eseri olan bu çatı katı modelinde şahane manzaranın verdiği eşsiz güzellik, en az onun kadar güzel bir dekorasyonla tamamlanmış. Gerekli değişiklerle hem yaz hem de kışın kullanılabilecek olan çatı katının, kahverengi ve tonlarının hakimiyetinde olduğu görülüyor. Ahşap çatı katlarının başarılı örneklerinden olan modelimizi ahşap seven okurlarımıza hiç düşünmeden tavsiye ediyoruz.
Bodrum’un eşsiz güzelliğinden alınacak zevkleri doruğa çıkartacak dekorasyonumuzda sadelik genlde Akdeniz, özelde de Bodrum’un vazgeçilmez rengi olan beyazla sağlanmırken açık mavi de unutulmamış. Unutulmaz yazlar, unutulmaz anılar, akılları baştan alan dekorasyonlar.
Çatı katı modelleriyle ilgili bu yazımızın beğendiyseniz, benzer bir konu olan teras modelleriyle ilgili olan ve yine sitemizde yayınlanan ‘Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımıza da bir atabilirsiniz.