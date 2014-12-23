Oturma odası için 5 tasarım fikri

Satın aldığımız veya kiraladığımız bir evde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri farklı odaları nasıl dekore edeceğimize karar verememektir. Oturma odasından, banyoya, çocuk odasından, yatak odasına kadar cevaplanması gereken pek çok soru karşımıza çıkar. Ancak bu soruların en yoğunlaştığı odanın oturma odası olduğuna şüphe yok. Evin sosyalleştiğimiz ve en çok zaman geçirdiğimiz odası olan oturma odasının kendine özgü havasını koruması ve eşsiz bir konfor sunması gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da doğru aksesuarları ve mobilyaları seçmekten geçiyor. Homify uzmanları olarak bu konuda size yardımcı olmak adına 5 maddelik bir seçki yapmaya karar verdik. Bu çalışmamızda dünyanın dört bir yanından tasarımcıların elinden çıkmış, oturma odanızda kullanabileceğiniz 5 tasarım fikrini masaya yatırdık.
Oturma odasının evin en çok vakit geçirdiğimiz bölümü olduğuna şüphe yok. İngilizlerin de buradan yola çıkarak bu odayı
living (yaşama) odası olarak anmasına şaşırmamak gerek. İşte fotoğraftaki oturma odası tasarımında yaşantınızı sorunsuz bir biçimde geçirmenizi sağlayacak her şey var. Turati T4'ün katalogundan seçilen mobilyalarla döşenen oturma odasının yıldızı LED aydınlatmalarıyla boydan boya uzanan L şeklindeki kitaplık oluyor. Kitaplığın hemen önünde yer alan şömine/soba karışımı modern ısınma cihazı da tasarımıyla fark yaratıyor. Birbinin içine geçen minderlerden oluşan oturma grubu ise bu şık oturma odasına son dokunuşu yapıyor. Vakit geçirmekten hiç sıkılmayacağınız, şıklığıyla göz kamaştıran bu oturma odasının bir diğer artısı da geniş pencerelerden görünen bahçe manzarası oluyor. Bir insan oturma odasında daha ne ister ki?
Oturma odasının aydınlatması, burada yapmayı sevdiğiniz faaliyetlere göre değişir. Örneğin kitap okumayı seviyorsanız tavandan, direkt aydınlatma yerine yandan aydınlatma yapan bir abajuru tercih edebilirsiniz. Fotoğraftaki abajur tam da bu ihtiyaca cevap veren türden bir ürün. Sinforosa adındaki bu abajur takımı, Francesco Polare'nin tasarım katalogunda yer alıyor. Modern ve şık görünüşünü sadeliğinden alan bu aydınlatma aksesuarı, hemen hemen her salonda kendine yer bulabilecek gibi görünüyor. Büyük, beyaz ampulün etrafında yer alan metal bir kafes şeklindeki çerçeve de gölgeyi kırarak odadaki ışığın göz yormasını engelliyor.
Hemen hemen her oturma odasının merkezinde geniş bir kanepe yer alır. Bu fotoğrafta da Berto Salotti'nin tasarladığı, koyu renkli, geniş bir L köşe takımını görüyoruz. Şeklen klasik bir koltuk takımı gibi görünse de sahip olduğu renk ve desenler, bu takımı modern oturma odaları için ideal görünüyor.
Tabii bu noktada kanepenin büyüklüğüne de dikkat çekmek gerekiyor. Böylesi bir koltuk takımını geniş oturma odalarında kullanmak mümkünken daha küçük olanlarda farklı tercihlere yönelmek gerekiyor. Daha ufak köşe takımları veya farklı parçalardan oluşan oturma grupları, daha küçük oturma odalarında tercih edilmeli.
Oturma odasıyla yemek odasının bir arada yer alması pek sık gördüğümüz bir şey değildir. Ancak eviniz çok geniş değilse ve çok sık misafir ağırlıyorsanız böyle bir yola sapabilirsiniz. Stones adlı mobilya atölyesinin katalogundan çıkan yemek takımı ve kanepeyi barındıran bu oturma odası, farklı tarzların ve renklerin zıtlığını çok iyi kullanıyor. Kanepe ve yemek takımı modern tasarım çizgisinin yanında bembeyaz renkleriyle göz kamaştırıyorlar. Odanın diğer bölümlerine ise gri renk ve klasik tasarım çizgisi hakim oluyor. Bunun en büyük örneği kenardaki şömine. Ancak bu zıtlıkları başarılı biçimde harmanlayan tasarımcılar, sadelikten yola çıkarak şık bir tasarım elde etmeyi başarmışlar.
Oturma odasında yapmaktan en çok keyif alınan eylemlerden biri de dergi okumaktır. Geniş kanepelere uzanarak, rahatlık içinde dergi veya gazete okumaktan daha dinlendirici bir şey düşünülemez. Ancak bu eylemin bazı kötü sonuçları olabiliyor. Dergileri odanın farklı köşelerine bırakmak dağınık bir görüntüye sebebiyet verebiliyor. Bu noktada bir dergi rafı kullanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. İşte L'Abbate'nin tasarladığı bu şık dergi rafı tam ihtiyacınıza cevap verecek cinsten. Farklı renkleri barındıran ve kullanışlı bir tasarımı olan bu rafın, oturma odanızı derli toplu göstermenize yardımcı olacağına kuşku yok.