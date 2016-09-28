Doğru köşe takımını nasıl seçebilirim?

Oturma grupları tekil mobilya elemanlarından oluşabileceği gibi, geniş koltuklar ve köşe takımları ile alan kazandırarak değerlendirilebiliyor. Özellikle küçük salonlarda daha fazla zemin alanı kazandıran köşe takımlarının kullanımı hem pratik hem de işlevsel. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Günümüz dekorasyon stillerine uygun ve fark yaratan köşe takımlarından bazı modelleri bir araya getirdik, ilginizi çeken köşe takımları bulacağınızı umuyoruz.
Nötr grilerle canlı kırmızı renklerinin bir araya geldiği salon dekorasyonunda renklerin dengesi hakim. Estetik unsurların yanı sıra konfor ve rahatlığın sağlandığı bu köşe takımı, hem alanı daha iyi kullanmayı sağlıyor, hem de geniş oturma alanları sunuyor. Özellikle rahatlığınıza ve konforunuza düşkün biriyseniz, modern stil dizayn edilen bu köşe koltuk modelleri ilginizi çekebilir.
Hem cazip renk tercihleri ile, hem de modern stil tasarımları ile dikkat çeken bu köşe koltuklar, aynı zamanda oldukça kullanışlı. Evinizde hem sıcak bir atmosfer sağlamak, hem de bacaklarınızı uzatıp keyifli zamanlar geçirmek istiyorsanız, bu tip köşe koltuk modelleri ilginizi çekebilir. Konfor sağlamak için ensenizi ve başınızı yaslamak için enselik de bu modelde mevcut. Hem rahat hem de kullanışlı.
Klasik çizgilerle dizayn edilen bu köşe koltuk modeli ile fark yaratan fikirleri bir araya getirmek mümkün. Renklerin ahengi ve cazibesi köşe koltuk modeli ve diğer mobilyaları öne çıkaracaktır. Renklerin ahengini ön plana çıkarmak istiyorsanız, dingin ve göz yormayan bir döşeme zemini kaplaması ve duvar zemini rengi tercih edebilirsiniz. Mavi sehpa ve aksesuarlarla uyum ve ahenk sağlayan köşe koltuk modelinde canlı renkler içeren dekoratif yastıklar kullanılmış.
Dinginlik sunan ve göz yormayan bir oturma alanı dizayn etmek istiyorsanız minimal çizgiler taşıyan köşe takımları size hitap ediyor olabilir. Özellikle nötr grilerle ve basit çizgilerle tasarlanan bu modelde canlı renklerle dekoratif yastıklar kullanılarak, sıcak ve soğuk renklerin denge unsuru sağlanmış.
Modern stil dizayn edilen bu salonda kullanılan nötr gri tonları, döşeme zemini kaplamasındakullanılan ahşabın sıcaklığı ile denge unsuru yakalıyor. Soğuk renklerle sıcak dokuları yarattığı ahenk göze hitap ediyor. Halı unsuru ve köşe koltuk takımı renklerindeki uyum ve ahenk de göze hitap ediyor.
Canlı renklerin kullanımı ve kimi zaman beyaz köşe takımları kullanımı cesaret isteyen bir iş olabilir. Fakat salon dekorasyonunuzda fark yaratmak ve beyazın zarafeti ile büyüleyici bir sonuç elde etmek istiyorsanız, bu modeller size hitap ediyor olabilir. Beyazın zarafetini öne çıkarırken canlı ve parlak renkli halı kullanımına da olanak veriyor. Zarif çizgilerle şık bir salon dekorasyonu.
Doğru ışıklandırma unsurları ile cazip bir oturma odası dekorasyonu görüyoruz. Aynı zamanda huzur veren bir atmosfer yakalamak için natürel renk tonlarından, kahverengi tonları ve krem rengi kullanımı mevcut. Ayrıca üç boyutlu duvar dekoru ile ışıklandırma unsurları şık bir dekor oluşturuyor.
Bu örneğimizde İstanbul'dan şahane bir yalı manzarasına eşlik eden bir oturma odası dekorasyonu görmekteyiz. Boydan boya köşe koltuk dizaynı, dönemsel izler taşıyan mermerin zarafeti ile buluştuğunda akılda kalıcı izler bırakıyor.
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