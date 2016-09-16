Döküntü bir binadan modern bir ev oluşturmanın altın kuralları

Uzun süre kullanılmamış yapıların ne kadar bakımsız ve döküntü göründüğünü az çok bilirsiniz. Kavlayan ve dökülen duvarlar, nem ve rutubetten kullanılmaz olmuş kapı ve pencereler, yıpranmış bir zemin döşemesi yapıyı olduğundan çok daha eski göstermeye yeter. Ancak bunların hepsi birkaç bakım ve tadilat işlemi ile kolayca çözülebilecek sorunlardır. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere korkunç bir yapının nasıl modern bir eve dönüşebileceğini etkili bir örnek eşliğinde anlatacağız. Eğer sizin de uzun zaman kullanılmamış bir binanız varsa ve bu yapıyı bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız bu adımları dikkate almanızda yarar var. Bu yazıda sizlere tanıtacağımız dönüşüm projesi tamamen iç ve dış mekan tadilatlarını kapsıyor. Eski ve yıkıntı haldeki bir evin uzman fikirler ile nasıl modern bir eve dönüştüğünü görünce çok şaşıracaksınız. Projeyi alan uzman ekip, mimarlar ve tadilat ustalarının becerisi ile harikalar yaratmış. Gelin evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Dönüşüm projelerini takip etmeyi seviyorsanız “Önce ve Sonra: Küçük bir evin tepeden tırnağa değişimi” başlıklı yazımızda da şaşırtıcı bir proje bulabilirsiniz, üstelik bu kez dekorasyon değişikliği de projeye dahil.