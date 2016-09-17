Bursa'dan herkesin sahip olmak isteyeceği 5 şahane ev

Ülkemizin önemli sanayi şehirlerinden birisi olan Bursa yükselen inşaat atılımından da payını aldı. Artık Bursa'da da İstanbul'da olduğu gibi modern ve lüks binalar görebilirsiniz. Bugünkü yazımızda bu güzel şehirden seçme 5 şahane evi tanıtacağız. Her biri ayrı güzel olan evleri şimdi sırayla gezelim.
İlk örneğimiz kırsal bir bölge içinde inşa edilmiş ahşap bir ev. Daha modern yapılara geçmeden evvel Bursa'nın yeşil alanları içinde bulunan bir evi tercih ettik. Tamamen ahşaptan yapılma ev son derece konforlu ve güzel.
Ahşap evin geniş salonu klasik tarzda döşenmiş. Pembe kadife koltuk takımı ve yerdeki hayvan derisi postu evin atmosferine uyumlu. Salonun merkezinde ahşaptan çerçevesi olan bir şömine bulunuyor. Doğal taşlardan yapılma şömine evin ve bölgenin çevresine uyumlu.
Yeşiller içinde ahşap evden modern bir daireye geçiyoruz. Siyah beyazın ağırlıkta olduğu mutfak dekorasyonu göz alıcı görünüyor. Özellikle zemindeki parlak yüzeyli siyah beyaz karolar çok şık. Bunun dışında mutfağın duvarları ve tavanı beyaz. Kontrast açısından tezgahta ve masada siyah renk kullanılmış. Siyah beyazı tamamlayan en güzel renk kırmızıdır. Tasarımcı da bunun farkında olmalı ki sandalyelerde koyu kırmızı tercih etmiş.
Dairenin salonu oldukça geniş. Yemek odası ve salon bir arada dizayn edilmiş. Ön tarafta bulunan salonda iki adet beyaz kanepe bulunuyor. Sade bir orta sehpa ve televizyon ile tamamlanmış. Daha arkada yemek masası var. Geniş kapının olduğu duvar siyah beyaz bir şehir görüntüsüyle kaplanmış. Duvar kağıdı seçimi dekorasyona hareket katmış. Renk paleti genel olarak soğuk.
Üçüncü örnek bir villadan. Yine oldukça geniş ve aydınlık bir oturma odası. Yer döşemesi ve mobilyalar büyük oranda ahşaptan. Geometrik şekilli ilginç lamba zikzak tasarımlı raflıkla uyumlu. Beyaz ve mor renkli koltuklar dışında koyu ahşaptan yapılma büyük bir televizyon ünitesi bulunuyor.
Villanın banyosu sade ve küçük olmakla birlikte gayet modern. Küvet yerine şeffaf açık bir duş tercih edilmiş. Duvarlarda kabarcık şeklinde ilginç bir kaplama malzemesi kullanılmış. Bunun dışında kalan yerler açık maviye boyanmış. Lavabo ve ayna keskin hatlı ve sade tasarımlı.
Sıradaki dairenin oturma odası diğer örneklere nazaran biraz daha küçük denebilir. Ancak duvar boyunca uzanan L şekilli tek parça koltuğu kapasite olarak standart koltuklardan daha üstün. Odanın geneli büyük oranda beyaz renkli. Dikdörtgen biçimindeki tavan aydınlatması ile koltuğun bulunduğu duvardaki ışıklandırma salona kendine özgü bir tarz katmış.
Duvarlarında bulutlar ve martılar bulunan bu çocuk odası oldukça eğlenceli. Salondakine benzer ilginç ışıklandırma burada da kullanılmış. Yine oturma odası gibi büyük oranda açık tonlardaki çocuk odasına tatlı gök kuşağı renkleri eşlik etmiş.
Son örneğimiz yumuşak renklerin tercih edildiği modern bir salon dekorasyonu. Yalnızca salon değil yemek odası da bulunuyor. Duvar yerine mobilya ve tavan çıkıntısıyla ayrılan bu salon sınırları daha yaratıcı bir şekilde oluşturmuş. Paravan işlevi gören geniş dolap dışında salonda koltuklar ve halı dışında bir eşya kullanılmayarak pencere önünde ferah bir boşluk istenmiş.
Dairenin yatak odası yere dek uzanan büyük penceresiyle oldukça aydınlık. Renk paletinde toprak ve hardal tonları kullanılmış. Yatağın dayandığı duvardaki gökdelen desenli duvar kağıdı dekorasyonu canlandırıyor.
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