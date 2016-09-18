Haftasonu mangal partisi için 11 şahane barbekü

Yaz mevsiminin bitip sonbahara girdiğimiz şu günlerde güzel havanın tadını çıkarabilmek için sayılı günlerimiz kaldı. O halde açık alanda bolca vakit geçirmek için son fırsatımızı iyi değerlendirmeliyiz. Arkadaşları ağırlamak veya yemek organize etmek, güneşlenmek ya da kitap okumak gibi etkinlikler için bahçemiz her daim hazır olmalı. Özellikle tatile çıkıp döndüyseniz iş yükü ve stresinden biraz olsun kurtulmak, nefes almak bünyenize çok iyi gelecek. Her ne kadar yaz tatiliniz bitse de bahçeniz sizi bekliyor. Ancak açık havanın tadını çıkarmak için iyi yemek ve atıştırmalık şart. Bilhassa yemekli davetler ve ızgaralar için mutfakla bahçe arasında mekik dokumak pek pratik değil. O halde neden bahçe, teras gibi yerlerde açık mutfak inşa etmeyelim? Eğer evinizde uygun bir alan varsa mutfak veya fırın inşa ederek kendi evinizi yazlığa dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, örneklere bakalım.
Açık alan mutfakları için hava koşullarını göz önüne almalıyız. Mesela resimdeki örnekte mutfak alanının çatısı bulunmuyor. Ama sorun değil, sağlam malzemeler kullanarak bu problem telafi edilebilir. Diğer örneklerde ahşap gibi malzemeler görmüştük. Ancak çatısız mutfaklar için ahşap yanlış bir seçim olur. Bu mutfakta ise tezgahın üst kısmı betondan yapılmış. Böylece tüm hava koşullarına dayanabilir.
Verandaya inşa edilmiş ilk mutfak örneğinde geleneksel taş fırın ve yine aynı tuğladan yapılma kolonlar dikkat çekici. Ancak bu alana asıl karakterini veren parlak granit malzemesi. Zemin ve barda kullanılan granit mekana şıklık katıyor.
Eğer yemek hazırlamaktan zevk alıyorsanız ve yaratıcılığınızı kullanıp mutfakta uzun saatler geçiren biriyseniz özellikle sıcak yaz mevsiminde mutfağa tıkılıp kalmak sizi sıkabilir. Oysa açık alana inşa edilmiş mutfaklarda yemek hazırlamak çok eğlenceli. Özellikle resimdeki gibi çağdaş ve profesyonel bir mutfağınız varsa.
Bu örnekte açık mutfak yerine ızgara işlevi de gören bir şömine var. İlginç bir tasarımı olan şömine telle kafeslenmiş olup içinde küçük gri taşlar var. Şömine ateşinin altına küçük bir odunluk da yapılmış. Aynı zamanda şömine olması harika çünkü sonbaharın serin gecelerinde üşümeden bahçede oturabilirsiniz.
Bu örnekteki gibi açık mutfaklarda tavan öyle yüksektir ki dışarıda olmanın harika duygusunu yaşarsınız. Yüksek tavan yağmurla birlikte yoğun güneş ışınlarından korur. Aynı zamanda bol ışık sağlar. Serinlik için tavan vantilatörü de kullanabilirsiniz.
Duman ve yemek kokularını ortadan kaldırmak için iyi bir dolaşım ve havalandırma ihtiyacını karşılayan açık mutfaklar bu açıdan da oldukça elverişlidir. Bu örnekte geleneksel taş fırınlara modern metal kapaklar eşlik etmiş. Böylece geleneksellikle çağdaş dizayn harmanlanmış.
Odun fırın ve ızgaranın bir arada bulunduğu bu set eğriler ve esnek çizgilerle ilgi çekici hale gelmiş. Taş, tuğla ve çimentodan yapılma fırınlar oldukça ekonomik ve pratik.
Açık alan mutfaklarında hava koşulları için düşünülen çatılar mutfak alanını karartabilir. Bu durumda örnekteki gibi iyi bir aydınlatma sistemi kurarak bu sorunu halledebilirsiniz.
Bu açık alan mutfağı kapalı bir verandada inşa edilmekle birlikte dört tarafı cam duvarlarla kaplanmış. Ön tarafındaki geniş sürgülü kapı sayesinde temiz havadan bolca yararlanabiliyorsunuz.
Daha çok fırın, ızgara bulunan bahçe mutfağı modellerinde bu defa musluğu, lavabosu ile tam donanımlı bir örnek görüyoruz. Standart bir mutfaktan hiçbir farkı yok.
Son örneğimiz mutfağı, yemek masası bahçedeki geniş oturma alanları ile son derece güzel ve konforlu bir örnek. Seramik taşlardan ve ahşaptan yapılma mutfak çok estetik görünüyor.
Daha fazla bahçe yazısı okumak isterseniz ’Balkon ve bahçede kopya çekebileceğin 7 parlak fikir’ başlığına bakabilirsiniz.