Bir Türk mucizesi

Yalıkavak'ta, denizi gören bir tepenin üstüne inşa edilen Villa Aura, iki katlı bir bina olarak tasarlanmış. Geniş bir bahçeden geçilerek verandasına ulaşılan evin, doğayla iç içe bir yapısı olduğunu söylemek mümkün. Bahçede farklı türden bitkiler ve ağaçlar görmek mevcut. Bu sayede hem evin çevreyle olan ilişkisi doğru kurgulanmış, hem de dinlendirici bir hava yakalanmasına yardımcı olunmuş.

Evin dış cephesi ise çok fazla karmaşık detay içermiyor. Bodrum'un eski, beyaz taştan evlerini andıran tasarımı balkonlarda kullanılan ahşap ve metal detaylarla hareketlendirilmeye çalışılmış. Bu sayede modern bir görünüm kazanan Villa Aura, geleneksel tasarımla günümüz arasında köprü kuran bir eve dönüşmüş.