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Kışlık odalar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Kış mevsiminin ortasındayız. Mart gelip de ağaçlar çiçek açana kadar soğuk havalarla mücadele etmek zorundayız. Kışın soğuk günlerini huzur içinde kahvemizi yudumlayarak, kitabımızı okuyarak ailemizle birlikte geçireceğimiz odalara ihtiyacımız var.

Sizce bu oda yatak odası olabilir mi? Öyle ki soğuk günlerde yataktan çıkıp hayat gerçeklerinin içine girmeyi hiçbirimiz istemiyoruz. Ama kış odası deyince bizim aklımıza sevdiklerimizle birlikte vakit geçirebileceğimiz odalar geliyor. Bu yüzden bunu yapabileceğiniz oda dekorasyonlarından bir seçki hazırladık.

Doğal ışık gibi beyaz

homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Dışarının soğuğundan korunmanın en iyi yollarından biri de modern minimalist bir tarz seçmektir.  Bu odada da bu tarz üçlü beyaz bir kanepe, bir sallanan koltuk, yer seramikleri ve ahşap döşemelerle sağlanmış.

Sadece ahşap değil, yerde kullanılan iki basit halı da ortama bir sıcaklık vermiş. Dışarıya açılan geniş pencere ise gün ışığının olduğu gibi odaya girmesini sağlamış.

Tavandan sallanan iki lamba da odanın sıcak atmosferini arttırmış. Odanın içine dolan gün ışığı soğuğun dışarıda kalmasına neden oluyor.

Kar gibi beyaz

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Modern Oturma Odası
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Biliyoruz ki soğuk havalarda güneş yüzünü gösterdiğini kar ve buz erir ve hava daha da soğur. Dolayısıyla bulutlu günler iç karartıcı olsa da en azından daha sıcaktır. Eğer odalarımız doğal ışığı bolca alırsa daha huzurlu ortamlara dönüşür.

Bu odada kullanılan köşeli koltuk, ister ayaklarınızı uzatıp dinlenmeniz, isterseniz de misafir ağırlamanız için size fırsat sunuyor.

Kitaplığı çevreleyen ahşap döşeme tavanın bir kısmını da kaplayarak hoş bir görüntü sunuyor. Üstelik odanın beyaz rengiyle harika bir kontrast oluşturuyor.

Dışarıya açılan geniş cam kapı ise odanın bolca gün ışığıyla dolmasını sağlıyor.

Doğal bir endüstriyel tarz

Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE Modern Oturma Odası
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

Beyaz odalar güzeldir ancak beyazlıklarını korumak için çok fazla bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden daha sıcak ve davetkar bir renk seçmek de mümkün olabilir. Bu odada da tuğla duvarların kırmızısıyla, gir mobilya seçimleri hoş bir uyum oluşturuyor.

Üçlü koltuk ve şahane şömine birbirlerini tamamlıyorlar. Şömine bir bütün olarak odaya endüstriyel bir hava katıyor.

Ahşap zemin ise odaya sıcak bir hava katıyor. Ayrıca tuğla duvarlarla hoş bir kompozisyon oluşturuyor.

Şöminenin yaydığı ısının güveninde geniş pencereden dışarının soğuk manzarasını izlemek çok keyifli olsa gerek.

​İskandinav ve rustik

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Rustik Oturma Odası
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Bu oda bir dağ kulübesinde bulunuyor. İskandinav ve rustik tarzlarının bir aradalığına çok iyi bir örnek teşkil ediyor.  İskandinav tarzın ahşap, sadelik ve fonksiyonellikle özdeş olduğunu söylememize gerek yok. Rustik tarz da ahşap kullanımını çok tercih eden bir tarz. Odanın gün ışığını doyasıya alması için pencereler cömertçe kullanılmış. Koltuklar için seçilen yumuşak doku ve bej renk, odanın genel ahşap malzemesi ve ortada duran sehpanın ham ahşap dokusuyla çok hoş bir uyum sağlıyor. Odaya doğal ışığın girmesine izin veren pencerelerin yanı sıra iyi şekilde aydınlatma olanağına sahip olan oda İskandinavya'nın uzun kış gecelerini sıcak hale getirmeye yetiyor. İskandinav tarzı seviyorsanız bu odayı kendinize örnek alabilir, odanızı tasarlarken bu odadan ilham alabilirsiniz.

Modern ama sıcak bir tarz

VIVIENDA ROQUETES, The Room Studio The Room Studio Rustik Oturma Odası
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Turumuzu modern ama davetkar bir odayla bitirmeye karar verdik. Resimde modern ama sade bir oda görüyoruz. Oldukça konforlu görünüyor.

Duvarın bir tarafı taş dokuya sahip. Bu taş dokulu duvar, düz beyaz duvarlar ve ahşap tavan döşemesiyle mükemmel bir uyum yakalamış.

Ahşap yer döşemeleri bej bir halıyla örtülmüş, ancak taş döşeli duvarda bulunan şömine kısmında ahşap zemini görmek mümkün.

Bu odada ister film izleyin, ister arkadaşlarınızla yemek öncesi sohbet edin, köşeli koltukların yumuşak dokusu son derece konforlu bir atmosfer yaratıyor.

Renkler, dokular, aydınlatma seçenekleriyle odalarınızı kışa göre düzenleyebilir ve soğuk havalardan etkilenmeden rahat baharı bekleyebilirsiniz.

Bu modern oda da huzurlu bir kış geçirmek için biçilmiş kaftan.

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Kış odaları ve kış mevsimi için ev dekorasyonu konusunda fikir ve ipuçları.

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