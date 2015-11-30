L salon nasıl döşenir? Dekorasyon örnekleri

Salon döşemesi yapmak ince bir zevk ve dikkatli bir göz gerektirir. Eşyaların birbiri üstüne çıkıyormuş gibi görünmesi yahut renklerin birbirine karışması en son isteyeceğimiz şeydir. Bu noktada pek çok ev sahibinin yardımına L şeklindeki köşe takımları koşar. Salonun iki duvarı boyunca uzatılan L koltuk takımı, tek bir üniteyle oturma grubu sorununu çözmenizi sağlar. Sunduğu rahatlık ve konfor da hem misafirlerinize, hem de size keyifli zaman geçirme imkanı sunar. Bugün homify uzmanlarının L salon takımları arasından yaptıkları bir derlemeyi sizlere sunacağız. Ülkemizde çok sık kullanılan bu tip takımların, yurtdışındaki şık örneklerini görmenizi sağlayacağız.
Salon döşemesinde sadeliğin önemli bir tasarım unsuru olduğunu biliyoruz. Bilhassa modern ve minimalist çizgiye sahip evlerde salonlarda pastel renkler yerine daha açık renklerin, karmaşık desenler olmadan kullanılması tercih ediliyor. Fotoğraftaki salon tasarımı da bu tip bir anlayışla döşenmiş. Tasarımın merkezinde yer alan L şeklindeki köşe takımı, uçuk bej rengiyle dikkat çekiyor. Preetham Interior Design'ın katalogunda yer alan bu koltuk grubunun samimi bir görüntü kazanması ise kırlentlere düşmüş. Odadaki bitkilerle aynı rengi taşıyan, koyu yeşil kırlentler göz yormadan koltuk takımının sıcak bir havaya bürünmesini sağlamış.
Elbette her salonun açık renkli olması gerekmiyor. Kimi insanlar daha ciddi bir hava yaratmak ya da sadece zevkleri öyle olduğu için daha koyu renkli salonları tercih edebiliyorlar. Bu noktada devreye uyum giriyor. Genelde salonla bitişik dura yemek odalarında kullanılan renklerin, salonunuzdaki oturma grubuyla uyumlu olması dekoratif açıdan 'doğru' bir iş yaptığınızı gösteriyor. Fotoğrafta gördüğümüz salonda bu durumun iyi bir temsilcisi. Füme rengi L köşe takımı, odanın duvarları çok uygun olmasa da doğru bir konumlandırmayla kendine yer bulmayı başarmış. Deri kaplı sandalyeleriyle tok bir hava yayan yemek takımı da koltuk takımıyla uyum içinde. Tabii duvarlardaki hasır benzeri kaplama ile kenardaki koyu abanoz rengi sehpanın da bu tasarımı hareketlendirdiğini belirtmeliyiz. Doğal ışığın doğru açıyla kullanımı ise tasarıma gölgeli bir hava katarak şıklık sağlıyor.
Dar bir salonun döşemesinde L köşe takımını kullanmak çok akıllıca bir hareket olacaktır. Hem fonksiyonelliği, hem de tek hamlede görsel bir etki yakalaması açısından L köşe takımları, dar salonlarda sıkça tercih ediliyorlar. Burada da benzer bir kullanım görüyoruz. İki katlı bir evin, alt katındaki salonunda kullanılan beyaz köşe takımı Geometrie Arredamenti'ye ait. Takımın beyaz duvarlarla ve uygun halılarla gösterdiği uyum ilk bakışta göze çarpıyor. Kenardan görünen yemek takımının sandalyeleri de koltuk grubuyla aynı rengi taşıyorlar. İnce bir detay ise yemek masasının duvarlardaki koyu renkli gardroplarla ve fayans yer döşemesiyle uyumlu olması.
Deri malzemenin evlerde kullanımına pek sık rastlamayız. Dayanıklı ve konforlu olmasına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle deri koltuklar genelde ya ofis binalarında görülür, ya da süper lüks evlerde gösteriş amacıyla kullanılırlar. Fotoğrafta gördüğümüz L köşe takımı ise tamamen deride yapılmış. Andrea Stortoni'nin elinden çıkan bu tasarımda deri koltuk grubu, bahsedilen önyargılardan hiçbirine uymuyor. Ofislerin aşırı ciddi havasından tasarımıyla sıyrılan koltuk takımının keskin çizgileri, arkalık bölümünde yer alan yastıklarda son buluyor. Koyu renkli yer döşemesi ve dolap konsoluyla uyum içinde yer alan bu takım, şıklık ve konforu bir arada sunuyor.
Geniş pencereleri olan ve bir bahçeye açılan salonlarda doğal ışık kullanımı oldukça önemlidir. Tasarımcılar, hareket ederlerken bu noktayı mutlaka göz önünde bulundururlar. Fotoğraftaki tasarımda da doğal ışığın ve bahçeyle bütünleşik bir salon oluşturma çabasının mükemmel sonucunu görüyoruz. Ahşap görünümlü yer döşemesi, doğal havayı pekiştiriyor. Döşemeyle uyumlu yemek takımı ve sehpalar da bu havayı devam ettiriyorlar. Ancak tasarımın merkezinde gri renkli köşe takımı yer alıyor. Fotoğrafın alt köşesinde görünen bu takım, açık rengiyle göz yormadan bahçe-salon arasındaki geçişin yumuşak olmasını sağlıyor. Geniş pencerenin tam karşısına yerleştirilen bu takımın, dinlenmeye ve manzaranın tadını çıkarmaya çok uygun olduğunu da gözardı etmemek gerekiyor.
L şeklindeki bir salonu aynı şekli taşıyan bir köşe takımıyla şenlendirip farklı renk kombinasyonları da yaratabilirsiniz. Mekânınızı monotonluktan kurtarmak, belki de karakterinizi yansıtacak çılgın renkler katmak için bu örnekte olduğu gibi halı ya da perde gibi ilave unsurları kullanmak mümkün. Normalde sade ve sıkıcı görünme riski taşıyan bu salon örneğinde, halı sayesinde mekân çok daha kıpır kıpır ve heyecanlı bir hale bürünüyor.