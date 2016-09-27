Hayatınızı kolaylaştıracak 5 mutfak aksesuarı

Mutfakta geçirilen zaman, günlük rutinlerinizi aksatmadan kolaylık sağlayan bir mutfak dekorasyonu ile daha keyifli hale gelebilir. Gerek hazırlama ve pişirme esnasında, gerekse yemek yeme ve dinlenme alanları dekore etmek için kolaylık sunan pratik fikirlere ihtiyaç duyarız. Kullanım ihtiyacına göre farklı ebatlarda dizayn edilen çekmeceler, rendeleme sistemleri ve bilumum aparatlar, mutfakta büyük bir ihtiyacını karşılayabilir ve ekstra zaman kazandırır. Bu yazımızda kolaylık sağlayan 5 mutfak aksesuarını incelemeye aldık, pratik fikirler edinmek üzere alt başlıklarımızı gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.
Çatal-bıçak çekmeceleri, kullanım ihtiyacı, ebatlarına göre ayrılan bölümleri ile akılcı tasarlanan çekmelerle kolaylık sağlıyor. Çatal, bıçak ve kaşıkların ebatlarına uygun ayrılan bölümler, çekmecenin boyutunun bu ihtiyaca göre ayarlanması daha kullanışlı ve pratik bir çekmece dizaynı olmasını sağlıyor. Çatal ve bıçaklar için geniş çekmeceler, ayrı parçaları görünür şekilde depolama imkanı yakalamanızı sağlıyor. Oldukç.a kullanışlı ve pratik kullanım olanakları sunan bir çekmece.
Bıçaklar için en doğru depolama sistemi belki de örnekte görülen ahşap çekmece modeli olabilir. Bıçakların sivri ve keskin yüzeylerini ayrılan bölümlere tek tek dizerek, çekmece düzeni ve kullanım kolaylığı sağlanıyor. Özellikle kesici aletler için kullanım kolaylığının yanı sıra, güvenlik ve ideal muhafaza alanı sağlamak açısından çekmece modelleri çeşitlendirilebilir. Hem göze hitap eden bir mutfak düzeni oluşturmak, hem de mutfak aksesuarlarında fark yaratmak istiyorsanız, kesici aletler ve bıçaklar için dizayn edilen bu ahşap çekmece modeli ilginizi çekebilir.
Büyük ebatlarda mutfak gereçleri için özel dizayn edilen çekmeceler oldukça pratik kullanım olanakları sunuyor. Porselen tabaklarınızı kolaylıkla almak ve muhafaza etmek istiyorsanız, bu iş için özel dizayn edilen geniş çekmece modellerini kullanabilirsiniz. Daha düzenli ve daha kullanışlı bir mutfak alanı dizayn etmek istiyorsanız, çekmeceleri ihtiyaca ve kullanılacak gereçlerin ebatlarına göre dizayn edebilirsiniz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Mutfak tezgahınızda işlerinizi kolaylaştıracak bir rendeye ne dersiniz? Özellikle ahşap zemin üzerinde kesme ve doğrama işleri kolaylığı sağlanırken, yatak düzlemde konulan rende ile kolay ve pratik biçimde işlerinizi yapabilirsiniz. Metal rende altında bulunan çekmece vasıtasıyla kolaylıkla yerinden çıkarılan ve kullanıma hazır rendelenmiş sebze ve ve meyvelerinizi temin edebilirsiniz. Modern stil dizayn edilen mutfak tezgahlarında gerek kesme doğrama işlemleri için bir alan ayırabilir, gerekse rendeleme ihtiyacını karşılayan pratik bir düzen oluşturabilirsiniz. Rende altında bulunan çekmece aparatı ile kolaylıkla malzemeleri kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Rendeleme işi artık sandığınızdan daha kolay ve pratik olabilir.
Elbette mutfak gereçlerini depolama sistemleri ile ilgili alternatifler bununla bitmiyor. Bulunduğu alanı maksiumum verimle değerlendiren köşe çekmeceler, mutfak dolapları ardına pratik bir şekilde konumlanabiliyor. Kullanım ihtiyacı duymadığınız zamanlarda mutfak dolaplarını kapatarak, muntazam mutfak düzeni sağlanıyor. Özelikle çekmecelerin arka ve diplerinde unutulan gereçlere bu şekilde ulaşmak hem daha kolay, hem de pratik.
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