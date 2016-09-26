Küçük ama fonksiyonel detaylarla donatılan evler, büyük bir evin tüm ihtiyaçlarını karşıladığında oldukça ilgi görüyor. 50 metrekarenin altında ev projelerini bir araya getirdiğimiz yazımızda birbirinden farklı stil ve tarzlarda dekorasyon fikirleri bulabilirsiniz. Hem ekonomik açıdan, hem de kullanım kolaylığı sunması bakımından fonksiyonel detaylar pratik çözümler sunuyor. Küçük ama konforlu dairelerle ilgilenenler için 50 metrekarenin altında 8 daire projesini derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Açık bej rengine bürünen dairede küçük olmasına rağmen ferah ve aydınlık bir atmosfer haikm. Tuğla duvar kaplamasından mutfak dolapları ve mobilyalara kadar renk uyumu ve ahenk sağlanmış. Özellikle dar ve küçük alanlarda daha ferah ve genişlik kazandıran bir etki yaratan açık renk tonları, aynı zamanda zarif ve şık bir dekor oluşturmuş. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Yatak altı veya merdiven altı ölü alanları değerlendirmek, küçük alanları daha verimli kullanmayı sağlıyor. Bu örneğimizde duvara monte yatak modeli sayesinde, kullanım ihtiyacı duyulmadığı zamanlarda ekstra kullanım alanları sağlanıyor. Böylelikle uyku ve dinlenme saatleri haricinde kaldırılan yatak karyolasının bulunduğu alan oturma alanına dönüştürülebiliyor. Aynı alanda oturma, dinlenme ve uyku, çalışma şartlarını pratik bir şekilde çözümleyen duvar dekoru ise dekoratif rafları ile ekstra depolama alanları kullanımı sağlıyor.
Özellikle mutfaklar için ayrılan diğer alanlara nazaran daha küçüktür. Buna rağmen daha çok mutfak eşyası, gereçler ve ıvır zıvır barındırır. Geren sunum yapma kolaylığı, gerekse depolama ihtiyacını karşılaması bakımından gömme dolaplar, küçük alanlarda önemli bir ihtiyacı kaşılar. Örnek görselimizdeki gömme dolap rengi ile sıcaklık katarken, obje ve fotoğraflar için sunum alanları sağlayarak estetik bir görünüm kazandırıyor.
Çok yönlü tasarım fikirleri arıyorsanız, bölücü duvar olmaksızın, birçok ihtiyacı bir arada çözme yöntemlerini değerlendirerek açık plan yerleşimden yararlanın. Örnek görselimizde de görüldüğü gibi, oturma alanı, yemek alanı ve mutfak dekorasyonu küçük bir alanda konfor sağlanarak dizayn ediliyor. Bu örneğimizde tavan, duvar zemini ve döşemede ahşap dokusunun sürekliliği ayrıca sıcaklık katmış.
Özellikle küçük ve dar alanlarda açık renk ton zeminlerin önemi kadar, dpğru ışıklandırma unsurları da ferah bir etki yaratmada etkilidir. Şeffaf yüzeyler, cam materyaller, derinlik katan unsurlar arasında yer alır. Küçük ama ferah bir daire.
Katlanabilir masa detaylar, portatif sandalyeler ve dahası küçük alanları daha verimli kullanmakta oldukça işlevseldir. Kullanım ihiyacı duyulan zamanlarda geniş bir yemek masası, ya da çalışma masasına döndürülebilir. İhtiyaca göre katlanarak daha geniş zemin alanı sağlanır.
Krem, bej, kahverengi tonları natürel renkler arasında yer alır. Küçük alanlarda huzur veren ferah bir atmosfer sağlamak için natürel renkler ve doğal malzemelerin kullanımı bu işi kolaylaştıracaktır.
Dönüşüm öncesi ve sonrası hali ile bir dairenin nasıl ferah bir atmosfere kavuştuğunu örnek görsellerimizle gözlemleyebiliriz. Açık renk tonlarında duvar zemini, nötr renklerle döşeme zemini ile ferah bir alan oluşturuluyor. Açık plan yerleşim ile hem fonksiyonel hem de derinlik katan unsurlar bir arada değerlendiriliyor.
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