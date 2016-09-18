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Haftasonu mangal partisi için 11 şahane barbekü

nihal e. nihal e.
Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
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Yaz mevsiminin bitip sonbahara girdiğimiz şu günlerde güzel havanın tadını çıkarabilmek için sayılı günlerimiz kaldı. O halde açık alanda bolca vakit geçirmek için son fırsatımızı iyi değerlendirmeliyiz. Arkadaşları ağırlamak veya yemek organize etmek, güneşlenmek ya da kitap okumak gibi etkinlikler için bahçemiz her daim hazır olmalı. Özellikle tatile çıkıp döndüyseniz iş yükü ve stresinden biraz olsun kurtulmak, nefes almak bünyenize çok iyi gelecek. Her ne kadar yaz tatiliniz bitse de bahçeniz sizi bekliyor. Ancak açık havanın tadını çıkarmak için iyi yemek ve atıştırmalık şart. Bilhassa yemekli davetler ve ızgaralar için mutfakla bahçe arasında mekik dokumak pek pratik değil. O halde neden bahçe, teras gibi yerlerde açık mutfak inşa etmeyelim? Eğer evinizde uygun bir alan varsa mutfak veya fırın inşa ederek kendi evinizi yazlığa dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, örneklere bakalım.

​Dayanıklı malzeme

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store MutfakMutfak Tezgâhları
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
Odue Modena - Concept Store

Açık alan mutfakları için hava koşullarını göz önüne almalıyız. Mesela resimdeki örnekte mutfak alanının çatısı bulunmuyor. Ama sorun değil, sağlam malzemeler kullanarak bu problem telafi edilebilir. Diğer örneklerde ahşap gibi malzemeler görmüştük. Ancak çatısız mutfaklar için ahşap yanlış bir seçim olur. Bu mutfakta ise tezgahın üst kısmı betondan yapılmış. Böylece tüm hava koşullarına dayanabilir.

​Şık granit bar

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA Modern Balkon, Veranda & Teras
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

Verandaya inşa edilmiş ilk mutfak örneğinde geleneksel taş fırın ve yine aynı tuğladan yapılma kolonlar dikkat çekici. Ancak bu alana asıl karakterini veren parlak granit malzemesi. Zemin ve barda kullanılan granit mekana şıklık katıyor.

​Modern ve profesyonel

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

Eğer yemek hazırlamaktan zevk alıyorsanız ve yaratıcılığınızı kullanıp mutfakta uzun saatler geçiren biriyseniz özellikle sıcak yaz mevsiminde mutfağa tıkılıp kalmak sizi sıkabilir. Oysa açık alana inşa edilmiş mutfaklarda yemek hazırlamak çok eğlenceli. Özellikle resimdeki gibi çağdaş ve profesyonel bir mutfağınız varsa.

​Taş ve duman

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel BahçeOcak & Barbekü
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Bu örnekte açık mutfak yerine ızgara işlevi de gören bir şömine var. İlginç bir tasarımı olan şömine telle kafeslenmiş olup içinde küçük gri taşlar var. Şömine ateşinin altına küçük bir odunluk da yapılmış. Aynı zamanda şömine olması harika çünkü sonbaharın serin gecelerinde üşümeden bahçede oturabilirsiniz.

​Yüksen tavan

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bu örnekteki gibi açık mutfaklarda tavan öyle yüksektir ki dışarıda olmanın harika duygusunu yaşarsınız. Yüksek tavan yağmurla birlikte yoğun güneş ışınlarından korur. Aynı zamanda bol ışık sağlar. Serinlik için tavan vantilatörü de kullanabilirsiniz.

​Modern detaylarla rustik tarz

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

Duman ve yemek kokularını ortadan kaldırmak için iyi bir dolaşım ve havalandırma ihtiyacını karşılayan açık mutfaklar bu açıdan da oldukça elverişlidir. Bu örnekte geleneksel taş fırınlara modern metal kapaklar eşlik etmiş. Böylece geleneksellikle çağdaş dizayn harmanlanmış.

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​Bir fırın masalı

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini Rustik Bahçe
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

Odun fırın ve ızgaranın bir arada bulunduğu bu set eğriler ve esnek çizgilerle ilgi çekici hale gelmiş. Taş, tuğla ve çimentodan yapılma fırınlar oldukça ekonomik ve pratik.

​Aydınlatma faktörü

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

Açık alan mutfaklarında hava koşulları için düşünülen çatılar mutfak alanını karartabilir. Bu durumda örnekteki gibi iyi bir aydınlatma sistemi kurarak bu sorunu halledebilirsiniz.

​Kısmen açık mutfak

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Modern Balkon, Veranda & Teras
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Bu açık alan mutfağı kapalı bir verandada inşa edilmekle birlikte dört tarafı cam duvarlarla kaplanmış. Ön tarafındaki geniş sürgülü kapı sayesinde temiz havadan bolca yararlanabiliyorsunuz.

​Donanımlı mutfak

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Daha çok fırın, ızgara bulunan bahçe mutfağı modellerinde bu defa musluğu, lavabosu ile tam donanımlı bir örnek görüyoruz. Standart bir mutfaktan hiçbir farkı yok.

​Zarif ve lüks

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Son örneğimiz mutfağı, yemek masası bahçedeki geniş oturma alanları ile son derece güzel ve konforlu bir örnek. Seramik taşlardan ve ahşaptan yapılma mutfak çok estetik görünüyor.

Daha fazla bahçe yazısı okumak isterseniz ’Balkon ve bahçede kopya çekebileceğin 7 parlak fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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