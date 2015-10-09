Modern koltuk takımlarına şık örnekler

Evinizde en çok zaman geçirdiğiniz mekanlardan biri de hiç şüphesiz oturma odanızdır. Ailenizle sohbet edip, arkadaşlarınızla samimi buluşmalar gerçekleştirebileceğiniz alanların başında gelir oturma odaları. İşte bu sebepten ötürü, oturma odasını dekore ederken ayrıca özenli olmak gerekir. Peki bir oturma odasını dekore ederken nelere dikkat etmek gerekir ? Bu yazımızla sizlerle bu soruya yanıt vermeye çalışacağız…

Oturma odanızı dekore etmeye başlamadan önce, aklınızda yaratacağınız dekorasyonun ana hatlarını çizmiş olmanız gerekir. Bu cümleyi açmak gerekirse, bir oturma odası dekorasyonuna başlamadan önce, o odada nasıl bir tarz hayal ettiğiniz, hangi aksesuarları ve dekorasyon araçlarını kullanacağınız gibi temel sorulara yanıt vermeniz gerekir. Aksi durumda, oturma odanızı dekore ederken planda olmayan yollara saparak başta hayal ettiğiniz dekorasyon fikrinden uzaklaşabilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, nasıl bir oturma odası hayat ettiğinize daha dekorasyona başlamadan önce karar verin…

Oturma odanızda uygulayacağınız dekorasyonun ana hatlarına karar verdikten sonra, işe başlayabilirsiniz. Bu noktada dikkatinizi çekmemiz gereken önemli hususlardan biri de oturma odanızda uygulayabileceğiniz tarzlardır. Bir oturma odasında kişiye ve zevklere bağlı olarak sınırsınız sayıda tarz uygulanabileceği gibi, oturma odalarında sıkça kullanılan 9 temel tarz da kullanılabilir. Bu temel tarzlar; klasik tarz, modern tarz, minimalist tarz, ekletik tarz, endüstriyel tarz, rustik tarz, İskandinav tarzı, Akdeniz tarzı ve kırsal tarzdır. Okuduğunuz bu tarzların neredeyse hepsinin kendilerine has bir havası ve konseptleri vardır. Bu sebepten ötürü, her bir tarz için ayrı dekoratif araçlar kullanmak gerekir. İşte bu yüzden, dekorasyonunuza karar verdikten sonra uygulamak istediğiniz tarzı da seçmeniz gerekmekte. Bu sayede işler dönülmez noktaya gelmeden ve iyice sizi yormaya başlamadan önce, gerekli olan aksesuarlarınızı da alabilirsiniz. Eğer bu tarzdan tercihiniz modern tarzdan yana olursa, bu yazımız size hitap edecek demektir…

Bir oturma odasında en çok alan kaplayan -ve aslında bu sebepten ötürü de en çok dikkat çeken- ögelerin başında hiç şüphesiz koltuk takımları gelir. Koltuk takımları, sadece işlevsel amaçla kullanılan ögeler değildirler. Hatta bu özelliklerini kaybetmelerinin üzerinden yüzyıllar geçtiğini söylemek pek de hata olmayacaktır. Koltuk takımları, birer dekoratif araçtır. Hem de oturma odanızın ortasında bulundukları için, dekorasyon zevkinizi ve anlayışınızı en açık biçimde fiziksel hale büründürebileceğiniz araçlar… İşte bu sebeplerden ötürü, bugünkü yazımızın baş kahramanı modern koltuk takımları olacak. Yazımızın başından beri oturma odalarından bahsetmemiz sizi yanıltmasın, bu tarz koltuk takımlarını salonlarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki modern koltuk takımı seçimi yapılırken nelere dikkat edilmeli ? Bu soruya hiç de istemeyerek ilk olarak boyut cevabını vermek zorundayız… Çünkü çok geniş bir oturma odasına ya da salona sahip olmak, her zaman varolan bir imkan değildir. İşte bu sebepten ötürü, modern koltuk takımı tercihinizi yaparken, oturma odanızın veya salonunuzun boyutlarını göz önünde bulundurun. Aksi halde aldığınız koltuk takımları, hayalinizdeki dekorasyona uymayabilir. Ayrıca burada minik bir hileden de bahsetmek mümkün. Bazı renklerin bazı fiziksel etkilere yol açtığını söyleyebiliriz. Bu cümleyi açmak gerekirse, doğru bir renk tercihi, koltuk takımınızın oturma odanızı veya salonunuzu daha büyük gösterebilir. Bu sayede daha ferah ve daha geniş bir oturma odasına kavuşabilirsiniz.

Modern koltuk takımlarında en çok dikkat çeken özelliklerden biri de, tek bir renge sahip olmamaları. Modern tarzın doğasına uygun olarak, tek bir renkten oluşan koltuklar veya dekoratif araçlar, ortamın canlılığını öldürür. Ortamın ihtiyaç duyduğu hareketli hava, siyah-beyaz gibi temel tezatlıklarla sağlanabilir. Bu tarz zıtlıklardan hoşlanmayan okurlarımız ise, parlak ve doğal olmayan renkleri tercih edebilir, bu sayede koltuk takımlarının modern tarzın doğasına uygun hale gelmesini sağlayabilirler.

Kafasında hala soru işareti olan okurlarımız, oturma odası kategorimizi ziyaret ederek, profesyonellerce seçilmiş birçok modern koltuk takımına yakından bakabilirler.