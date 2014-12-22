Bir Türk mucizesi

Bodrum'un ülkemizdeki en gözde tatil mekanlarından biri olduğu bir gerçek. Son yıllarda lüks ve birbirinden şık villalara da ev sahipliği yapan Bodrum'da mimari açıdan son derece başarılı konut projeleri görmek mümkün. Genç tasarımcıların modern fikirlerini geleneksel çizgilerle harmanlayarak yeni bir tarz yarattığı Bodrum'da Yalıkavak ilçesinde yer alan lüks bir villayı sizlere tanıtacağız. Hem dış cephesi, hem de iç dekorasyonuyla fark yaratan bu villayı daha yakından tanımak istiyorsanız çalışmamıza bir göz atın.
Yalıkavak'ta, denizi gören bir tepenin üstüne inşa edilen Villa Aura, iki katlı bir bina olarak tasarlanmış. Geniş bir bahçeden geçilerek verandasına ulaşılan evin, doğayla iç içe bir yapısı olduğunu söylemek mümkün. Bahçede farklı türden bitkiler ve ağaçlar görmek mevcut. Bu sayede hem evin çevreyle olan ilişkisi doğru kurgulanmış, hem de dinlendirici bir hava yakalanmasına yardımcı olunmuş.
Evin dış cephesi ise çok fazla karmaşık detay içermiyor. Bodrum'un eski, beyaz taştan evlerini andıran tasarımı balkonlarda kullanılan ahşap ve metal detaylarla hareketlendirilmeye çalışılmış. Bu sayede modern bir görünüm kazanan Villa Aura, geleneksel tasarımla günümüz arasında köprü kuran bir eve dönüşmüş.
459 metrekarelik bir kapalı alanı bulunan Villa Aura'nın salonu zemin katta yer alıyor. Hande Köksal Interiors'un tasarımıyla şekillenen iç mekanlarda pastel renklerin ağırlığını görüyoruz. Ancak bu ağırlık, tek bir rengin ve desenin üstüne yoğunlaşmamış. Farklı renkleri, uyum içinde kullanan tasarımcılar şık ve samimi bir hava yakalamayı başarmışlar.
Koyu kırmızı renkteki duvarlar, beyaz detaylar ve tablolarla canlandırılmışlar. Çok şık bir mavi tonu barındıran koltuk takımı da salonun yıldızı oluyor. Geometrik desenlerin süslediği koyu renkli halı da yer döşemesi ve duvarlarla uyum içinde. Geniş pencerelerin kenarından sarkan kahverengi tül perdeler de seçkin ve şık bir görünüm kazandırmakta yardımcı oluyorlar.
Evin yüksek bir tepeye inşa edilmiş olması muhteşem bir manzarası olduğu anlamına geliyor. Bu manzaradan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak da tasarımcılara kalmış. Geniş iki pencerenin kuşattığı bu alana yerleştirilen uzun yemek masası, deniz ve tepe manzarasıyla konuklarınızı eşsiz bir şekilde ağırlamanızı sağlıyor.
Salonda yer alan pastel ağırlığı bu bölümde de devam ediyor. Yer döşemesiyle ve yemek masasının kaplamasıyla uyumlu kahverengi perdeleri burada da görüyoruz. Tavandan sarkan siyah renkli iki endüstriyel avize de sandalyeleri şık bir dokunuşla tamamlıyorlar.
Fotoğrafta salonun farklı bir açıda görünümüyle karşı karşıyayız. Burada oturma grubunu tamamlayan gri renkli L köşe takımını daha rahat görebiliyoruz. Genelde dar salonlarda kendine kullanım alanı bulan bu tip bir ürünü, böylesine geniş bir salonda kullanmak riskleri barındırsa da tasarımcılar bunların altından kalkmayı bilmişler. Pastel ağırlıklı salonu açık gri rengiyle biraz olsun ferahlatan bu koltuk takımı, rahatlığıyla da avantaj sağlıyor. Geniş kırlentleri ve konforlu görüntüsüyle salonu misafir ağırlamaya özgü bir mekan olmaktan çıkarıp dinlenmenize olanak sağlayan bir bölüm olarak da ele alıyor.
Mermeri lavabolarda ve banyo takımlarında sıkça kullanılan bir malzeme olarak tanırız. Ancak yer döşemelerinde mermerin kullanımı pek sık gördüğümüz bir şey değildir. Farklılıklara olanak vermeyen yapısı ve doğru kullanılmadığında sıkıcı olarak algılanabilecek renkleri yüzünden tasarımcılar mermer yer döşemesi kullanımına pek yanaşmazlar. Ancak Villa Aura'da çalışan uzmanlar cesur davranıp, bu malzemeden harikalar yaratmayı başarmışlar. Evin en büyük banyolarından birinde yer döşemesi olarak farklı gri tonlarındaki mermer panellerin, farklı bir geometriyle dizildiğini görüyoruz. Bu sayede modern ve şık bir görüntü yakalanmış. En kaliteli malzemelerin kullanıldığı banyo takımı da geniş aynası ve tepeden aydınlatmasıyla modern bir görünüm sunuyor.