Modern koltuk takımlarına şık örnekler

Evinizde en çok zaman geçirdiğiniz mekanlardan biri de hiç şüphesiz oturma odanızdır. Ailenizle sohbet edip, arkadaşlarınızla samimi buluşmalar gerçekleştirebileceğiniz alanların başında gelir oturma odaları. İşte bu sebepten ötürü, oturma odasını dekore ederken ayrıca özenli olmak gerekir. Peki bir oturma odasını dekore ederken nelere dikkat etmek gerekir ? Bu yazımızla sizlerle bu soruya yanıt vermeye çalışacağız…
Oturma odanızı dekore etmeye başlamadan önce, aklınızda yaratacağınız dekorasyonun ana hatlarını çizmiş olmanız gerekir. Bu cümleyi açmak gerekirse, bir oturma odası dekorasyonuna başlamadan önce, o odada nasıl bir tarz hayal ettiğiniz, hangi aksesuarları ve dekorasyon araçlarını kullanacağınız gibi temel sorulara yanıt vermeniz gerekir. Aksi durumda, oturma odanızı dekore ederken planda olmayan yollara saparak başta hayal ettiğiniz dekorasyon fikrinden uzaklaşabilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, nasıl bir oturma odası hayat ettiğinize daha dekorasyona başlamadan önce karar verin…
Oturma odanızda uygulayacağınız dekorasyonun ana hatlarına karar verdikten sonra, işe başlayabilirsiniz. Bu noktada dikkatinizi çekmemiz gereken önemli hususlardan biri de oturma odanızda uygulayabileceğiniz tarzlardır. Bir oturma odasında kişiye ve zevklere bağlı olarak sınırsınız sayıda tarz uygulanabileceği gibi, oturma odalarında sıkça kullanılan 9 temel tarz da kullanılabilir. Bu temel tarzlar; klasik tarz, modern tarz, minimalist tarz, ekletik tarz, endüstriyel tarz, rustik tarz, İskandinav tarzı, Akdeniz tarzı ve kırsal tarzdır. Okuduğunuz bu tarzların neredeyse hepsinin kendilerine has bir havası ve konseptleri vardır. Bu sebepten ötürü, her bir tarz için ayrı dekoratif araçlar kullanmak gerekir. İşte bu yüzden, dekorasyonunuza karar verdikten sonra uygulamak istediğiniz tarzı da seçmeniz gerekmekte. Bu sayede işler dönülmez noktaya gelmeden ve iyice sizi yormaya başlamadan önce, gerekli olan aksesuarlarınızı da alabilirsiniz. Eğer bu tarzdan tercihiniz modern tarzdan yana olursa, bu yazımız size hitap edecek demektir…
Bir oturma odasında en çok alan kaplayan -ve aslında bu sebepten ötürü de en çok dikkat çeken- ögelerin başında hiç şüphesiz koltuk takımları gelir. Koltuk takımları, sadece işlevsel amaçla kullanılan ögeler değildirler. Hatta bu özelliklerini kaybetmelerinin üzerinden yüzyıllar geçtiğini söylemek pek de hata olmayacaktır. Koltuk takımları, birer dekoratif araçtır. Hem de oturma odanızın ortasında bulundukları için, dekorasyon zevkinizi ve anlayışınızı en açık biçimde fiziksel hale büründürebileceğiniz araçlar… İşte bu sebeplerden ötürü, bugünkü yazımızın baş kahramanı modern koltuk takımları olacak. Yazımızın başından beri oturma odalarından bahsetmemiz sizi yanıltmasın, bu tarz koltuk takımlarını salonlarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki modern koltuk takımı seçimi yapılırken nelere dikkat edilmeli ? Bu soruya hiç de istemeyerek ilk olarak boyut cevabını vermek zorundayız… Çünkü çok geniş bir oturma odasına ya da salona sahip olmak, her zaman varolan bir imkan değildir. İşte bu sebepten ötürü, modern koltuk takımı tercihinizi yaparken, oturma odanızın veya salonunuzun boyutlarını göz önünde bulundurun. Aksi halde aldığınız koltuk takımları, hayalinizdeki dekorasyona uymayabilir. Ayrıca burada minik bir hileden de bahsetmek mümkün. Bazı renklerin bazı fiziksel etkilere yol açtığını söyleyebiliriz. Bu cümleyi açmak gerekirse, doğru bir renk tercihi, koltuk takımınızın oturma odanızı veya salonunuzu daha büyük gösterebilir. Bu sayede daha ferah ve daha geniş bir oturma odasına kavuşabilirsiniz.
Modern koltuk takımlarında en çok dikkat çeken özelliklerden biri de, tek bir renge sahip olmamaları. Modern tarzın doğasına uygun olarak, tek bir renkten oluşan koltuklar veya dekoratif araçlar, ortamın canlılığını öldürür. Ortamın ihtiyaç duyduğu hareketli hava, siyah-beyaz gibi temel tezatlıklarla sağlanabilir. Bu tarz zıtlıklardan hoşlanmayan okurlarımız ise, parlak ve doğal olmayan renkleri tercih edebilir, bu sayede koltuk takımlarının modern tarzın doğasına uygun hale gelmesini sağlayabilirler.
Kafasında hala soru işareti olan okurlarımız, oturma odası kategorimizi ziyaret ederek, profesyonellerce seçilmiş birçok modern koltuk takımına yakından bakabilirler.
Oturma odaları, yapıları ve kullanım şartları gereği, ailenizle ve dostlarınızla sık sık bir araya gelebileceğiniz mekanlardır. İşte bu sebepten ötürü, modern koltuk takımını bu amaca uygun biçimde seçmek oldukça önemlidir. Oturma odanızda 2 tane ikili koltuk ve 2 tane de tekli koltuğa yer verebileceğiniz gibi, tercihinizi 1 tane üçlü koltuktan ve 3 tane de tekli koltuktan yana kullanabilirsiniz. Ya da bu örnekteki gibi, geniş ve ferah bir modern koltuk takımı seçerek, ailenizle geçirdiğiniz zamanı daha da keyifli hale getirebilirsiniz.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, her tarzın farklı özellikleri vardır. Her tarz, kendine ait bir hava taşır ve bu havayı o tarzda dekore edilmiş her dekoratif araçta görmek mümkündür. İşte modern tarzın koltuk takımlarına yansımasının bir sonucu da, modern koltuk takımlarının daha çok düz hatlara sahip olmasıdır. Modern koltuk takımlarında, oval çizgilere rastlamak çok da kolay değildir. Bu örneğimizde ise dikkat çeken nokta, kırlentlerin renkli yapısına karşın odanın tamamen beyazla kaplanmış olması.
Koltuk takımlarının, yalnızca işlevsel amaçla kullanılmadığını söyledik. Bunun aksine, bu tarz dekoratif araçlar hem fonksiyonel hem de estetik amaçla kullanılır. Bu yüzden, özenlice yapılmış doğru bir tercih sonucunda, bu iki özelliği tek bir koltuk takımında birleştirerek mükemmele erişmek mümkündür. Viviana Pitrolo Architetto imzalı bu modern koltuk takımı, bahsettiğimiz bu iki özelliğin nasıl ustaca kombinlenebileceğine dair güzel bir örnek.
Klasik tarzın o süslü ve abartılı havasına karşın, modern tarz daha sade ve daha canlı bir havaya sahiptir. Modern tarzda, dekorasyonda talep edilen estetik şıklık, aksesuarlarla ve diğer küçük ayrıntılarla sağlanır. Örnekte dekorasyonun modern tarzda dekore edilmiş bir oturma odasından alındığını anlamak ise pek de güç sayılmaz. Modern tarzın sahip olduğu sadeliğe bu örnekte kolaylıkla şahit olabilirsiniz.
Deri, özellikle koltuk takımlarında karşımıza sık sık çıkan bir materyaldir. Son yıllarda koltuk takımlarında deri kullanımında büyük bir artış yaşanmakta. Fakat bu modern tarzda dekore ettiğiniz oturma odanızda deri koltuk kullanamayacağınız anlamına gelmez. Aksine, doğal olmayan renklere sahip olan deri koltuk takımlarını modern tarzda dekore edilmiş oturma odalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Eğer modern tarzdan vazgeçemeyen bir okurumuz iseniz, fakat dekorasyonunuzda sakinliğe ve huzura da yermek arzusunda iseniz, bu örneğimiz tam da size göre. Pastel rengi tonların insan psikolojisi üzerinde, dinlendirici ve huzur verici olduğu yaygın bilinen bir gerçek. İşte renklerle ustaca oynamayı başarabilmiş Clorofilia adlı dekorasyon firmasına ait olan bu modern koltuk takımı, pastel tonlarının koltuk takımlarına uygulanışına dair güzel bir örnek.
Modern tarzın bir başka özelliği de, uyguladığı şekillerin ve çizgilerin, doğadaki çizgilerle yakından uzaktan alakası olmamasıdır. Klasik tarzın aksine, modern tarzda uygulanan çizgiler ve hatlar, daha gerçeküstüdür. Bu tarz terimlerle arası olmayan okurlarımız, örnekteki koltuk takımının şeklini inceleyebilir bizimle fikir birliğine varabilirler. Arquitectura en Proceso'ya ait olan bu koltuk takımı, modern tarzda tasarlanan koltuk takımlarına güzel bir örnek olma özelliği taşımakta.
Hangi tarzın kullanıldığı fark etmeksizin, koltuk takımı seçimlerinde en önemli noktalardan biri de koltuk takımınız için seçeceğiniz orta sehpa modelidir. Orta sehpaları, hacim olarak küçük olsalar da, işlevsel açıdan çok büyük bir öneme sahiptirler. Oturma odanızın veya salonunuzun ortasında bulunarak her türlü küçük eşyanıza ev sahipliği yapabilirler. İşte bu yüzden, modern koltuk takımı seçerken, tercih edeceğiniz orta sehpanın da koltuk takımınızın dizaynına paralellik göstereceğinden emin olun.
Koltuk takımı tercih ederken, daha doğrusu belki de tercih etmeden önce dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de, dekorasyonunuza sonrada ekleyeceğiniz bu modern koltuk takımının dekorasyonunuzla bir uyum oluşturup oluşturmayacağı. Bu oldukça önemli bir konu çünkü bu noktayı göz ardı ederek tercih yapmak, ortaya oldukça eğreti görüntülerin çıkmasına sebebiyet verebilmekte.
Modern tarzın en önemli özelliklerinden birinin, ortamda bir canlılık ve hareketlilik yaratmak olduğundan bahsettik. Bu hareketlilik ve canlılık çoğu zaman tezatlıklarla elde edilir ve bu tezatlıkların en yaygını da hiç şüphesiz siyah ve beyaz sayesinde elde edilen tezatlıklardır. Bu örnekte ise tezatlık, beyaz koltuk üzerinde koyu renkli kırlent tercihi ile gerçekleşmiş.