Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Yılın son haftalarını da geride bırakıyoruz. Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da Homify'da birbirinden güzel resimlerin süslediği yazılarla sizlerle birlikte olduk. Bu hafta özellikle yerli tasarım konseptleri ön plana çıktı. Nişantaşı'nda muhteşem bir loft dönüşüm projesinin yanı sıra, yerli ofis ve iş yeri tasarımları ve sahil bölgelerinden üç güzel yazlık evi incelediğimiz yazılarımız büyük beğeni topladı. Bunların yanı sıra modern oda tasarımları ve terkedilmiş müstakil bir evin restorasyonunu konu eden yazılarımız da beğenilen yazılar arasındaydı.
Eğer hafta içi yoğunluğundan fırsat bulup, bu yazılarımızı inceleyemediyseniz, gelin birlikte tekrar göz atalım. Eminiz bu yazılardan birkaçı sizin de hoşunuza gidecektir.
Modern bir oda tasarlamanın pek çok yolu var. Seçeceğiniz renklerden mobilya tercihlerinize pek çok unsur odaların tasarımında büyük bir önem arz ediyor. Ayrıca perdeler, avizeler ve benzeri aksesuarın seçimi de odalarımızı tasarlarken kararsız kalmamıza neden oluyor. Homify uzmanları dünyanın farklı köşelerinde, farklı tasarımcıların ellerinden çıkmış modern oda tasarımlarını seçerek size odanızı tasarlarken yol göstermeyi amaçlıyorlar. Bu yazıya göz atarak karar veremediğiniz noktaları ortadan kaldırabilirsiniz.
Architecture Live trafaından gerçekleştirilen bu dönüşüm projesinin sizin de ilginizi çekeceğinden eminiz. Tarihi dokuya sahip bu İngiliz evi uzman dokunuşuyla dış görünüşü aslına uygun olarak restore edilirken, iç mekan ise son derece modern bir çizgiye kavuşturuldu. Üstelik ev enerji dostu bir hale getirildi. Bu yazıyıokuduğunuzda siz de eski bir evin sihirli bir değnek dokunmuşçasına yenilendiğine şahit olacaksınız. Eski bir eviniz varsa belki siz de restorasyon yapmayı düşünebilirsiniz.
Nişantaşı son dönemde İstanbul'un en gözde semtlerinden biri. Tarihi bir yapıya sahip semtte pek çok ev usta mimarların emekleri sayesinde modern bir görünüm kazanıyor. İşte bu dönüşüm projesi de onlardan biri. Fotoğraflara baktığınızda Avrupa'nın her hangi bir başkentinde olduğunu düşünebileceğiniz bu projede Flat C mimarlık bürosunun parmağı var. Son yıllarda hayatımızı giren loft kavramının en güzel örneklerinden biri haline gelen dönüşüm projesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Genelde başka amaçlarla kullanılan mekanların yaşam alanına dönüştürülmesi esasına dayanan loftlar doğları gereği endüstriyel tarza yakın duruyorlar. Nişantaşı'ndaki bu örnek de kullanılan malzeme ve estetiği gereği bunun en güzel örneklerinden biri. Yazıyı okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Kış mevsimi kendini çok yoğun bir şekilde göstermemiş olsa da yazı özlemediğimizi söylesek yalan söylemiş oluruz. Türkiye'nin pırıl pırıl sahil kasabalarından birinde bir yazlık sahibi olmayı hepimiz arzu ederiz. Bodrum ve Datça da bu sahil bölgelerinin en popülerleri arasında. Genelde yazlık deyince ya ikinci senesinden sıvaları dökülen derme çatma ve dip dibe sıkıştırılmış küçük yapılar akla geliyor, ya da görgüsüzlük örneği son derece sıradan devasa yapılar. Ancak bu yazıda konu edindiğimiz üç farklı yazlık da bu klişe durumlardan uzak bir yazlık yapmanın da mümkün olduğunu gösteriyor. Üçü de şahsına münhasır yazlıklarda yerli mimarların imzaları var. Haydi gelin bir göz atın.
Ofis ve işyeri tasarımını ev tasarımından ayıran önemli özellikler var. Bunların ilk ofis ve işyeri tasarımının hem estetik hem de iş koşullarını sağlayacak şekilde yapılmak zorunda olunması. İyi bir işyeri tasarımı ve hem çalışanların verimliliğini arttırır, hem de işyerine gelen müşterileri etkileyerek daha fazla kazanç sağlamanıza kapı aralayabilir. Yerli tasarımcıların elinden çıkma göz alıcı ofis ve iş yeri tasarımlarını bu yazıda inceleyebilirsiniz.