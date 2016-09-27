Hayatınızı kolaylaştıracak 5 mutfak aksesuarı

Elbette mutfak gereçlerini depolama sistemleri ile ilgili alternatifler bununla bitmiyor. Bulunduğu alanı maksiumum verimle değerlendiren köşe çekmeceler, mutfak dolapları ardına pratik bir şekilde konumlanabiliyor. Kullanım ihtiyacı duymadığınız zamanlarda mutfak dolaplarını kapatarak, muntazam mutfak düzeni sağlanıyor. Özelikle çekmecelerin arka ve diplerinde unutulan gereçlere bu şekilde ulaşmak hem daha kolay, hem de pratik.

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