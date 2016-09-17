Rüya gibi 8 aile evi

Nötr grilerle beyazın baskın renkler olduğu bu proje modern stil dizayn edilmiş ve çağdaş bir görünüme sahip. Peyzaj mimarisi ve bahçe mobilyaları düzeni ile estetik ve konfor bir arada. Şezlongların bulunduğu alan ahşap zemin döşemesi ile ayrılıyor. Dinlenmek ve huzur bulmak için ideal bir tasarıma sahip göz alıcı bir ev.

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