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Türkiye'den kopya çekebileceğiniz 10 giyinme odası fikri

Özlem K. Özlem K.
İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Giyinme Odası
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Giyinme odaları yeni inşa edilen evlerin epey bir kısmında yerlerini almaya başladı. Genelllikle ebeveyn yatak odaları ile bağlantılı olacak şekilde tasarlanan giyinme odaları bazı durumlarda ise tamamen ayrı bir oda şeklinde yer alabiliyor. Eskiden lüks ve hatta bazı insanlar tarafından gereksiz olarak görülen giyinme odalarının giyim kuşam sayımızın gitgide arttığı günümüz şartlarında oldukça faydalı olduğuna eminim birçoğumuz ikna olmuşuzdur. Giysilerimizin alt alta, üst üste yığılmadan düzgün bir şekilde depolandığı, her bir eşyamıza kolayca ulaşabildiğimiz dolap düzenekleri sayesinde varlığı aylarca unutulan giysi fenomeni de ortadan kalkıyor. :) Üstelik, gardıropların yatak odalarından ayrılması sayesinde yatak odaları çok daha ferah ve şık bir görünüme kavuşuyor. 

Bugün sayfamıza Türkiye'den 10 farklı giyinme odası örneğini getirdik. Hem büyüklük olarak hem de stil olarak birbirinden oldukça farklı olan bu tasarımların her biri hepimizn işine yarayabilecek harika fikirler barındırıyor. Giyinme odası oluşturmak isteyen okuyucularımız bu örneklerden yararlanabilir ve uygun gördüklerini kendi giyinme odalarına adapte edebilirler.

Tam teşekküllü bir giyinme odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Giyinme odanızın ya da giyinme odası yapmak için ayırdığınız odanızın boyutu nasıl bir oda oluşturabileceğiniz konusunda belirleyici olacaktır. Yeteri kadar büyük bir alana sahipseniz, giyisilerinizin yanısıra ayakkabılarınız için de aynı oda içerisinde bir bölüm oluşturabilirsiniz. Ayrıca, odaya bir ada ünite de yerleştirebilir, aksesuarlarınızı bu ünitede depolayabilirsiniz.

Duvara gömme takı ve aksesuar dolabı

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Giyinme Odası
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Çalışmalar

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Takılarınız ve diğer aksesuarlarınız için duvara gömme, ayna kapaklı bir takı dolabı da işinizi mükemmel şekilde görecektir. Tıpkı gömme giysi dolapları gibi olan ancak oldukça dar olduğu için birçok duvara uygulanabilecek olan böylesi bi çalışma basit bir müdahale ile kolayca monte ettirebilir. Fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere, kapağı ayna şeklinde yaptırırsanız, giysi odanızın ayna işini de çözmüş olursunuz.

Stilinizden şaşmak zorunda değilsiniz

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Giyinme odasında ihtiyacınız olan temel parçalar; giysileri asmak için raylar, katlanarak kaldırılan giysiler için çekmeceler ve raflardan oluşuyor. Giyinme odalarının işlevleri çok net ve değişmez olduğu için dekorasyon konusunda da sınırlı bir çeşitliliğe sahip oldukları düşünülse de aslında ihtiyaç ve isteklerinize göre oldukça büyük farklılıklar gösterebilir. Siz de giyinme odanızın dekorasyonunu evinizle ya da yatak odanızla uyumlu şekilde yapabilirsiniz. Evinizin dekoru modern veya minimalist bir prensiple yapıldıysa giyinme odanızın da aynı karakterde olması bir bütünlük yaratacaktır. Klasik bir tarza sahipseniz de, dolap ve çekmecelerinizi de bu tarzda seçebilirsiniz.

Aydınlatma çok önemli

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Giyinme Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Aydınlatma evin her noktasında olduğu üzere, giyinme odalarında da son derece önemlidir. Mağazaların kabinlerinde giysi denerken dikkat etmişsinizdir, bazılarının o kadar kötü bir ışıklandırması vardır ki, üzerinizde çok iyi duracağını düşündüğünüz bir giysiyi bir an önce çıkarıp atmak istersiniz. Üstelik bu durum vücudunuzla ilgili kötü hislere kapılmanıza da neden olur. Böyle bir hatayı evinizdeki giyinme odasında yapmamak için çok dikkatli olmalısınız. Gün ışığı etkisi yaratan sarı tonlarında ampuller, doğru noktalardan spotlar, gereksiz yere gölge düşürmeyecek bir aydınlatma tasarımı bu nedenle son derece önemli.

Dolap düzenini tasarlayın

M.B. Evi, avci_burak avci_burak Modern Giyinme Odası
avci_burak

M.B. Evi

avci_burak
avci_burak
avci_burak

Klasik düzende, bir giyinme odası dolap sisteminde en alt kısımda raflar ve çekmeceler, ortada ray, en üstte ise açık raflar bulunur. Bazı modellerde ise altlı üstlü iki sıra halinde askı bulunabilir. Bu durumda ayrı bi dolap da komple raflardan oluşur, tıpkı fotoğraftaki örnek gibi. Giyinme odanızı tasarlarken kendiniz için en uygun düzeni düşünüp ona göre üretim yaptırmalısınız. 

Altlı üstlü askılar için pratik çözümler

Detay Plus Mobilya, DETAYPLUS MOBİLYA DETAYPLUS MOBİLYA Modern Giyinme Odası
DETAYPLUS MOBİLYA

Detay Plus Mobilya

DETAYPLUS MOBİLYA
DETAYPLUS MOBİLYA
DETAYPLUS MOBİLYA

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, eğer dolap düzeninizde askılar aynı tarafta altlı üstlü şekilde yer alacaksa, üst askılara kolayca erişebilmeniz için bir kol aracılığıyla aşağıya doğru çekilebilen rayları tercih etmelisiniz, aksi takdirde üst rayın kullanımı oldukça zor olur.

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Aksesuar üniteleri

Apartment, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Giyinme OdasıAynalar Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Apartment

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Yeterli bir alana sahipseniz, ada ünite şeklinde, takılarınızı ve aksesuarlarınızı kolayca görebilmek için üstü camlı bir çekmece ünitesi kullanabilirsiniz. Butiklerde görmeye alışık olduğumuzu böylesi bir ünite hem çok şık hem de son derece işlevseldir.

Cam kapaklı dolaplar

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.Ç EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Ayrı bir giyinme odasına sahipseniz dolap kapakları kullanmak zaruri değildir, tüm giysilerinizi açıkta bırakabilirsiniz. Ancak yine de tozlanmalara karşı dolaplarınızı kapatmak istiyorsanız, komple cam olan ve dolabın içeriğini olduğu gibi gösteren kapaklar tercih edebilirsiniz. Ayırca, dolapların içlerine de aydınlatma sistemi yaptırmak mümkün.

Tamamen kapalı bir model

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Verdiğimiz tüm diğer örneklerin aksine, düz kapaklar ile komple kapatılabilen bir modeli de tercih edeblirsiniz. Eğer eşyaların açıkta görünmesi sizi rahatsız ediyorsa, tamamı kapaklar ardına gizli bir dolap düzeni sizin için en uygun model olabilir.

Çatı katını da değerlendirebilirsiniz

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer bir çatı katına sahipseniz, tavan arası için özel olarak tasarlanıp imal ettirilmiş olan dolap düzenekleri ile bu alanı giyinme odası olarak işlevsel hale getirebilirsiniz. Böylece hem başka bir odanızdan feragt etmemiş hem de tavan arasını kullanuşlı hale getirmiş olursunuz.

Çatı katlarını en güzel şekilde değerlendirme fikileri için ’5 çarpıcı çatı katı dekorasyonu’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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Bu giyinme odası modellerini siz nasıl buldunuz?

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