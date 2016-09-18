Haftasonu mangal partisi için 11 şahane barbekü

Yaz mevsiminin bitip sonbahara girdiğimiz şu günlerde güzel havanın tadını çıkarabilmek için sayılı günlerimiz kaldı. O halde açık alanda bolca vakit geçirmek için son fırsatımızı iyi değerlendirmeliyiz. Arkadaşları ağırlamak veya yemek organize etmek, güneşlenmek ya da kitap okumak gibi etkinlikler için bahçemiz her daim hazır olmalı. Özellikle tatile çıkıp döndüyseniz iş yükü ve stresinden biraz olsun kurtulmak, nefes almak bünyenize çok iyi gelecek. Her ne kadar yaz tatiliniz bitse de bahçeniz sizi bekliyor. Ancak açık havanın tadını çıkarmak için iyi yemek ve atıştırmalık şart. Bilhassa yemekli davetler ve ızgaralar için mutfakla bahçe arasında mekik dokumak pek pratik değil. O halde neden bahçe, teras gibi yerlerde açık mutfak inşa etmeyelim? Eğer evinizde uygun bir alan varsa mutfak veya fırın inşa ederek kendi evinizi yazlığa dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, örneklere bakalım.