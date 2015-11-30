L salon nasıl döşenir? Dekorasyon örnekleri

Elbette her salonun açık renkli olması gerekmiyor. Kimi insanlar daha ciddi bir hava yaratmak ya da sadece zevkleri öyle olduğu için daha koyu renkli salonları tercih edebiliyorlar. Bu noktada devreye uyum giriyor. Genelde salonla bitişik dura yemek odalarında kullanılan renklerin, salonunuzdaki oturma grubuyla uyumlu olması dekoratif açıdan 'doğru' bir iş yaptığınızı gösteriyor. Fotoğrafta gördüğümüz salonda bu durumun iyi bir temsilcisi. Füme rengi L köşe takımı, odanın duvarları çok uygun olmasa da doğru bir konumlandırmayla kendine yer bulmayı başarmış. Deri kaplı sandalyeleriyle tok bir hava yayan yemek takımı da koltuk takımıyla uyum içinde. Tabii duvarlardaki hasır benzeri kaplama ile kenardaki koyu abanoz rengi sehpanın da bu tasarımı hareketlendirdiğini belirtmeliyiz. Doğal ışığın doğru açıyla kullanımı ise tasarıma gölgeli bir hava katarak şıklık sağlıyor.