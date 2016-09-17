Eski ve dağınık bir aile evinin baş döndürücü değişimi

Uzun yıllar kullanılan evler her ne kadar fonksiyonel ve kaliteli bir tasarıma sahip olsa da, zaman içerisinde eskiyerek özelliklerini kaybedebiliyor. Böyle durumlarda ufak tadilat ve değişimlere gitmek kimi zaman çözüm olsa da, bazen evi baştan aşağıya yenilemek gerekebiliyor. İç mekan tasarımından dış cepheye, dekorasyondan aksesuarlarına kadar detaylı bir dönüşüme gitmeden çözülemeyecek dekorasyon problemleriniz varsa Homify dönüşüm projelerinde birçok farklı projeyi bütün adımlarıyla bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere Güney Kore'den bir dönüşüm projesi tanıtacağız. Projedeki ev çocuklu bir aileye ait. Çocukların ev dekorasyonuna ne kadar ciddi zararlar verebileceğini çocuk sahibi olmayan bilemez desek yanılmış olmayız. Ev sahipleri de evin geldiği durumdan son derece rahatsız olmalılar ki sıkı bir değişime kolları sıvamışlar. Gelin bu detaylı yenileme projesini birlikte oda oda inceleyelim.
Dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız “Gözlerinize inanamayacağınız mucize dönüşüm” başlıklı yazımızda da hayrete düşürecek bir değişime tanıklık edebilirsiniz.
Evin eski haline baktığımızda belirli bir dekorasyon stili ya da teması olmadığını rahatlıkla görebiliriz. Bütün eşyalar gelişigüzel seçilmiş ve yerleştirilmiş bunun yanı sıra oldukça fazla dağınıklık söz konusu. Dekorasyondaki sorunları bir yana bıraktığımızda ise evin iç mekan tasarımındaki eksikleri görüyoruz. Örneğin kirlenen duvarlar odada karanlık bir hava oluşturmuş ve balkon hiç verimli bir şekilde kullanılmamış. Eski ve çizilmiş bir zemin döşemesi ile yetersiz bir aydınlatma da göze batıyor.
Dekorasyonda aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu bütün çıplaklığıyla görmek istiyorsanız bu evin ilk ve son hallerini inceleyebilirsiniz. Yetersiz aydınlatması ve iyi planlanmamış yarı açık alanları ile evin eski hali son derece karanlık. Yeni haline baktığınızda ise alternatif aydınlatmaların ve gün ışığından verim almanın önemini görebilirsiniz. Bu balkon dekorasyonu eve ferahlık kazandırmak için muhteşem bir kaynak olabilecekken değerlendirilmemiş. Aydınlatma çözümleri hakkında daha detaylı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa Homify profesyonellerinden aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz.
Evin yalnızca salonu değil diğer alanları da bu karanlık ve kasvetli görüntüden nasibini almış hatta iç kısımların çok daha kötü durumda olduğunu söyleyebiliriz. Koyu renk zemin döşemesi ve kirli duvarlar da cabası olmuş. Koridora açık halde bulunan mutfak ise oldukça küçük ve kullanışsız görünüyor. Gelin bir de bu evin tadilattan sonraki haline göz atalım.
Yenilenen zemin ve duvarlar ile balkona açılan geniş pencereler odanın görüntüsünü ve havasını tamamen değiştirmiş. Açık renk ahşap parkelerin kullanıldığı salon tasarımında duvarlar ve tavan tamamen beyaz ile boyanarak odaya muhteşem bir ferahlık kazandırılmış. Ayrıca birden fazla aydınlatma kaynağı da odayı ferahlatmış. Sonuç olarak kusursuz ferahlığa sahip bir salon oluşturulmuş.
Balkonu hem eve ek bir yarı açık alan olarak hem de salona gün ışığı kazandırmak için değerlendiren tasarımcılar son derece iyi bir planlama yapmışlar. Katlanır cam kapılar sayesinde balkon ve salon arasındaki geçişi genişleterek odayı gün ışığından en iyi verimli şekilde faydalanacak hale getirmişler. Beyaz bir fon ve yeterli ışıklandırma ile güzelleşen bu oda ev sahiplerini memnun etmeye yetmiş olmalı.
İç mekan tasarımında tamamen beyaz renk ve açık renk ile koyu renk olmak üzere iki çeşit ahşap malzeme kullanılmış. İyi bir aydınlatma ve açık renklerle buluşan ahşap detaylar evi bambaşka bir güzelliğe bürümüş. Dekorasyonu henüz tamamlanmayan ve yalnızca iç mekanındaki değişim ile karşımıza çıkan bu ev oldukça başarılı bir dönüşüm projesi sunuyor.
Evin girişinin eski halini hatırlarsanız kalabalık ve kasvetli bir görüntüye sahipti. Yeni halinde ise; ışıklandırma, beyaz bir fon ve aynalar sayesinde son derece ferah ve iç açıcı bir hale bürünmüş. Konuklarınızı karşılamak için ideal bir giriş.