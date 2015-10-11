Banyo duş kabinleri modelleriyle estetik çözümler

Küçük ve kimi zaman dar alanların ayrılması bakımından dikkat çeken banyolar, evin birçok ihtiyacını karşılayan eşyaları bulunduran akılcı tasarlanması gereken mekanlardır. Dolayısıyla banyo dekorasyonu işlevsellik ve görselliğin sağlanması bakımından oldukça önemlidir. Bu küçük alanları daha işlevsel nasıl kullanabilir, ilgili banyo dolap ve rafları ile nasıl dizayn ederiz birçok alternatif göz önünde bulunacaktır. Geçmişten günümüze, örneğin hamamları kıyaslarsak daha küçük alanlarda yıkanma ihtiyacı giderilebiliyor. Alandan kazandıran ve estetik algıyı sürdüren duş kabinleri ile artık pratik ve işlevsel banyo dekorasyonu yapmak daha kolay. Banyoda modern stil uygulamak isteyenler için ayrıca Banyolarda modern çizgiler: Cam duşakabin modelleri yazımızı önerebiliriz. Bu yazımızda ise duş kabinleri ile ilgili dikkat çeken bazı model ve örnekleri sizin için derledik.