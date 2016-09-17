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Rüya gibi 8 aile evi

Meral Eser Meral Eser
TUKANA, D C K D C K
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Benzer çizgiler taşıyan ve artık görmekten sıkıldığınız evleri bir kenara bırakın. Bu yazımızda huzur veren yaşam şartlarını sağlayan, hayalleri süsleyen evleri bir araya getirdik. Göze hitap eden davetkar girişiyle bahçeli evlerde yaşamayı düşlüyor olabilirsiniz. Farklı stilleri bir araya getirerek fark yaratan projelerden ilham almak isteyebilirsiiz. Bu yazımızda birçok ihtiyacı bünyesinde karşılayan 8 aile evini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Teras ve havuz keyfi

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Konfor ve rahatlığın yanı sıra, özellikle yaz aylarında havadar ve ferah açık alanlara yöneliriz. Yaz aylarında keyifli zaman geçirilebilecek teras, havuz ve bahçe keyfi ise birçok kişinin hayallerini süsler. Peyzaj mimarisi ile göze hitap eden bir manzara ve ferah atmosfer sağlanır. Havuz ve teras keyfi için ise konfor sunan mobilyalar, şezlonglar ve şık aydınlatma unsurları işlevsel detaylar arasında yer alır. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

2. Kontrast renkler

Projekt domu Neo G1 ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Çatı formunu öne çıkaran siyah ile kontrast yaratan beyaz duvar zemini dinamik bir görünüm ortaya çıkarıyor. Canlılık katan ferah atmosferi ile özenle peyzaj mimarisi yapılan bir bahçesi mevcut. Cephede siyah ve beyazın yarattığı kontrast etkinin yanı sıra, soğuk renklerle denge yaratacak ahşap dokular sıcaklık katıyor. Modern stil dizayn edilen ev gerek dekorasyonu ile, gerekse konfor sunan mimarisi ile hayalleri süsleyen bir ev olmaya aday.

3. Sıcak ve samimi

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Özgün mimarisi ile dikkat çeken bir proje ile devam ediyoruz. Zemin kat duvar yüzeyi tuğla duvar kaplaması ile, üst kat duvar zemini ile ahşap kaplama ile fark yaratıyor. Doğal malzemelerin cephe dizaynında huzur veren bir atmosfer yaratmada etkili olduğunu söylemeliyiz. Geniş cam kapılar aracılığı ile teras alanı ile bütünleşen oturma odası alanı doğal ışığı muntazam alıyor. Konforlu ve huzur veren bir ev.

4. Klasik stil cazibesi

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Geleneksel özellikler taşıyan klasik çizgide bir ev projesi. Ferah atmosferi ile geniş bir bahçe ve teras alanına sahip. Siyah çatı örtüsü ile beyaz duvar yüzeyleri kontrast yakalanıyor. Sürgülü cam kapılarda ahşap doğramalar mevcut. Samimi ve sıcak bir atmosferi olan aile evi, şahane peyzaj mimarisi ile seyirlik bir manzaraya sahip.

5. Muntazam ışıklandırma ve doğa manzarası

PROJEKT DOMU EX 13 - nowoczesna stodoła w najlepszym wydaniu! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Doğal ışığı muntazam alan ve nefis bir doğa manzarasına bakan evi kim istemez? Boydan boya pencere açıklıkları ile, tavan yüksekliği farkı olan özgün yapı, ferah bir atmosfer sunuyor. Konfor sunan modern bir yapı.

6. Özgün bir cephe

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Çatı arası kat kullanımı sağlayan bu proje, hem çatısı hem de cephe dizaynı ile dikkat çekiyor. Özgün mimarisi, konfor sunan teras kullanımı ve göz alıcı peyzaj mimarisi ile rüyalara girebilecek bir ev.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Modern ve minimalist

PROJEKT DOMU EX 7 (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Teras çatısı ile modern bir yapıyla devam ediyoruz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisinde minimalist çizgiler hakim. Dinginlik ve ferah bir atmosferin sağlandığı doğa ile iç içe bir alan. Modern mobilyalar ve geniş pencere açıklıkları kullanılmış. Hayalleri süsleyebilecek bu evin aynı zamanda bir yüzme havuzu mevcut.

8. Nötr renkler ve beyaz

PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Nötr grilerle beyazın baskın renkler olduğu bu proje modern stil dizayn edilmiş ve çağdaş bir görünüme sahip. Peyzaj mimarisi ve bahçe mobilyaları düzeni  ile estetik ve konfor bir arada. Şezlongların bulunduğu alan ahşap zemin döşemesi ile ayrılıyor. Dinlenmek ve huzur bulmak için ideal bir tasarıma sahip göz alıcı bir ev.

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