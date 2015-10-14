Dekorasyonuyla ilham veren çocuk yatak oda takımları

Özellikle günümüzde çocuklara ne kadar özen gösterildiğini biliyorsunuz. Daha iyi bir gelecek iyi bir şekilde eğitilen çocuklar sayesinde gerçekleşecek kuşkusuz. Çocuğunuz varsa sizler de onun için en iyisini istiyor ve bunun için çabalıyorsunuzdur. Çocukların daha iyi bireyler haline gelebilmesi için kendi kişisel alanlarının önemi büyüktür. Kendine ait mekanlarda çocuklar hem karakterlerini yaşayacakları bir alana sahip olurlar hem de sorumluluk bilinçleri yükselir. Bu sebeple çocuk yatak oda takımları oldukça önemli mekanlardır. Hem uyudukları, hem oynadıkları, okuyup ders çalıştıkları odaların dekorasyonu da önemli hale geliyor. Bu başlık altında yaptığımız derleme dikkatinizi çektiyse bir çocuğunuz olduğunu ya da aileye yeni bir bireyin katılacağını varsayabiliriz pekala. Bu derlemede farklı yaş gruplarının ihtiyacına göre ilham verici dekorasyon önerileri mevcut. Bakalım en iyisini istediğiniz çocuğunuz için en uygun dekorasyon fikirleri ya da mobilyaları hangileri?
Çocuk yatak odası dekorasyonunda artık birbirinden farklı ve sıradışı tasarımları görünce şaşırmayın! Örnek fotoğraftaki çocuk odası tasarımı çalışma alanının ve yatak bölümünün bir arada kullanılması için özel olarak dizayn edilmiş. Çocukluğumuzun ranzaları bu dekorasyonda modernize edilerek ve farklı bir kullanım imkanı sunularak çocuk odasının alanının en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanmış. Ahşap karyola, merdiven, çalışma masası ve dolabını yekpare bir tasarım haline getirmiş MARIANGEL COGHLAN adlı firma renk kullanımı ve malzeme bütünlüğüyle gözlerimizi kamaştırıyor.
Çocuklarınızın yatak odasını onların istediği şekilde dizayn etmeye ne dersiniz? Örnek fotoğraftaki çocuk yatak odası takımı onlara okuduğunuz masallar gibi düşler ülkesini andırabilir. Onların masallarda okuduğu ağaç evler kendi yataklarına dönüşürse tepkileri nasıl olur dersiniz? Bizce onlara odalarını sevdirmek için harika bir yöntem olan örnek çocuk odası dekorasyonu ahşabın sıcaklığını ve ruhunu vermek için de ideal. Ranza mantığında tasarlanmış karyola üst katı bir ev formunda çözümlenerek çocukların ilgisini çekmek için iyi bir yol seçildiğini gösteriyor. Ahşap yatak çözümlemesinin hem merdiveni hem de kaydırağı olduğu gibi kaydırağın altında minik bir oyun alanı daha yaratılmış. Dekorasyonda duvarlar maviye boyanarak ahşapla ve pencere bölgesindeki beyaz tonlarla sıcak bir uyum yakalanması sağlanmış. Ayrıca duvardaki ağaç illüstrasyonunu görmeden geçmeyin, çocuklarınızın estetik ve görsel zekası çok küçük yaşlardan itibaren gelişebilir!
Gündelik gereklilikler, ev düzeni ve günlük rutinler bildiğiniz gibi çocukların ilgi alanına girmiyor. Keşke biz de hep öyle kalsak diyerek örnek fotoğrafla çocukların dünyasına dalabiliriz. Eklektik stilli bir çocuk odası olan dekorasyon örneği taşınabilir karyola ve dolabıyla çocuklar için muhteşem bir icat olabilir! Büyük bir küp şeklinde tasarlanmış tasarım zeminden tekerleklerle yükseltilerek taşınabilir hale getirilmiş, böylelikle evin diğer alanlarında da çocuğunuzun bir oyunun içindeymiş gibi yaşaması olanaklı hale gelmiş. Beyaz renk uygulanmış lake ahşaptan oluşturulmuş küp içerisine kendisinden daha küçük bir küp boşluğu tasarlanarak yatak ve aydınlatma elemanı koyulması için alan sağlanmış. Boşluk açık mavi renkte boyanarak hem çocuğunuzun uyku kalitesi düşünülmüş hem de mekanın genelinde uyumlu bir yapı haline gelmiş. Ayrıca taşınabilir yatak odası da diyebileceğimiz bu tasarım bir tarafı gardrop gibi de tasarlanarak kompakt bir ürün halini almış.
Çocuk odasında köşeleri hareketlendirmek ve iç açıcı hale getirmek aslında sanıldığından daha zordur. Fakat bizim için uzmanlar tabi ki her şeyin örneğini tasarlamakla ve uygulamakla meşgul. Öyleyse biz de biraz tüyo alabiliriz! Örnek fotoğraftaki çocuk yatak odası dekorasyonu mekanın çok geniş olmamasına rağmen son derece ferah hissedildiği örneklerden. Karyolayla bir bütün olarak tasarlanmış ve mekanın iki duvarına sabitlenmiş gri ahşap çözümleme tüm odayı modern çizgisiyle baştan hakimiyeti altına alıyor. Bunun yanı sıra kullanılan yatak örtüsü, dekoratif ve aynı zamanda işlevsel anlamda kullanılabilen kutucuklar ve sandalye grinin yanı sıra turuncu, sarı ve beyaz renk seçimleriyle oldukça şık görünüyor. Dilerseniz siz de benzer bir uyumu seçtiğiniz üç renk üzerinden çeşitlendirebilirsiniz. Haydi başlayın!
Örnek fotoğraftaki çocuk odası dekorasyonu karyolasından tutun elbise dolabı ve raflar dahil beyaz ve yeşil uyumu üzerine kurulu. Tüm mobilyalar beyaz lake ahşapla tasarlanmış. Odayı renkli hale getiren duvarlardaki yeşille, halı ve pike gibi aksesuarlardaki yeşiller. Bazen az renkle renkli alanlar elde edebiliyorsunuz. Çocuk odası nasıl düzenlenir? başlıklı yazımızda da yeni fikirler edinebilirsiniz.
İki çocuğunuz ve çatı katınız varsa bu alanı onlar için ayırabilirsiniz. Görüldüğü gibi bu odada tüm alanlar ortak kullanımdayken, duvar kenarında, çatının taşıyıcısının iki tarafına yerleştirilen yataklar ve iki yatak arasına konulan kitaplık ile uyuma alanları ayrılmış. Şahane bir fikir değil mi? Tüm günleri beraber geçebilir ancak uyku zamanlarında yalnız kalmak isteyebilirler.
Çocuklar ve özellikle gençler için tam da onların hayal ettikleri bir oda dekorasyonu bu örnekteki. Dinamik raf tasarımı, hem tv ünitesi hem de çalışma masası olarak kullanılan kısım, ışıklandırma sistemi ve gardırobuyla yatağının uyumuyla tam anlamıyla harika bir oda. Beyaz rengin çokça kullanımı ve beyaz jaluzilerin ışığı içeriye davet edişi huzurlu mekanın belirleyici unsurlarından. Lacivert karyola da beyazın içinde daha görünür oluyor. Bir kapağı tamamen ayna olan sürme kapılı gardırop da odadaki ayna ihtiyacını işlevsel bir biçimde karşılıyor. Tabi diğer kapakların parlak yüzeyleri ve renkleri mekanın bütünsel etkisine katkı sağlayan ögelerden.
Çocuk odası dediğimiz zaman dekorasyondaki her şeyin illa ki şirin, sevimli, yumuşak hatlı olması gerekmez. Klasik imgelerin yer aldığı eklektik seçenekler de gayet güzel olabiliyor. Bu odada zarif bir biçimde düzenlenmiş çatı katı odası görülüyor. Karyola, komidin, perdeler ve hatta avizeler klasik stile yakın formlara sahip. Kullanılan renkler ile odada yakalanan uyum odayı oldukça ferah bir hale getiriyor. Çocuğunuz için tam da aradığınız model bu olabilir. Belki de bu tasarım tam da onun karakterini yansıtıyor. Danışmakta yarar var.
Çocuklar on yaşından sonra artık daha konforlu ve birbirinden bağımsız alanlara ihtiyaç duyabilirler. Bu örnekteki dekoasyonda çocuk odasındaki uyuma ve yaşam alanı sade bir seperatörle birbirinden ayrılmış. Pencere önüne al kısmında işlevsellik katan çekmeceleri bulunan bir sedir, odaya göre imal edilmiş. Kitaplık, çalışma masası ve bilgisayar sedirin olduğu bu bölümde bulunuyor. Yatak ile aynı uzunlukta tasarlanan seperatör çalışma masasını sararak, yatağın bulunduğu kısımdan ayrıştırıyor bu günlük kullanım alanını. Bu gerçekten önemli bir detay çünkü yataktan çıktıktan sonra yatakla ilişkisi kesilen çocuk için zamanı daha verimli kullanmak demek. Aynı zamanda çocuğun uyuduğu zamanlarda da çalıştığı bölümden soyutlanması uyku kalitesini yükselecektir.
Çocukların odaları mümkün olduğunca ferah olmalı. Bu ferahlığı oluştururken doğanın renklerini ve imgelerini odanın dekorasyonuna taşımak çocuğunuzun doğa duyarlılığını arttıracaktır. Örnekte görülen çocuk odası dekorasyonunda çocuk için geniş bir oyun alanı bırakılmış. Evin konumu geniş düzlüklere bakıyor ve dışarıın renkleri içeride kullanılan eşyaların renkleri ile bütünleşiyor. Halıfleks zemin üzerinde Mavi kapaklı dolaplar ve şirin ayakları olan minik sandalye dikkat çekiyor. Açılıp kapanabilen yeşil kanepe çocuk için hem şekerleme yapma hem de oyunlarının kurgusu için alternatif bir mekan. Sevimli kaplanın, timsahın ve kuşun bulunduğu halı da odayı eğlenceli kılan başka bir detay. Çocuk odası tasarlarken birbiriyle uyumlu olabilecek sevimli ve işlevsel eşyaları takım haline getirebilirsiniz. Burada görülen dekorasyon bunun en güzel örneklerinden.