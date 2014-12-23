Oturma odası için 5 tasarım fikri

Hemen hemen her oturma odasının merkezinde geniş bir kanepe yer alır. Bu fotoğrafta da Berto Salotti'nin tasarladığı, koyu renkli, geniş bir L köşe takımını görüyoruz. Şeklen klasik bir koltuk takımı gibi görünse de sahip olduğu renk ve desenler, bu takımı modern oturma odaları için ideal görünüyor.

Tabii bu noktada kanepenin büyüklüğüne de dikkat çekmek gerekiyor. Böylesi bir koltuk takımını geniş oturma odalarında kullanmak mümkünken daha küçük olanlarda farklı tercihlere yönelmek gerekiyor. Daha ufak köşe takımları veya farklı parçalardan oluşan oturma grupları, daha küçük oturma odalarında tercih edilmeli.