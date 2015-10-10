Farklı tarzlarda salon koltuk takımı modelleri

Salonlar, bir evde genellikle en çok alan ayrılan mekanlardan biridir. Kullanış amacı itibariyle, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz ve özellikle kalabalık ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz alanlardan biri olan salonlar, dekorasyon konusunda da oldukça özen gerektiren mekanlar listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Salonlarınızı genellikle başka insanlarla da paylaştığınız için, salon dekorasyonunu özenle ve dikkatlice yapmak gerekmektedir. Salonlarınızda sandalye ve masa kullanabileceğiniz gibi, şık bir koltuk takımı ile de salonunuzun mobilya ihtiyacını giderebilirsiniz. Peki, salon için koltuk takımı seçerken nasıl bir yol izlenmeli ? Bizler bu yazımızda size bununla ilgili birkaç püf noktası göstermeye çalışacağız.

Öncelikle, salonunuz için bir koltuk takımı seçmeden önce, salonunuzda hakim olan dekorasyon tipini aklınızın bir köşesine kazımalısınız. Burada önemli nokta, salon dekorasyonlarında çok geniş bir yelpazenin hakim olduğudur. Ama eğer siz salonunuzda hakim olan dekorasyon tarzını iyice ezberlerseniz, koltuk seçimi süreci bir o kadar zahmetsiz olur. Salonunuz için koltuk takımı seçme sürecinde, salon dekorasyonunuza hakim olmanızın bu denli önemli olmasının asıl sebebi ise, alacağınız koltuk takımı ile salonunuz arasında bir uyum yaratmaktır. Bu sayede, salon dekorasyonunuza sonradan dahil olan koltuk takımı, salonunuzu benimseyerek ortaya eğreti görüntülerin çıkmasının önüne geçecektir. Eğer, salonunuzdaki dekorasyonun ve koltuk takımızın dizaynının birebir veya benzer olması sizi rahatsız edecekse, tercihinizi tarz olarak zıt bir kombin yaratmaktan yana da kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, tamamen beyazla donatılmış olan salonunuza yine bembeyaz bir koltuk takımı almak, ortamın bir nebze tekdüzelik etkisine girmesine sebep olabilir. İşte bu nedenden ötürü, bu tarz bir salon için siyah ya da gri renkte bir koltuk takımı oldukça yerinde bir tercih olacaktır. Bu koltuk takımıyla oluşturduğunuz tezatlık, salonunuza canlılık ve hareket katarak, salonunuzu sıkıcılıktan kurtaracaktır.

Salon koltuk takımı tercihlerinde bir diğer önemli nokta ise, seçeceğiniz koltuk takımının sahip olduğu fiziksel özelliklerdir. Bu fiziksel özellikler, koltuk takımınızın ne kadar sürede bir bakım gerektirdiği, nasıl temizlenmesi gerektiği, fiyatı ve dayanıklılığı gibi birçok önemli konuyu çok yakından etkilemektedir. Bu noktada, salonunuzda hakim olan tarz bağlı olarak ahşap bir dış iskelete sahip olan koltuk takımları tercih edebilirsiniz. Ya da tercihe bağlı olarak, kenar kısımlarının dış düzeyleri cam ile kaplanmış olan koltuk takımları da oldukça şık bir görüntüye sebep olabilir. Renk konusunda ise tek kıstas sizin kişisel zevklerinizdir. Bununla birlikte, beyaz, sarı gibi açık renklerin çok kolay kirlendiğini de unutmamak gerekir. Salon koltuk takımları tercihi sürecinde, seçiminizi etkileyecek bir diğer unsur da salonunuzun konumu ve aldığı ışıktır. Yapay aydınlatmadan ziyade, az miktarda gün ışığı alan bir salonda açık renklere sahip olan koltuk takımları tercih ederek, ortamın karanlığı bir nebze de olsa giderilebilir. Renk konusunda ayrıca dar salonunuzda açık tonlarda koltuk takımları tercih ederek, salonunuzun daha geniş görünmesini ve boğulmamasını sağlayabilirsiniz.

Koltuk takımını tercih ederken bir yandan da seçeceğiniz koltuk takımına uygun ve koltuk takımını tamamlayan diğer küçük mobilyaları yavaş yavaş düşünmek ve üzerinde kafa yormak, koltuk takımınızı aldıktan sonra oluşabilecek olan karışıklığın da önüne geçebilir. Örnek vermek gerekirse, salonunuz için koltuk takımı seçerken bir yandan da salonunuza orta sehpa düşünebilirsiniz. Bu sayede, seçeceğiniz koltuk takımına en uygun orta sehpayı da kolaylıkla tercih etmiş olursunuz. Ayrıca, salonunuzda hakim olan tarza bağlı olarak farklı türde ve çeşitte aksesuar ve yan mobilyalar sayesinde, salonunuza canlılık katabilir ve koltuk takımınızın dekorasyonunuzla bir bütün olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer aklınızda hala soru işareti var ise, daha fazla örneğe yakından bakmak için ilgili kategoriyi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş çok farklı tarzlara sahip salonları kolayca inceleyebilirsiniz.