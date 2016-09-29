Türkiye’den ahşabın büyüsünü yansıtan tasarımlar

Yapılar için çok uygun bir malzeme olan ahşabın faydaları saymakla bitmez. Dayanıklı bir malzeme olan ahşap çevre dostu bir özelliğe de sahip. Ayrıca ahşabın kendiliğinden ısı ve ses yalıtım özellikleri bulunuyor. Canlı bir organizmadan elde edildiği için nefes alabilen ahşap sağlıklı yaşam alanları sunuyor.

Ahşap yapılar konusunda hizmet veren çok sayıda firma olsa da, bu konuda deneyim sahibi bir firmayı seçmenin önemi büyük. Faaliyetini Bursa'da sürdüren Yeşeren Ahşap müşterilerine 20 yıldır sadece ahşap konusunda hizmet veriyor ve bu konuda uzman olduğunu kanıtlıyor. Her kademede uzman personel istihdam eden firma projenin tasarım aşamasından anahtar teslimine kadar müşteri memnuniyetini hedef alıyor. Firmanın ürün gamında sadece ahşap evler değil, ahşaptan yapılabilecek aklınıza gelebilecek her şey bulunuyor.