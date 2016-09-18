Türkiye'den kopya çekebileceğiniz 10 giyinme odası fikri

Giyinme odaları yeni inşa edilen evlerin epey bir kısmında yerlerini almaya başladı. Genelllikle ebeveyn yatak odaları ile bağlantılı olacak şekilde tasarlanan giyinme odaları bazı durumlarda ise tamamen ayrı bir oda şeklinde yer alabiliyor. Eskiden lüks ve hatta bazı insanlar tarafından gereksiz olarak görülen giyinme odalarının giyim kuşam sayımızın gitgide arttığı günümüz şartlarında oldukça faydalı olduğuna eminim birçoğumuz ikna olmuşuzdur. Giysilerimizin alt alta, üst üste yığılmadan düzgün bir şekilde depolandığı, her bir eşyamıza kolayca ulaşabildiğimiz dolap düzenekleri sayesinde varlığı aylarca unutulan giysi fenomeni de ortadan kalkıyor. :) Üstelik, gardıropların yatak odalarından ayrılması sayesinde yatak odaları çok daha ferah ve şık bir görünüme kavuşuyor.

Bugün sayfamıza Türkiye'den 10 farklı giyinme odası örneğini getirdik. Hem büyüklük olarak hem de stil olarak birbirinden oldukça farklı olan bu tasarımların her biri hepimizn işine yarayabilecek harika fikirler barındırıyor. Giyinme odası oluşturmak isteyen okuyucularımız bu örneklerden yararlanabilir ve uygun gördüklerini kendi giyinme odalarına adapte edebilirler.