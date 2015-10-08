Dekorasyonuyla fark yaratan çatı katı modelleri

Kimileri için yazları barbekü yapılıp hoşça zaman geçirilecek bir mekan, kimileri için ise kışın sıcacık bir ortamda içeceğin yudumlanıp sevilen bir kitabın sayfalarının karıştırılacağı bir yuva. Çatı katları her zaman bir çekicilik merkezi olmuştur, özellikle de yeterince alan ve bolca güneş ışığı alabilecek şekilde konumlanmışsa. Bir çatı katına sahip olabilen şanslı azınlıktan iseniz, ister evinizin geri kalan dekorasyonuyla bir uyum yakalamaya yönelebilir, isterseniz tamamen farklı bir tarzda dekore ederek evinizin en azından bir kısmında farklı bir atmosfer elde edebilirsiniz. Kısacası, sizin de kolayca anladığınız gibi, bugünkü yazımızın konusunu çatı katı ve teras modelleri oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinden sizler için seçtiğimiz örneklere ülkemizden de birkaç örnek model ekleyerek sizleri çatı katı dekorasyonu dünyasında kısa bir gezintiye çıkaracağız.

Dekorasyon açısından ortaya konulup cevap verilmesi gereken ilk soru kuşkusuz çatı katının ölçütleri olacaktır. Kimi zaman mütevazi bir alana sahip olunurken kimi zaman üzeri açık bir teras ya da balkonun da dahil olduğu oldukça geniş bir alan da söz konusu olabilir. Dekorasyonla ilgili bir diğer konu çatı katının baktığı cephedir, zira güneş ışınlarının veya rüzgarın geliş açısına göre çatı katında gerekli değişikliklerin yapılması ve tedbirlerin alınması gerekir: Branda, tente, şemsiye ve izolasyon gibi. Elbette en önemli rollerden birini oynayacak faktörlerden bir tanesi de çatı katının yaz mı kış mı, yoksa her ikisinde de mi kullanılacağıdır, zira buna uygun olarak da değişiklikler yapılması ya da gerekli dekorasyon öğelerinin eklenmesi gerekebilir. Örnek modellerimize geçmeden önce vurgulamak istediğimiz çok önemli noktalardan bir de izolasyon konusudur. Çatı katları bir ev ya da apartmanın yağmur, rüzgar ve güneşe en açık kısımlarıdır. Bu yüzden izolasyon konusu asla yabana atılmamalı, hatta evin diğer kısımlarına bu konuda gösterilen özenden daha fazlası gösterilmelidir. İzolasyon konusunda yapılması gerekenleri hem uzmanlardan yardım alarak hem de sitemizdeki ilgili yazıları okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu genel bilglierden sonra, şimdi çatı katı modelleri ve teraslarla ilgil yazımızın görsellerle ilgli bölümüne geçebiliriz.