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Döküntü bir binadan modern bir ev oluşturmanın altın kuralları

Homify Homify
Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
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Uzun süre kullanılmamış yapıların ne kadar bakımsız ve döküntü göründüğünü az çok bilirsiniz. Kavlayan ve dökülen duvarlar, nem ve rutubetten kullanılmaz olmuş kapı ve pencereler, yıpranmış bir zemin döşemesi yapıyı olduğundan çok daha eski göstermeye yeter. Ancak bunların hepsi birkaç bakım ve tadilat işlemi ile kolayca çözülebilecek sorunlardır. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere korkunç bir yapının nasıl modern bir eve dönüşebileceğini etkili bir örnek eşliğinde anlatacağız. Eğer sizin de uzun zaman kullanılmamış bir binanız varsa ve bu yapıyı bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız bu adımları dikkate almanızda yarar var. Bu yazıda sizlere tanıtacağımız dönüşüm projesi tamamen iç ve dış mekan tadilatlarını kapsıyor. Eski ve yıkıntı haldeki bir evin uzman fikirler ile nasıl modern bir eve dönüştüğünü görünce çok şaşıracaksınız. Projeyi alan uzman ekip, mimarlar ve tadilat ustalarının becerisi ile harikalar yaratmış. Gelin evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Dönüşüm projelerini takip etmeyi seviyorsanız “Önce ve Sonra: Küçük bir evin tepeden tırnağa değişimi” başlıklı yazımızda da şaşırtıcı bir proje bulabilirsiniz, üstelik bu kez dekorasyon değişikliği de projeye dahil.

1. Dökülen duvarlar, eski bir çatı ve yıkık kapı pencereler ile evin eski hali

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Evin eski haline dışarıdan baktığınızda göreceğiniz manzara sizi korkutabilir ancak hemen pes etmeyin. Sıkı bir dış cephe bakımı ve kapı, pencerelerin yenilenmesi ile bu görüntü tamamen değişecektir. Böyle bir durumda işe çatı bakımı ile başlamak daha doğru olur. Yenilenmesi gereken yerler yenilenir tamir edilmesi gereken yerler tamir edilir ve böylece çatı bakımı tamamlanmış olur. Hemen ardından kapı ve pencereler değiştirilir ve güzel bir dış cephe uygulaması ile ev tamamen yenilenir.   

2. Dış cephe kapı, pencere ve çatı bakımı

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Evin yenilemeden sonraki haline baktığınızda evin aslına bağlı kalındığını ancak birkaç küçük eklemenin yapıldığını görebilirsiniz. İlk olarak çatıyı sıkı bir tadilat ile yenileyen uzman ekip kapı ve pencereler için kaliteli ve sağlam malzemeler seçmiş. Üst kattaki pencereleri fransız balkona dönüştürerek hem eve daha geniş pencereler kazandırmışlar hem de dış cepheye şıklık katmışlar. Bununla birlikte sağlam bir boya badana yapılmış. Evin dış cephesi adeta yeniden inşa edilmiş.   

3. İç ve dış cephe duvar bakımı

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Duvar bakımı denince aklınıza yalnızca boya gelmesin. Eski duvarları nem, rutubet gibi sakıncalı durumların etkilerinden arındırmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Öncelikle bütün duvarın tamamen kazınması ve rutubete neden olan açıklıkların bulunup tamir edilmesi gerekir. Ardından bu açıklıklar beton ile doldurularak duvarda düz bir yüzey oluşturulur. Bu işlemden sonra alçı, sıva ve boya katmanlarına geçilir. Boya dışında uygulanacak bir dış cephe varsa da zeminin o dış cepheye uygun olacak şekilde hazırlanması gerekir. 

4. İç mekan zemin, kapı, pencere ve merdivenler

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Dış cephede gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra iç mekanlara geçilebilir. İç mekanlarda ilk adım su ve elektrik tesisatlarının bakımı olacaktır çünkü sonradan burada çıkacak arızalar bütün boya ve bakımı yıkmayı gerektirebilir. Tesisat tamir işleri bittikten sonra sırasıyla zemin, kapı, pencere ve duvar bakımına geçilir. Kapı ve pencereler yenilenir, zemin döşemesi yenilenir ve son olarak duvar dekorasyonu için seçilen uygulamalar yapılır. Bunun haricinde evin içinde bakıma tabi tutulacak merdivenler varsa bu işlemin de boyadan önce tamamlanması gerekir. 

5. Balkon ve teras gibi alanlar

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Dış ve iç mekanlarda gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yarı açık alanlara geçilebilir. Bu evin de iç ve dış mekanları tamamen yenilendikten sonra balkon ve terası da elden geçirilmiş. Her yönüyle son derece kullanışlı ve bakımlı bir ev oluşturulmuş.

Küçük bir evin tepeden tırnağa değişimi
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