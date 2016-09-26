50 metrekarenin altında 8 daire

Dönüşüm öncesi ve sonrası hali ile bir dairenin nasıl ferah bir atmosfere kavuştuğunu örnek görsellerimizle gözlemleyebiliriz. Açık renk tonlarında duvar zemini, nötr renklerle döşeme zemini ile ferah bir alan oluşturuluyor. Açık plan yerleşim ile hem fonksiyonel hem de derinlik katan unsurlar bir arada değerlendiriliyor.

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