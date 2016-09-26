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50 metrekarenin altında 8 daire

Meral Eser Meral Eser
Tango, Resource Furniture Resource Furniture Yatak Odası
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Küçük ama fonksiyonel detaylarla donatılan evler, büyük bir evin tüm ihtiyaçlarını karşıladığında oldukça ilgi görüyor. 50 metrekarenin altında ev projelerini bir araya getirdiğimiz yazımızda birbirinden farklı stil ve tarzlarda dekorasyon fikirleri bulabilirsiniz. Hem ekonomik açıdan, hem de kullanım kolaylığı sunması bakımından fonksiyonel detaylar pratik çözümler sunuyor. Küçük ama konforlu dairelerle ilgilenenler için 50 metrekarenin altında 8 daire projesini derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.

1. Aydınlık ve ferah

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Akdeniz Oturma Odası
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Açık bej rengine bürünen dairede küçük olmasına rağmen ferah ve aydınlık bir atmosfer haikm. Tuğla duvar kaplamasından mutfak dolapları ve mobilyalara kadar renk uyumu ve ahenk sağlanmış. Özellikle dar ve küçük alanlarda daha ferah ve genişlik kazandıran bir etki yaratan açık renk tonları, aynı zamanda zarif ve şık bir dekor oluşturmuş. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

2. Akılcı çözümlerle duvara monte yatak

Tango, Resource Furniture Resource Furniture Yatak Odası
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

Yatak altı veya merdiven altı ölü alanları değerlendirmek, küçük alanları daha verimli kullanmayı sağlıyor. Bu örneğimizde duvara monte yatak modeli sayesinde, kullanım ihtiyacı duyulmadığı zamanlarda ekstra kullanım alanları sağlanıyor. Böylelikle uyku ve dinlenme saatleri haricinde kaldırılan yatak karyolasının bulunduğu alan oturma alanına dönüştürülebiliyor. Aynı alanda oturma, dinlenme ve uyku, çalışma şartlarını pratik bir şekilde çözümleyen duvar dekoru ise dekoratif rafları ile ekstra depolama alanları kullanımı sağlıyor.

3. Gömme dolaplarla pratik fikirler

Wohnhaus in Reilingen, Architekten Lenzstrasse Dreizehn Architekten Lenzstrasse Dreizehn Modern Mutfak
Architekten Lenzstrasse Dreizehn

Architekten Lenzstrasse Dreizehn
Architekten Lenzstrasse Dreizehn
Architekten Lenzstrasse Dreizehn

Özellikle mutfaklar için ayrılan diğer alanlara nazaran daha küçüktür. Buna rağmen daha çok mutfak eşyası, gereçler ve ıvır zıvır barındırır. Geren sunum yapma kolaylığı, gerekse depolama ihtiyacını karşılaması bakımından gömme dolaplar, küçük alanlarda önemli bir ihtiyacı kaşılar. Örnek görselimizdeki gömme dolap rengi ile sıcaklık katarken, obje ve fotoğraflar için sunum alanları sağlayarak estetik bir görünüm kazandırıyor.

4. Açık plan

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Oturma Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Çok yönlü tasarım fikirleri arıyorsanız, bölücü duvar olmaksızın, birçok ihtiyacı bir arada çözme yöntemlerini değerlendirerek açık plan yerleşimden yararlanın. Örnek görselimizde de görüldüğü gibi, oturma alanı, yemek alanı ve mutfak dekorasyonu küçük bir alanda konfor sağlanarak dizayn ediliyor. Bu örneğimizde tavan, duvar zemini ve döşemede ahşap dokusunun sürekliliği ayrıca sıcaklık katmış.

5. Doğru ışıklandırma ve şeffaf yüzeyler

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Eklektik Oturma Odası
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

Özellikle küçük ve dar alanlarda açık renk ton zeminlerin önemi kadar, dpğru  ışıklandırma unsurları da ferah bir etki yaratmada etkilidir. Şeffaf yüzeyler, cam materyaller, derinlik katan unsurlar arasında yer alır. Küçük ama ferah bir daire.

6. Katlanabilir mobilyalarla pratik fikirler

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Katlanabilir masa detaylar, portatif sandalyeler ve dahası küçük alanları daha verimli kullanmakta oldukça işlevseldir. Kullanım ihiyacı duyulan zamanlarda geniş bir yemek masası, ya da çalışma masasına döndürülebilir. İhtiyaca göre katlanarak daha geniş zemin alanı sağlanır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Natürel dokularla gelen ferahlık

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Yatak Odası
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Krem, bej, kahverengi tonları natürel renkler arasında yer alır. Küçük alanlarda huzur veren ferah bir atmosfer sağlamak için natürel renkler ve doğal malzemelerin kullanımı bu işi kolaylaştıracaktır.

8. Modern çözümler

1+0 Dairemizin A’dan Z’ye Tadilat Çalışması ÖNCESİ-SONRASI Ev Dekorasyonu Antalya İç Dekorasyon
Ev Dekorasyonu Antalya

1+0 Dairemizin A’dan Z’ye Tadilat Çalışması ÖNCESİ-SONRASI

Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya

Dönüşüm öncesi ve sonrası hali ile bir dairenin nasıl ferah bir atmosfere kavuştuğunu örnek görsellerimizle gözlemleyebiliriz. Açık renk tonlarında duvar zemini, nötr renklerle döşeme zemini ile ferah bir alan oluşturuluyor. Açık plan yerleşim ile hem fonksiyonel hem de derinlik katan unsurlar bir arada değerlendiriliyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük ve şirin bir evin tarifi’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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