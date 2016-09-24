Küçük ama tam donanımlı 8 harika mutfak

Bünyesinde birçok ihtiyacı karşılayan küçük mutfak modelleri günümüzde oldukça ilgi görüyor. Özellikle evin diğer alanlarına nazaran daha az yer kaplayan mutfaklarda, birçok mutfak aleti ve gereç depolamak oldukça zahmetlidir. Küçük mutfaklarda pratik ve işlevsel depolama sistemleri aracılığıyla akılcı çözümler bulmak mümkün. Büyük ve geniş mutfakların sunduğu imkanları muntazam karşılayan ve akılcı çözümlerle tasarlanan küçük mutfaklar, pratik kullanım olanakları sunmasının yanı sıra oldukça ekonomik. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz. Bu yazımızda birbirinden güzel küçük ama tam donanımlı 8 mutfak modeli derledik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Kahverengi tonları, bej ve krem renkleri natürel renkler arasındadır. Eğer mutfağınızda huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız natürel renk ve dokuları kullanabilirsiniz. Doğru ışıklandırma unsurları ile mutfağınızın çehresini değiştirebilirsiniz. Modern sistemlerle donatılan bu mutfakta ahşap mutfak dolapları iç mekana sıcak bir atmosfer katıyor.
Cesur renkler kullanmaktan çekinmeyin. Şık aydınlatma aksesuarları ile göz alıcı bir mutfak atmosferi oluşturmak mümkün. Kırmızı ve siyahın muhteşem birlikteliği ile çarpıcı ve özgün bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. Pratik kullanım olanakları sunan servis tegahı ve modern stil tercih edilen sandalyelerle hem işlevsel hem de estetik bir sonuç elde ediliyor.
Modern aydınlatma aksesuarları ile şık ışıklandırma unsurları özellikle küçük mutfaklarda önemlidir. Açık renk tonlarında tercih edilen mutfak dolapları ile göze hitap eden bir sonuç elde ediliyor ve iç mekanda karanlık ya da kasvetli bir atmosfer oluşmuyor. Mutfak tezgahı ve mutfak duvarlarında da açık renk tonlarına yer verilerek ferah etki sağlanıyor.
Pratik ve işlevsel alanlar oluşturmak, küçük mutfaklar için ideal çözümler arasında yer alır. İster servis alanı olsun, ister atıştırma ya da yemek yeme ihtiyacını sağlasın, ahşap plakalarla tasarlanan örnek görseldeki servis alanı oldukça işlevsel bir çözüm. Basit çizgilerle modern çözümleri bir araya getirerek yemek alanı ya da servis alanı ihtiyacını çözebilirsiniz.
Depolama sistemlerinin özellikle küçük mutfaklarda oldukça önemli yer teşkil ettiğini belirtelim. Ahşap mutfak dolapları sıcak bir atmosfer katarken, nötr renklerle bir araya gelerek denge unsuru sağlanıyor. Genel olarak uyum ve ahengin hakim olduğu bu mutfakta, mutfak dolapları ve tezgahı öne çıkaran açık renk tonlarında duvar ve döşeme zemini tercih edilmiş.
Hayatımızı kolaylaştıran mutfak teknolojileri hem zaman kazanmamızı sağlıyor, hem de birçok iş için yer kaplayan ekstra alanlar kazanmamıza sebep oluyor. Mutfakta tercih edilen eşyaların şeffaf ya da yansıtan yüzeyler olması, örneğin ayna görevi gören materyallerin kullanılması iç mekana derinlik katar. Burada da gümüş rengi, siyah ve kırmızının ahengi söz konusu.
Mutfak ihtiyaçlarını düzenlerken, hazırlama-pişirme-yeme ihtiyaçlarını bir arada çözen pratik fikirler ararız. Bu örneğimizde U şeklinde mutfak tezgahı dizayn edilerek, pişirme için bir duvar kenarı ayrılıyor. Yıkama ve yeme ihtiyaçlarını karşılayan diğer mutfak tezgahları ile işlevsel alanlar dizayn ediliyor. Renklerin ahenk kattığı bir başka modern mutfak modeli.
Mutfak duvar kaplamaları özellikle açık renk tonları ve ışığı yansıtan saydamlıkta tercih edilerek, iç mekana derinlik katmak mümkün. Tezatlık yaratan kontrast renkler ve dokular ise canlılık katan ve mutfak dekorasyonuna estetik öğeler katan unsurlar arasında. Ferah ve özgün bir çalışma olan bu mutfak örneğinde modern stil öğelere rastlıyoruz.
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