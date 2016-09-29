Ayakkabılıklar için özgün tasarım fikirleri

Ev dekorasyonunda depolama ihtiyacı bitmek bilmediği gibi günden güne artabilir. Antre dekorasyonu için farklı stil ve tarzlarda ayakkabılıklar bulabileceğiniz gibi, özgün ve fark yaratan tasarım fikirlerini de değerlendirebilirsiniz. Yeni alınan ayakkabılar, mevsimlik ayakkabılar ve daha bir çok ihtiyacı depolama imkanı sunan ayakkabılık modellerinde oldukça ilginizi çekecek özgün tasarım fikirleri mevcut. Birbirinden yaratıcı ve özgün tasarım fikirleri ile 9 ayakkabılık modeli derledik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Genellikle ayakkabılıklar antrede tek duvar hizasında konumlanacak şekilde değerlendirilir. Duvar dekorları ve kullanılmayan duvar yüzeyleri ise, depolama sistemleri için uygun alanlardır. Bu örneğimizde, göz hizasını aşan duvar dekorları açık raf sistemleri ile dizayn edilmiş. Ahşap ayakkabılık modeli açık raf sistemleri, askılık ve kapaklı dolaptan oluşuyor. Hem modern, hem de fonksyinel modellerle ilgilenenler için.
Renklerin cazibesi, antre veya giriş hollerinize ahenk katabilir. Özellikle modern stil dizayn edilen ve geometrik formların öne çıktığı modellerle fark yaratabilirsiniz. Mavi ve morun göz alıcı renk tonları ile dikey ve yatay konumlanan ayakkabılı modelleri isteğe göre bir metal iskelete ya da duvara monte edilebilir. homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Sürüklenen bir ray üzerinde göze hitap eden kutularla tasarlanan çekmeceler, şık ve modern ayakkabılıkların tasarımının bir parçasını oluşturuyor. Taşıyıcı beyaz ahşap iskelet içine yerleşen natürel tonlardaki çekmece kutuları özgün bir çalışmanın örneği.
Merdiven modelinin bir küçük maketi gibi duran bu ayakkabılık tasarımı hem fonksiyonel hem de estetik. Basamaklarla kademelendirilen açık raf dizaynı ayakkabıların muhafaza edilmesi için oldukça pratik kullanım olanakları sunuyor. Ahşabın renk ve doğal tonları ile sıcak bir atmosfer sağlanıyor.
Taşıyıcı iskeletini ahşap çubuklardan oluşan bu hafif tasarım, hem modern hem de klasik dekorlara uyum sağlayacak nitelikler taşıyor. Oldukça pratik kullanım olanakları sağlayan bu ayakkabılık modeli, özellikle küçük alanlarda göz yormayan bir yaklaşımla derinlik katacak.
Yalın çizgilerle ilgileniyorsanız basit ve fonksiyonel tasarımı ile bu ahşap ayakkabılık modeli ilginizi çekebilir. Ahşap çekmeceler vasıtasıyla pratik bir şekilde depolama olanağı sunarken, sade ve düzenli bir görünüm sağlanıyor. Özellikle göz karmaşasından kaçınanlar için ideal bir model.
Küçük ve dar alanlarda depolama ihtiyacını çözümlemek için iki basit ve pratik yöntem vardır. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar dekorlarının kullanılması ve zemin alanından yer kazanılması. Aynaların kullanımı ile iç mekana derinlik katmak ve ferah etki uyandırmak. Bu iki özelliği de bünyesinde barındıran modern bir ayakkabılık modeli.
Dönemsel izler taşıyan mobilyalarla fark yaratabilirsiniz. Özgün fikirleri arıyorsanız, örnek görselimizdeki gibi eski bir ahşap sandıkla, portatif ve kullanışlı bir ayakkabılık tasarlamak mümkün. İhtiyaca göre taşınabilme özelliği olan bu model, ihtiyaca göre daha geniş modelleri ile tasarlanabilir.
Çarpıcı ve fark yaratan dekorasyon fikirleri arıyorsanız, bu örneğimizdeki legolarla ayakkabılık modellerini inceleyebilirsiniz. Arzu edilen renk ve doku seçenekleri sunan bu alternatif, ihtiyaca göre raf sayısını arttırmanıza olanak tanıyor. Renkleri ile cazip ve fark yaratan özgün bir model.
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