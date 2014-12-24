Kışlık odalar

Dışarının soğuğundan korunmanın en iyi yollarından biri de modern minimalist bir tarz seçmektir. Bu odada da bu tarz üçlü beyaz bir kanepe, bir sallanan koltuk, yer seramikleri ve ahşap döşemelerle sağlanmış.

Sadece ahşap değil, yerde kullanılan iki basit halı da ortama bir sıcaklık vermiş. Dışarıya açılan geniş pencere ise gün ışığının olduğu gibi odaya girmesini sağlamış.

Tavandan sallanan iki lamba da odanın sıcak atmosferini arttırmış. Odanın içine dolan gün ışığı soğuğun dışarıda kalmasına neden oluyor.