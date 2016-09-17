Eski ve dağınık bir aile evinin baş döndürücü değişimi

Uzun yıllar kullanılan evler her ne kadar fonksiyonel ve kaliteli bir tasarıma sahip olsa da, zaman içerisinde eskiyerek özelliklerini kaybedebiliyor. Böyle durumlarda ufak tadilat ve değişimlere gitmek kimi zaman çözüm olsa da, bazen evi baştan aşağıya yenilemek gerekebiliyor. İç mekan tasarımından dış cepheye, dekorasyondan aksesuarlarına kadar detaylı bir dönüşüme gitmeden çözülemeyecek dekorasyon problemleriniz varsa Homify dönüşüm projelerinde birçok farklı projeyi bütün adımlarıyla bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere Güney Kore'den bir dönüşüm projesi tanıtacağız. Projedeki ev çocuklu bir aileye ait. Çocukların ev dekorasyonuna ne kadar ciddi zararlar verebileceğini çocuk sahibi olmayan bilemez desek yanılmış olmayız. Ev sahipleri de evin geldiği durumdan son derece rahatsız olmalılar ki sıkı bir değişime kolları sıvamışlar. Gelin bu detaylı yenileme projesini birlikte oda oda inceleyelim.

Dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız “Gözlerinize inanamayacağınız mucize dönüşüm” başlıklı yazımızda da hayrete düşürecek bir değişime tanıklık edebilirsiniz.