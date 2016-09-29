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Ayakkabılıklar için özgün tasarım fikirleri

Meral Eser Meral Eser
homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
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Ev dekorasyonunda depolama ihtiyacı bitmek bilmediği gibi günden güne artabilir. Antre dekorasyonu için farklı stil ve tarzlarda ayakkabılıklar bulabileceğiniz gibi, özgün ve fark yaratan tasarım fikirlerini de değerlendirebilirsiniz. Yeni alınan ayakkabılar, mevsimlik ayakkabılar ve daha bir çok ihtiyacı depolama imkanı sunan ayakkabılık modellerinde oldukça ilginizi çekecek özgün tasarım fikirleri mevcut. Birbirinden yaratıcı ve özgün tasarım fikirleri ile 9 ayakkabılık modeli derledik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Duvara monte ahşap raflıklar ve dolaplar

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Genellikle ayakkabılıklar antrede tek duvar hizasında konumlanacak şekilde değerlendirilir. Duvar dekorları ve kullanılmayan duvar yüzeyleri ise, depolama sistemleri için uygun alanlardır. Bu örneğimizde, göz hizasını aşan duvar dekorları açık raf sistemleri ile dizayn edilmiş. Ahşap ayakkabılık modeli açık raf sistemleri, askılık ve kapaklı dolaptan oluşuyor. Hem modern, hem de fonksyinel modellerle ilgilenenler için.

2. Cesur renklerle geometrik formlar

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

Renklerin cazibesi, antre veya giriş hollerinize ahenk katabilir. Özellikle modern stil dizayn edilen ve geometrik formların öne çıktığı modellerle fark yaratabilirsiniz. Mavi ve morun göz alıcı renk tonları ile dikey ve yatay konumlanan ayakkabılı modelleri isteğe göre bir metal iskelete ya da duvara monte edilebilir. homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

3. Dekoratif kutularla ayakkabılıklar

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

Sürüklenen bir ray üzerinde göze hitap eden kutularla tasarlanan çekmeceler, şık ve modern ayakkabılıkların tasarımının bir parçasını oluşturuyor. Taşıyıcı beyaz ahşap iskelet içine yerleşen natürel tonlardaki çekmece kutuları özgün bir çalışmanın örneği.

4. Basamaklarla ayakkabılıklar

Storage under stairs Fraher and Findlay Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

Merdiven modelinin bir küçük maketi gibi duran bu ayakkabılık tasarımı hem fonksiyonel hem de estetik. Basamaklarla kademelendirilen açık raf dizaynı ayakkabıların muhafaza edilmesi için oldukça pratik kullanım olanakları sunuyor. Ahşabın renk ve doğal tonları ile sıcak bir atmosfer sağlanıyor.

5. Özgün bir çalışma

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Taşıyıcı iskeletini ahşap çubuklardan oluşan bu hafif tasarım, hem modern hem de klasik dekorlara uyum sağlayacak nitelikler taşıyor. Oldukça pratik kullanım olanakları sağlayan bu ayakkabılık modeli, özellikle küçük alanlarda göz yormayan bir yaklaşımla derinlik katacak.

6. Basit çizgiler

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

Yalın çizgilerle ilgileniyorsanız basit ve fonksiyonel tasarımı ile bu ahşap ayakkabılık modeli ilginizi çekebilir. Ahşap çekmeceler vasıtasıyla pratik bir şekilde depolama olanağı sunarken, sade ve düzenli bir görünüm sağlanıyor. Özellikle göz karmaşasından kaçınanlar için ideal bir model.

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7. Aynanın arkasında gizlenenler

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

Küçük ve dar alanlarda depolama ihtiyacını çözümlemek için iki basit ve pratik yöntem vardır. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar dekorlarının kullanılması ve zemin alanından yer kazanılması. Aynaların kullanımı ile iç mekana derinlik katmak ve ferah etki uyandırmak. Bu iki özelliği de bünyesinde barındıran modern bir ayakkabılık modeli.

8. Eski ahşap sandıkla retro etkiler

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

Dönemsel izler taşıyan mobilyalarla fark yaratabilirsiniz. Özgün fikirleri arıyorsanız, örnek görselimizdeki gibi eski bir ahşap sandıkla, portatif ve kullanışlı bir ayakkabılık tasarlamak mümkün. İhtiyaca göre taşınabilme özelliği olan bu model, ihtiyaca göre daha geniş modelleri ile tasarlanabilir.

9. Legolarla özgün bir çalışma!

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN Ev İçiDepo
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

Çarpıcı ve fark yaratan dekorasyon fikirleri arıyorsanız, bu örneğimizdeki legolarla ayakkabılık modellerini inceleyebilirsiniz. Arzu edilen renk ve doku seçenekleri sunan bu alternatif, ihtiyaca göre raf sayısını arttırmanıza olanak tanıyor. Renkleri ile cazip ve fark yaratan özgün bir model.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Ev dekorasyonu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler' yazımız da ilginizi çekebilir.

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