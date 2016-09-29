Türkiye’den ahşabın büyüsünü yansıtan tasarımlar

Yapılar için çok uygun bir malzeme olan ahşabın faydaları saymakla bitmez. Dayanıklı bir malzeme olan ahşap çevre dostu bir özelliğe de sahip. Ayrıca ahşabın kendiliğinden ısı ve ses yalıtım özellikleri bulunuyor. Canlı bir organizmadan elde edildiği için nefes alabilen ahşap sağlıklı yaşam alanları sunuyor.
Ahşap yapılar konusunda hizmet veren çok sayıda firma olsa da, bu konuda deneyim sahibi bir firmayı seçmenin önemi büyük. Faaliyetini Bursa'da sürdüren Yeşeren Ahşap müşterilerine 20 yıldır sadece ahşap konusunda hizmet veriyor ve bu konuda uzman olduğunu kanıtlıyor. Her kademede uzman personel istihdam eden firma projenin tasarım aşamasından anahtar teslimine kadar müşteri memnuniyetini hedef alıyor. Firmanın ürün gamında sadece ahşap evler değil, ahşaptan yapılabilecek aklınıza gelebilecek her şey bulunuyor.
Resimde Yeşeren Ahşap imzasını taşıyan bir ahşap ev görüyorsunuz. Adeta bir köşkü andıran ev dışarıdan oldukça davetkar görünüyor. Ahşap gibi doğal bir malzemeden yapılan yine doğal bir malzeme olan taş bir kaide üzerine oturtulmuş. Çevresiyle son derece uyumlu görünen ev iç kullanım alanının yanı sıra veranda ve terasıyla da dikkat çekiyor. Olağanüstü bu ahşap evde bir uzmanın imzası olduğu her halinden belli oluyor.
Yeşeren Ahşap sadece ahşap evler yapmakla kalmıyor, aynı zamanda evinizin iç mekanlarının ahşapla kaplanması konusunda da hizmet veriyor. Ahşap iç mekanların sıcak kalmasını sağladığı gibi, sağlıklı ortamlar yaratılmasında da birebir. Firmanın tasarımcılarının ahşap malzemeyi nasıl estetik bir biçimde kullandığı da ortada.
Ahşap sadece meskenlerde değil, aynı zamanda iş yerlerinde de uygulanabilecek estetik bir malzeme. Resimde Yeşeren Ahşap tarafından tasarlanıp uygulanan bir kafeterya görüyorsunuz. Çok sayıda kolon ve kirişe sahip bu yapının ortaya çıkması için ciddi bir mühendislik çalışması gerektiği ortada. Yeşeren Ahşap bünyesinde bunun gibi işlerin altından ustalıkla kalkabilecek uzman mühendisler bulunduruyor.
Firmanın ürün yelpazesinde bulunan ürünlerden biri de çardaklar. Resimde masif ahşaptan yapılmış, harika bir manzaraya hakim bir çardak görüyorsunuz. Çardak deyip geçmemekte fayda var. Zira firma müşterilerine farklı ağaç türleri ve renklerde çeşitli seçenekler sunuyor.
Bir başka ahşap evde farklı ağaç ve farklı renkler kullanıldığını görüyoruz. Yeşeren Ahşap bu konuda çok sayıda seçenek sunuyor ve kararı müşteriye bırakıyor.