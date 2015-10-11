Banyo duş kabinleri modelleriyle estetik çözümler

Küçük ve kimi zaman dar alanların ayrılması bakımından dikkat çeken banyolar, evin birçok ihtiyacını karşılayan eşyaları bulunduran akılcı tasarlanması gereken mekanlardır. Dolayısıyla banyo dekorasyonu işlevsellik ve görselliğin sağlanması bakımından oldukça önemlidir. Bu küçük alanları daha işlevsel nasıl kullanabilir, ilgili banyo dolap ve rafları ile nasıl dizayn ederiz birçok alternatif göz önünde bulunacaktır. Geçmişten günümüze, örneğin hamamları kıyaslarsak daha küçük alanlarda yıkanma ihtiyacı giderilebiliyor. Alandan kazandıran ve estetik algıyı sürdüren duş kabinleri ile artık pratik ve işlevsel banyo dekorasyonu yapmak daha kolay. Banyoda modern stil uygulamak isteyenler için ayrıca Banyolarda modern çizgiler: Cam duşakabin modelleri yazımızı önerebiliriz. Bu yazımızda ise duş kabinleri ile ilgili dikkat çeken bazı model ve örnekleri sizin için derledik.
İki rengin birbiriyle uyumu bu derece göz önündeyken, bunu pastel tonlarda bir duvar rengi ile desteklemek ayrıca bir şıklık katmış. Zarafetin hissedildiği tüm banyo dekorasyonu buzlu cam kullanılan duş kabini ile uyum sağlıyor. Süpürgeliği takip eden siyah hat yine duş kabininde de sürdürülerek estetik bir görünüm oluşuyor. Modern stil öğelerle klasik öğelerin bulunduğu banyo dekorasyonu, Londra'da bulunan Drummonds imzası taşıyor.
Botanik severlerin ilgisini çekebilecek, göz alıcı bir güzellikte banyo modeli. Özellikle duş kabini alanı banyo dekorasyonunun en dikkat çekici noktası haline gelmiş. Duvar dekoru olarak değerlendirilen dallarla çiçek renkleri, banyoya girer girmez içinizi ferahlatan cinsten. Elbette ki böyle estetik bir duvar dekorunun olduğu banyoda cam duş kabini modellerinden biri tercih edilecekti. Sadelik ve şıklığı bir arada arayanlara örnek bir model.
Cam duşakabin kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başladı. Hem kullanışlılığı bakımından hem de mekana derinlik katması bakımından oldukça etkili. Kahverengi tonlarının kullanıldığı duvar kaplamaları ile doğal ahşap tonlarının uyumu dikkat çekiyor. Görselliği öne çıkarması bakımından şeffaf yüzeyleri, cam duş kabinlerini bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Banyoda kullanım kolaylığı bakımından oturma ihtiyacını sağlayacak tabureye dönüşen ve istenildiğinde yer zemini ile birleşen detay oldukça işlevsel.
Tropikal stil dizayn edilmiş banyo dekorasyonu içinizi açan bir duş kabini modeli ile gözü okşuyor. Çiçek gibi bir banyo modeli. Hem aksesuarlarla hem de cam yerine mat duş kabini tercihleri ile farklı renk ve desenlerde alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Banyonuzun atmosferini görseldeki gibi estetik bir duş kabini modeli ile tamamen değiştirebilirsiniz.
Oturma ihtiyacını karşılayacak koltuk ve masaj koltuğunun bulunduğu dekorasyonda şık ve göz alıcı bir duş kabini tercih edilmiş. Gümüş, beyaz ve şeffaf yüzeylerin muhteşem uyumu söz konusu. Açık renk tonlarının tercih edildiği dekorasyonda, adeta mekanın bir aksesuarı gibi ışıldayan cam duş kabini.
Modern stil dizayn edilmiş banyo dekorasyonunda ağırlıklı olarak bir nötr renk olarak gri tercih edilmiş. Banyo renk akışını bölmeyen şeffaf cam bölme ile oluşan duş kabini mekan ile uyum içerisinde. Öte yandan canlı renklerin nötr renklerle müthiş tamamlayıcı bir ahenk oluşturacağını hatırlatmalı. Özellikle sarı ve gri oldukça tercih edilen renk kombinasyonlarından.
Hem kullanışlılığı bakımından öne çıkan, hem de iki duş başlığı bulunan duş kabinleri büyük banyoların gözdesi olabilecek özelliklerde. Ahşap görünümlü yüzeylerle sıcak renkler kullanılmış. Hem uyumlu hem de doğal etkisi ile içeri girer girmez içinizi ısıtan bir banyo atmosferi oluşmuş. Asma tavan ve doğru ışık kullanımı ile banyolarınızı daha da güzelleştirebilirsiniz.
Merdiven altının çamaşır dolabı olarak değerlendirildiği dekorasyonda kontrast renklere yer verilmiş. Kontrast renkler mekanda canlılık etkisi katar. Ayrıcı muhteşem uyumu ile şık bir banyo dizaynına sahip olmanızı sağlarken, iki renk kullanımı dekorasyonla uyumlu tonlarda aksesuar ürünleri ile de görünümü zenginleştirebilmenize olanak sağlar. Dar planlı banyoya derinlik katması açısından şeffaf cam duş kabini kullanılması oldukça isabetli bir tercih olarak değerlendirilmiş.
Şık ve asil dizaynı ile ilgi çeken bir banyo dekorasyonu. Sadece üç rengin ağırlıklı olarak kullanıldığını düşünürsek, daha fazla renk kullanımı ile göz yormaya gerek duyulmamış. Özellikle siyah ve beyazın büyüleyici uyumu ile ara renklerin göz yormayan güzelliği, mekana ferahlık katıyor. Duvar kenarına konumlanmış cam duş kabini ile küvet keyfine alternatif olarak değerlendirilmiş. Gözlerinizi dinlendirecek, şık ve estetik bir banyo dekorasyonu örneği.
Mermerin geçmişten günümüze asil dokusu ile banyolara çok yakıştığını söylemeliyiz. Özellikle dokusu ve renk tonları ile fazla aksesuar ya da görsellik gerektirecek detaya ihtiyaç bile bırakmıyor. Mermerin estetik dokusunu daha da öne çıkarmak için cam duş kabinleri kullanılmış. Bu banyoda ayrıcalıklı bir özellik daha bulunuyor. O da klozet kullanılan alanın daha ferah ve temiz bir atmosfere açıldığı cam kabin alanı. Cam kanatlarla hem işlevsel hem de ihtiyaca göre ayrılan bölümler tasarlanmış.
Duş kabinlerinin bulunduğu banyo modellerini seçtiğimiz bu yazımızda üç boyutlu duvar kaplamalarını seçenek olarak değerlendireceğinizi de düşünebilirsiniz. Genel olarak duvar dekorları ile ilgileniyorsanız, şeffaf yüzeyler, yani cam duş kabinleri size hitap ediyor olacaktır. Çünkü görselliği ve üç boyutlu duvar kaplamalarını kapatmak ya da görünümü bölmek istemezsiniz.
Banyo dekorasyonuna hakim ahşap yüzeyler artık sıklıkla kullanılabilir. Eskisine nazaran kolay silinen ve yıkanan ahşap yüzey kaplamaları ileri oldukça kolaylaştırıyor. Ya da sadece ahşap görünüm kazandıracak kaplama çeşitlerini değerlendirebilirsiniz. Öte yandan mekanı bölmeyen şeffaf yüzeyler ışık açısını da kesmiyor. Hem doğal ışığı geçiren şeffaf yüzeyler hem de açık renk tonlarının kullanılması banyo dizaynında şık bir etki katmış. Hidromasajlı küvet keyfi ile beraber çift duş başlıklı duş kabinleri ayrıcalıklı bir banyo modeli olmasını sağlıyor.
Modern stil dizayn edilmiş bir banyo dekorasyonunda sadelik ve şıklık bir arada. Cam duş kabininin ihtiyaca göre açılıp kapanan büyük kanadı mekanda asla görüntü kalabalığı yaratmıyor. Küçük banyolar için de sürgülü cam sistemin uygun olacağını hatırlatırken, derinlik katan şeffaf yüzeylerin oldukça estetik bir görünüme sahip olduğunu göreceksiniz. Şık ve kullanışlı duş başlık modelleri ile modern bir dizayn oluşturabilirsiniz.
Göz alıcı güzelliğiyle banyo dekorasyonu enfes örneklerden biri. Ara tonlarda renklerin tercih edildiği banyo dekorasyonunda, duş kabininin bulunduğu iç duvar dekoru olarak oldukça işlevsel mermer materyali kullanılmış. Eskiden beri banyolarda kullanışlılığı ile dikkat çeken mermer, ayrıca asil bir hava katmanıza yardımcı olabilir. Şık aksesuarlar ve doğru ışıklandırma tercihi ile banyonuzu güzelleştirebilirsiniz.
Daha fazla model incelemek isteyenler için Derinlik katan cam duşakabin modelleri yazımıza göz atmalarını tavsiye ederiz.