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Doğru köşe takımını nasıl seçebilirim?

Meral Eser Meral Eser
Industrial design - Doimo sofas - Stile libero, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
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Oturma grupları tekil mobilya elemanlarından oluşabileceği gibi, geniş koltuklar ve köşe takımları ile alan kazandırarak değerlendirilebiliyor. Özellikle küçük salonlarda daha fazla zemin alanı kazandıran köşe takımlarının kullanımı hem pratik hem de işlevsel. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Günümüz dekorasyon stillerine uygun ve fark yaratan köşe takımlarından bazı modelleri bir araya getirdik, ilginizi çeken köşe takımları bulacağınızı umuyoruz.

Sıcak ve soğuk renklerin dengesini sağlayın

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Nötr grilerle canlı kırmızı renklerinin bir araya geldiği salon dekorasyonunda renklerin dengesi hakim. Estetik unsurların yanı sıra konfor ve rahatlığın sağlandığı bu köşe takımı, hem alanı daha iyi kullanmayı sağlıyor, hem de geniş oturma alanları sunuyor. Özellikle rahatlığınıza ve konforunuza düşkün biriyseniz, modern stil dizayn edilen bu köşe koltuk modelleri ilginizi çekebilir.

Modern köşe koltukları ile fark yaratın

#Fatihtadilat Daire Tadilatları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Daire Tadilatları

#Fatihtadilat

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Hem cazip renk tercihleri ile, hem de modern stil tasarımları ile dikkat çeken bu köşe koltuklar, aynı zamanda oldukça kullanışlı. Evinizde hem sıcak bir atmosfer sağlamak, hem de bacaklarınızı uzatıp keyifli zamanlar geçirmek istiyorsanız, bu tip köşe koltuk modelleri ilginizi çekebilir. Konfor sağlamak için ensenizi ve başınızı yaslamak için enselik de bu modelde mevcut. Hem rahat hem de kullanışlı.

Renk ahengi oluşturarak fark yaratın

Ancona Köşe Koltuk Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Köşe Koltuk

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Klasik çizgilerle dizayn edilen bu köşe koltuk modeli ile fark yaratan fikirleri bir araya getirmek mümkün. Renklerin ahengi ve cazibesi köşe koltuk modeli ve diğer mobilyaları öne çıkaracaktır. Renklerin ahengini ön plana çıkarmak istiyorsanız, dingin ve göz yormayan bir döşeme zemini kaplaması ve duvar zemini rengi tercih edebilirsiniz. Mavi sehpa ve aksesuarlarla  uyum ve ahenk sağlayan köşe koltuk modelinde canlı renkler içeren dekoratif yastıklar kullanılmış.

Minimalist çizgilerle özgünlük sağlayın

Plenty Köşe Koltuk K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.

Plenty Köşe Koltuk

K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.

Dinginlik sunan ve göz yormayan bir oturma alanı dizayn etmek istiyorsanız minimal çizgiler taşıyan köşe takımları size hitap ediyor olabilir. Özellikle nötr grilerle ve basit çizgilerle tasarlanan bu modelde canlı renklerle dekoratif yastıklar kullanılarak, sıcak ve soğuk renklerin denge unsuru sağlanmış.

Aksesuarla uyum sağlayın

OTURMA ODASI TASARIMLARI Ysk Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Ysk Dekorasyon

OTURMA ODASI TASARIMLARI

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Modern stil dizayn edilen bu salonda kullanılan nötr gri tonları, döşeme zemini kaplamasındakullanılan ahşabın sıcaklığı ile denge unsuru yakalıyor. Soğuk renklerle sıcak dokuları yarattığı ahenk göze hitap ediyor. Halı unsuru ve köşe koltuk takımı renklerindeki uyum ve ahenk de göze hitap ediyor.

Beyazın zarafeti ile fark yaratın

münih corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

münih corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Canlı renklerin kullanımı ve kimi zaman beyaz köşe takımları kullanımı cesaret isteyen bir iş olabilir. Fakat salon dekorasyonunuzda fark yaratmak ve beyazın zarafeti ile büyüleyici bir sonuç elde etmek istiyorsanız, bu modeller size hitap ediyor olabilir. Beyazın zarafetini öne çıkarırken canlı ve parlak renkli halı kullanımına da olanak veriyor. Zarif çizgilerle şık bir salon dekorasyonu.

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Huzur veren atmosfer için natürel renk ve dokuları tercih edin

Industrial design - Doimo sofas - Stile libero, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Doğru ışıklandırma unsurları ile cazip bir oturma odası dekorasyonu görüyoruz. Aynı zamanda huzur veren bir atmosfer yakalamak için natürel renk tonlarından, kahverengi tonları ve krem rengi kullanımı mevcut. Ayrıca üç boyutlu duvar dekoru ile ışıklandırma unsurları şık bir dekor oluşturuyor.

Mermer zarafeti ile boydan boya köşe koltuklar

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Bu örneğimizde İstanbul'dan şahane bir yalı manzarasına eşlik eden bir oturma odası dekorasyonu görmekteyiz. Boydan boya köşe koltuk dizaynı, dönemsel izler taşıyan mermerin zarafeti ile buluştuğunda akılda kalıcı izler bırakıyor.

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