Rüya gibi 8 aile evi

Benzer çizgiler taşıyan ve artık görmekten sıkıldığınız evleri bir kenara bırakın. Bu yazımızda huzur veren yaşam şartlarını sağlayan, hayalleri süsleyen evleri bir araya getirdik. Göze hitap eden davetkar girişiyle bahçeli evlerde yaşamayı düşlüyor olabilirsiniz. Farklı stilleri bir araya getirerek fark yaratan projelerden ilham almak isteyebilirsiiz. Bu yazımızda birçok ihtiyacı bünyesinde karşılayan 8 aile evini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Konfor ve rahatlığın yanı sıra, özellikle yaz aylarında havadar ve ferah açık alanlara yöneliriz. Yaz aylarında keyifli zaman geçirilebilecek teras, havuz ve bahçe keyfi ise birçok kişinin hayallerini süsler. Peyzaj mimarisi ile göze hitap eden bir manzara ve ferah atmosfer sağlanır. Havuz ve teras keyfi için ise konfor sunan mobilyalar, şezlonglar ve şık aydınlatma unsurları işlevsel detaylar arasında yer alır. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Çatı formunu öne çıkaran siyah ile kontrast yaratan beyaz duvar zemini dinamik bir görünüm ortaya çıkarıyor. Canlılık katan ferah atmosferi ile özenle peyzaj mimarisi yapılan bir bahçesi mevcut. Cephede siyah ve beyazın yarattığı kontrast etkinin yanı sıra, soğuk renklerle denge yaratacak ahşap dokular sıcaklık katıyor. Modern stil dizayn edilen ev gerek dekorasyonu ile, gerekse konfor sunan mimarisi ile hayalleri süsleyen bir ev olmaya aday.
Özgün mimarisi ile dikkat çeken bir proje ile devam ediyoruz. Zemin kat duvar yüzeyi tuğla duvar kaplaması ile, üst kat duvar zemini ile ahşap kaplama ile fark yaratıyor. Doğal malzemelerin cephe dizaynında huzur veren bir atmosfer yaratmada etkili olduğunu söylemeliyiz. Geniş cam kapılar aracılığı ile teras alanı ile bütünleşen oturma odası alanı doğal ışığı muntazam alıyor. Konforlu ve huzur veren bir ev.
Geleneksel özellikler taşıyan klasik çizgide bir ev projesi. Ferah atmosferi ile geniş bir bahçe ve teras alanına sahip. Siyah çatı örtüsü ile beyaz duvar yüzeyleri kontrast yakalanıyor. Sürgülü cam kapılarda ahşap doğramalar mevcut. Samimi ve sıcak bir atmosferi olan aile evi, şahane peyzaj mimarisi ile seyirlik bir manzaraya sahip.
Doğal ışığı muntazam alan ve nefis bir doğa manzarasına bakan evi kim istemez? Boydan boya pencere açıklıkları ile, tavan yüksekliği farkı olan özgün yapı, ferah bir atmosfer sunuyor. Konfor sunan modern bir yapı.
Çatı arası kat kullanımı sağlayan bu proje, hem çatısı hem de cephe dizaynı ile dikkat çekiyor. Özgün mimarisi, konfor sunan teras kullanımı ve göz alıcı peyzaj mimarisi ile rüyalara girebilecek bir ev.
Teras çatısı ile modern bir yapıyla devam ediyoruz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisinde minimalist çizgiler hakim. Dinginlik ve ferah bir atmosferin sağlandığı doğa ile iç içe bir alan. Modern mobilyalar ve geniş pencere açıklıkları kullanılmış. Hayalleri süsleyebilecek bu evin aynı zamanda bir yüzme havuzu mevcut.
Nötr grilerle beyazın baskın renkler olduğu bu proje modern stil dizayn edilmiş ve çağdaş bir görünüme sahip. Peyzaj mimarisi ve bahçe mobilyaları düzeni ile estetik ve konfor bir arada. Şezlongların bulunduğu alan ahşap zemin döşemesi ile ayrılıyor. Dinlenmek ve huzur bulmak için ideal bir tasarıma sahip göz alıcı bir ev.
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