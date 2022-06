Modern koltuk takımlarına şık örnekler

Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, her tarzın farklı özellikleri vardır. Her tarz, kendine ait bir hava taşır ve bu havayı o tarzda dekore edilmiş her dekoratif araçta görmek mümkündür. İşte modern tarzın koltuk takımlarına yansımasının bir sonucu da, modern koltuk takımlarının daha çok düz hatlara sahip olmasıdır. Modern koltuk takımlarında, oval çizgilere rastlamak çok da kolay değildir. Bu örneğimizde ise dikkat çeken nokta, kırlentlerin renkli yapısına karşın odanın tamamen beyazla kaplanmış olması.