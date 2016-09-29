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Türkiye’den ahşabın büyüsünü yansıtan tasarımlar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Rustik Evler
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Yapılar için çok uygun bir malzeme olan ahşabın faydaları saymakla bitmez. Dayanıklı bir malzeme olan ahşap çevre dostu bir özelliğe de sahip. Ayrıca ahşabın kendiliğinden ısı ve ses yalıtım özellikleri bulunuyor. Canlı bir organizmadan elde edildiği için nefes alabilen ahşap sağlıklı yaşam alanları sunuyor.

Ahşap yapılar konusunda hizmet veren çok sayıda firma olsa da, bu konuda deneyim sahibi bir firmayı seçmenin önemi büyük. Faaliyetini Bursa'da sürdüren Yeşeren Ahşap müşterilerine 20 yıldır sadece ahşap konusunda hizmet veriyor ve bu konuda uzman olduğunu kanıtlıyor. Her kademede uzman personel istihdam eden firma projenin tasarım aşamasından anahtar teslimine kadar müşteri memnuniyetini hedef alıyor. Firmanın ürün gamında sadece ahşap evler değil, ahşaptan yapılabilecek aklınıza gelebilecek her şey bulunuyor.

Ahşap köşk

homify
homify

homify
homify
homify

Resimde Yeşeren Ahşap imzasını taşıyan bir ahşap ev görüyorsunuz. Adeta bir köşkü andıran ev dışarıdan oldukça davetkar görünüyor. Ahşap gibi doğal bir malzemeden yapılan yine doğal bir malzeme olan taş bir kaide üzerine oturtulmuş. Çevresiyle son derece uyumlu görünen ev iç kullanım alanının yanı sıra veranda ve terasıyla da dikkat çekiyor. Olağanüstü bu ahşap evde bir uzmanın imzası olduğu her halinden belli oluyor.

İç mekanlar

homify
homify

homify
homify
homify

Yeşeren Ahşap sadece ahşap evler yapmakla kalmıyor, aynı zamanda evinizin iç mekanlarının ahşapla kaplanması konusunda da hizmet veriyor. Ahşap iç mekanların sıcak kalmasını sağladığı gibi, sağlıklı ortamlar yaratılmasında da birebir. Firmanın tasarımcılarının ahşap malzemeyi nasıl estetik bir biçimde kullandığı da ortada.

Kafeterya

MERİNOS HAYAT LOKANTASI YAPIM AŞAMASI homify
homify

MERİNOS HAYAT LOKANTASI YAPIM AŞAMASI

homify
homify
homify

Ahşap sadece meskenlerde değil, aynı zamanda iş yerlerinde de uygulanabilecek estetik bir malzeme. Resimde Yeşeren Ahşap tarafından tasarlanıp uygulanan bir kafeterya görüyorsunuz. Çok sayıda kolon ve kirişe sahip bu yapının ortaya çıkması için ciddi bir mühendislik çalışması gerektiği ortada. Yeşeren Ahşap bünyesinde bunun gibi işlerin altından ustalıkla kalkabilecek uzman mühendisler bulunduruyor.

Çardak

BURSA KURŞUNLU/BAHÇE KAMELYASI homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

BURSA KURŞUNLU/BAHÇE KAMELYASI

homify
homify
homify

Firmanın ürün yelpazesinde bulunan ürünlerden biri de çardaklar. Resimde masif ahşaptan yapılmış, harika bir manzaraya hakim bir çardak görüyorsunuz. Çardak deyip geçmemekte fayda var. Zira firma müşterilerine farklı ağaç türleri ve renklerde çeşitli seçenekler sunuyor.

Müşteri tercihleri

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Bir başka ahşap evde farklı ağaç ve farklı renkler kullanıldığını görüyoruz. Yeşeren Ahşap bu konuda çok sayıda seçenek sunuyor ve kararı müşteriye bırakıyor.

Her boyutta

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Firmanın yaptığı ahşap evler farklı boyutlara sahip olabiliyor. Burada belirleyici olan şey müşteri ihtiyaçları oluyor. Ancak firmanın büyükten küçüğe her türlü projede son derece özenli bir çalışma sergilediği şu ana kadar gördüğümüz tüm örneklerde belli oluyor.

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