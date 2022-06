Ahşap çatı modellerine farklı yaklaşımlar

Çatı evlerin tamamlayıcı unsurudur. Evlerimizin, apartmanların veya köy evlerinin tamamlayıcı unsuru olan çatılar evlerimizi güzel gösteren ve mimari olarak farklı tarzlar oluşturan tamamlayıcı unsurlar olduğu için çatı yapımında, teraslarda varendalarda çatıların oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu noktalar çatıların kullanılacak yere ve bölgeye göre farklılık gösterecek ve kullanılacak ağaç türleri farklılık gösterecektir. Özellikle soğuk bölgelerde dayanıklılığı fazla olan ağaçların tercih edilmesi soğuk kış aylarında üzerinde kar birikmesi nedeniyle oluşacak ağırlıklara dayanması, karın erimesi ile su teması nedeniyle dayanıklı ağaçlardan ve sağlam bir karkas ile yapılmalıdır. Ahşap çatı yapımı bazı bölgelerde üzerine tuğlalar konması ve farklı yalıtım malzemeleri ile kapatıldığından estetik ve zariflik ikinci planda kalmakta ve sadece dayanıklılık ön plana çıkmaktadır. Durum böyle olduğu için kullanılacak ağaç türü ve birleştirici eleman olan çivi, vida tij gibi birleştirme elemanları çok önemli olmaktadır.

Ahşap çatılar sadece ev çatılarında değil aynı zamanda bahçelerde oturum alanlarının üzerine, evin bahçeye bakan tarafında varendaların üzerini kapatmak için, çiftliklerde güneşten korunmak için, kır ve bahçe içinde sosyal toplantıların yapıldığı alanlarda farklı tasarımlara sahip peyzaj alanları oluşturmak için ahşap çatılar kullanılır. Bu nedenle bu gibi alanlarda kullanılacak ağaç türü, ahşap türü, boya, vernik, cila gibi estetik görünüm sağlayan ve uzun ömürlü olmasına katkıda bulunan bütün malzemelerin seçilmesi, uygulanması ve işçiliği önemli olmaktadır.

Geçmişte istenilen türde ahşap bulmak çok zor olduğu için basit mevsimlik bitkilerin topraklarla karıştırılıp yoğurularak çatılar yapılırken, günümüzde bu olumsuz durum geride kalmıştır. İstenilen türde ağaç dünyanın bir yerinden istenilen bir yerine birazcık zaman alarak getirilmekte ve istenilen zariflikte ahşap çatılar oluşturulmaktadır.

Günümüzde estetiğin ve zarifliğin ön planda olması ve her bireyin bu iki özelliğe bakması nedeniyle evlerde, restoranlarda, cafelerde, benzer amaçlı kullanılan bahçelerde oluşturulacak olan ahşap çatılar için özel planlar ve özel ağaç türleri seçilmekte ve aykırı tasarımları olan şık zarif çatı uygulamaları yapılmaktadır. Özellikle kafelerin oluşturduğu çardak trendlerinde her bir masa için özel olarak oluşturulmuş ahşap çardak ve çatılar ile müşterilerine özel hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle bahçe içerisine masa sayısı kadar ahşap çatılar koymakta ve her çatı modelini farklı malzemelerden ve farklı tasarımlardan yapmaktadır. Dekorasyon firmalarından yardım alarak hayata geçirdikleri ahşap çatı modelleri ile işletmeye zariflik kazandırmış ve doğallık oluşturmuştur.

Malzeme olarak doğallığı simgeleyen ve uygulandıkları yerlerde doğallığı sergileyen ahşap çatılar, geçmişte sadece ahşaplar kullanılarak gerçekleştirilirken, günümüzde ahşaplar ile birlikte su geçirmez estetik özel kumaşlar, fiber glas, mevsimlik saz, kamış, hasırları, cam malzeme bileşimleri, metal çeşitleri be bileşimleri, poli karbon malzemeler, çelik malzemeler, alüminyum çeşitler,i gibi malzemeler ile birlikte uygulanarak estetik açıdan çok şık ve modern ahşap çatı modelleri uygulanmakta ve kullanıcıların beğenisi kazanmaktadır. Ahşapların kullanıldığı her dekorasyon örneğinde, çok farklı aksesuar örnekleriyle desteklendikleri için her ortamda doğallığın simgesi oluyorlar. Özellikle ahşap çatı uygulamalarında doğallığın hat safhada olmasını sağlayan ahşaplar ve ağaçlar ile bahçelerinize yapacağınız oturum alanlarının üzerini kapatarak istediğiniz güzellikte bir ahşap çatı modeli uygulayabilir, güzel havalarda bahçelerinizin tadını çıkarabilir, evinizin bahçesine estetik bir görüntü kazandırabilirsiniz.

Evlerinizin tamamlayıcı unsuru olan ahşap çatıları yaparken, bahçelerinize estetiklik kazandırmak için ahşap çatı yaparken, restoran gibi işletmelere özel çatı modeli uygulamak için, kısaca her hangi bir yere bir ahşap çatı uygulaması yapacağınız zaman bir çatı firmasının kataloglarını incelemeli, çatı uygulaması yapan dekorasyon firmalarından çatı modelleri ile ilgili bilgi almalı, veya homify bahçe dekorasyon örneklerini inceleyerek kişiliğinize, kullanım amacınıza, uygulayacağınız alana uygun olmasına, kullanışlılığı ve uzun ömürlü olmasına göre istediğiniz ahşap çatı modelini seçebilir veya benzer çatı modellerini revize ederek uygulayabilirsiniz.