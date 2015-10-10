Farklı tarzlarda salon koltuk takımı modelleri

Salonlar, bir evde genellikle en çok alan ayrılan mekanlardan biridir. Kullanış amacı itibariyle, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz ve özellikle kalabalık ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz alanlardan biri olan salonlar, dekorasyon konusunda da oldukça özen gerektiren mekanlar listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Salonlarınızı genellikle başka insanlarla da paylaştığınız için, salon dekorasyonunu özenle ve dikkatlice yapmak gerekmektedir. Salonlarınızda sandalye ve masa kullanabileceğiniz gibi, şık bir koltuk takımı ile de salonunuzun mobilya ihtiyacını giderebilirsiniz. Peki, salon için koltuk takımı seçerken nasıl bir yol izlenmeli ? Bizler bu yazımızda size bununla ilgili birkaç püf noktası göstermeye çalışacağız.
Öncelikle, salonunuz için bir koltuk takımı seçmeden önce, salonunuzda hakim olan dekorasyon tipini aklınızın bir köşesine kazımalısınız. Burada önemli nokta, salon dekorasyonlarında çok geniş bir yelpazenin hakim olduğudur. Ama eğer siz salonunuzda hakim olan dekorasyon tarzını iyice ezberlerseniz, koltuk seçimi süreci bir o kadar zahmetsiz olur. Salonunuz için koltuk takımı seçme sürecinde, salon dekorasyonunuza hakim olmanızın bu denli önemli olmasının asıl sebebi ise, alacağınız koltuk takımı ile salonunuz arasında bir uyum yaratmaktır. Bu sayede, salon dekorasyonunuza sonradan dahil olan koltuk takımı, salonunuzu benimseyerek ortaya eğreti görüntülerin çıkmasının önüne geçecektir. Eğer, salonunuzdaki dekorasyonun ve koltuk takımızın dizaynının birebir veya benzer olması sizi rahatsız edecekse, tercihinizi tarz olarak zıt bir kombin yaratmaktan yana da kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, tamamen beyazla donatılmış olan salonunuza yine bembeyaz bir koltuk takımı almak, ortamın bir nebze tekdüzelik etkisine girmesine sebep olabilir. İşte bu nedenden ötürü, bu tarz bir salon için siyah ya da gri renkte bir koltuk takımı oldukça yerinde bir tercih olacaktır. Bu koltuk takımıyla oluşturduğunuz tezatlık, salonunuza canlılık ve hareket katarak, salonunuzu sıkıcılıktan kurtaracaktır.
Salon koltuk takımı tercihlerinde bir diğer önemli nokta ise, seçeceğiniz koltuk takımının sahip olduğu fiziksel özelliklerdir. Bu fiziksel özellikler, koltuk takımınızın ne kadar sürede bir bakım gerektirdiği, nasıl temizlenmesi gerektiği, fiyatı ve dayanıklılığı gibi birçok önemli konuyu çok yakından etkilemektedir. Bu noktada, salonunuzda hakim olan tarz bağlı olarak ahşap bir dış iskelete sahip olan koltuk takımları tercih edebilirsiniz. Ya da tercihe bağlı olarak, kenar kısımlarının dış düzeyleri cam ile kaplanmış olan koltuk takımları da oldukça şık bir görüntüye sebep olabilir. Renk konusunda ise tek kıstas sizin kişisel zevklerinizdir. Bununla birlikte, beyaz, sarı gibi açık renklerin çok kolay kirlendiğini de unutmamak gerekir. Salon koltuk takımları tercihi sürecinde, seçiminizi etkileyecek bir diğer unsur da salonunuzun konumu ve aldığı ışıktır. Yapay aydınlatmadan ziyade, az miktarda gün ışığı alan bir salonda açık renklere sahip olan koltuk takımları tercih ederek, ortamın karanlığı bir nebze de olsa giderilebilir. Renk konusunda ayrıca dar salonunuzda açık tonlarda koltuk takımları tercih ederek, salonunuzun daha geniş görünmesini ve boğulmamasını sağlayabilirsiniz.
Koltuk takımını tercih ederken bir yandan da seçeceğiniz koltuk takımına uygun ve koltuk takımını tamamlayan diğer küçük mobilyaları yavaş yavaş düşünmek ve üzerinde kafa yormak, koltuk takımınızı aldıktan sonra oluşabilecek olan karışıklığın da önüne geçebilir. Örnek vermek gerekirse, salonunuz için koltuk takımı seçerken bir yandan da salonunuza orta sehpa düşünebilirsiniz. Bu sayede, seçeceğiniz koltuk takımına en uygun orta sehpayı da kolaylıkla tercih etmiş olursunuz. Ayrıca, salonunuzda hakim olan tarza bağlı olarak farklı türde ve çeşitte aksesuar ve yan mobilyalar sayesinde, salonunuza canlılık katabilir ve koltuk takımınızın dekorasyonunuzla bir bütün olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer aklınızda hala soru işareti var ise, daha fazla örneğe yakından bakmak için ilgili kategoriyi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş çok farklı tarzlara sahip salonları kolayca inceleyebilirsiniz.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, salon koltuk takımları seçme sürecinde sık sık gözardı edilen noktalardan biri de orta sehpa tercihidir. Kullanışları ve doğaları itibari ile önemsiz görünseler de, orta sehpalar oldukça pratik mobilyalardır. Üstelik bu örnekte de görebileceğiniz üzere, oldukça yaratıcı ve farklı modellere de rastlamak pekala mümkündür. Uptic Studios imzalı bu salon dekorasyonu, orta sehpa konusunda ortaya nasıl yaratıcı fikirler konulabileceğini gösteriyor.
Salonunuz için seçeceğiniz koltuk takımlarında sayı tamamen size bağlıdır. Bununla birlikte, salonunuz sahip olduğu boyutun da seçeceğiniz koltuk takımı modeline büyük bir etkisi vardır. Eğer geniş bir salona sahipseniz, pratik çözümler sizin için kurtarıcı olabilir. Özellikle köşe takımı olarak da bilinen L koltuk takımları, salonunuzdaki fazladan boş alanı kapamanız noktasında size yardım edebilir. Bu örnekte ise L koltuk takımı modeli ile orta alan dekorasyonuna güzel bir örnek görebilirsiniz.
Özellikle modern tarzda hakim olan ve zıt renklere sahip dizaynlar, koltuk takımı konusunda da oldukça yaygındır. Eğer modern tarzda dekore edilmiş bir salona sahip iseniz, bu örnektekine benzer bir koltuk takımı dekorasyonunuz için uygun olabilir. Bu örnekte gerekli tezatlık, koltukların alt kısımlarının koyu tonlardan seçilip üst kısımlarındaki minderlerin ise beyaz renge sahip olması sayesinde sağlanmış.
Herkesin hayalinde geniş ve ferah bir salon yatar. Fakat bir salona bu özellikleri kazandıracak olan kriterler yalnızca boyutlarla alakalı değildir. Bu cümleyi açmak gerekirse, oldukça geniş olan ama yeterli miktarda ışık almayan bir salon da ferah sayılamaz. İşte bu yüzden, salonunuz için konum belirleme imkanına sahipseniz, gün ışığından oldukça fazla miktarda yararlanabilen alanları kendinize salon olarak seçin. Mariangel Coghlan imzalı bu örnekte, renkli kırlentler ve parlak kumaşın, gün ışığıyla görkemli dansına tanıklık edebilirsiniz.
Genellikle herkesin tek renkten oluşan dekorasyonlardan ve dizaynlardan hoşlandığını düşünmek büyük bir hatadır. Bu tek rengin beyaz, koyu bir renk ya da farklı tonlar olması bu gerçeği değiştirmez. Çünkü insanların büyük bir kısmı, farklı farklı renklere sahip olan, renkli dekorasyonlardan ve dizaynlardan hoşlanır. Bu örnekte ise, gereken çok renklilik, farklı renklere sahip olan koltuk kırlentleri ile sağlanmış. Sadece son iki örneğimizle bile, kırlent seçiminin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz.
Salon koltuk takımları konusunda sık sık tercih edilen materyallar arasında ahşap, metal ve cam yer alır. Fakat bu metaryeller iç iskeleti oluşturur. Bununla birlikte, koltuk takımları için doğru türde kumaşı seçmek çoğu zaman tam bir bilmecedir. Bu noktada, deri tercihinin son yıllarda büyük bir artış yaşadığını söyleyebiliriz. Tıpkı A4estudio imzalı bu örnekteki gibi, içi pamuk dış kısmı deri olan koltukların oldukça rahat olduğu da söylenebilir.
Dar alanlar, dekore edilmesi zor olan alanların başında gelir. Bu tarz alanlarda kullanabileceğiniz dekoratif araç sayısı sınırlıdır. Bu durum da, kullanacağınız dekoratif araçların ve aksesuarların limitlenmesine sebep olur. Buna karşın, geniş salonların dekorasyonlarının da çok kolay olduğu söylenemez. Dar salonların aksine, bu tarz geniş salonlarda bir şekilde kapatmanız gereken boş alanlar bulunmaktadır. İşte bu sebepten ötürü, bu tarz salonlarda oldukça geniş koltuk takımları tercih edilir. Ayrıca bu tarz salonlarda, koltuk takımındaki koltuk sayısında da bir artışa gidebilirsiniz.
Klasik tarz, tanımı oldukça zor olan bir tarzdır. Ahşabın ve saf renklerin hakim olduğu bir tarz olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, klasik biçimde dekore edilmiş bir salonunu görür görmez anlayabilirsiniz. Bu örnekte de klasik tarzda dekore edilmiş bir salona şahitlik edebilirsiniz. Eğer siz de bu tarz bir salona sahipseniz, salonunuzun saflığını ve şıklığını arttırmak adına beyazın hakim olduğu koltuk takımları tercih edebilirsiniz.
Minimalist tarz ise, düz çizgilerin ve sade renklerin hakim olduğu bir tarzdır. Bu tarzda önemli olan nokta, dekorasyonu olabildiğince sade tutmaktır. Gereksiz her türlü aksesuarın bir yük olarak görüldüğü minimalist tarzda dekore edilmiş bir salona sahipseniz, bu örnek tam da size göre. Sizin de fark edebileceğiniz gibi, oldukça hoş bir rengin tercih edildiği bu koltuk takımını oldukça düz çizgilere sahip.
Kimi zaman da tercihinizi farklı dizaynlara ve dekorasyonlara yöneltmek isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda otantik dekorasyonlardan faydalanarak salonunuzda farklı bir atmosfer yaratabilirsiniz. The Orange Lane dekorasyon firmasına ait olan bu örnekte, farklı renklere sahip aydınlatmalar sayesinde salonda otantik bir hava yaratılmış. Buna uygun biçimde renkli bir dokuya sahip olan kırlentler sayesinde, koltuk takımı da bu renkli havadan payına düşeni almış durumda.