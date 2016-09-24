Küçük ama tam donanımlı 8 harika mutfak

Mutfak duvar kaplamaları özellikle açık renk tonları ve ışığı yansıtan saydamlıkta tercih edilerek, iç mekana derinlik katmak mümkün. Tezatlık yaratan kontrast renkler ve dokular ise canlılık katan ve mutfak dekorasyonuna estetik öğeler katan unsurlar arasında. Ferah ve özgün bir çalışma olan bu mutfak örneğinde modern stil öğelere rastlıyoruz.

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