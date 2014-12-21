Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Yılın son haftalarını da geride bırakıyoruz. Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da Homify'da birbirinden güzel resimlerin süslediği yazılarla sizlerle birlikte olduk. Bu hafta özellikle yerli tasarım konseptleri ön plana çıktı. Nişantaşı'nda muhteşem bir loft dönüşüm projesinin yanı sıra, yerli ofis ve iş yeri tasarımları ve sahil bölgelerinden üç güzel yazlık evi incelediğimiz yazılarımız büyük beğeni topladı. Bunların yanı sıra modern oda tasarımları ve terkedilmiş müstakil bir evin restorasyonunu konu eden yazılarımız da beğenilen yazılar arasındaydı.

Eğer hafta içi yoğunluğundan fırsat bulup, bu yazılarımızı inceleyemediyseniz, gelin birlikte tekrar göz atalım. Eminiz bu yazılardan birkaçı sizin de hoşunuza gidecektir.