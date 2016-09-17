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Bursa'dan herkesin sahip olmak isteyeceği 5 şahane ev

nihal e. nihal e.
HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Oturma Odası
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Ülkemizin önemli sanayi şehirlerinden birisi olan Bursa yükselen inşaat atılımından da payını aldı. Artık Bursa'da da İstanbul'da olduğu gibi modern ve lüks binalar görebilirsiniz. Bugünkü yazımızda bu güzel şehirden seçme 5 şahane evi tanıtacağız. Her biri ayrı güzel olan evleri şimdi sırayla gezelim.

​1- Doğa içinde

homify
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz kırsal bir bölge içinde inşa edilmiş ahşap bir ev. Daha modern yapılara geçmeden evvel Bursa'nın yeşil alanları içinde bulunan bir evi tercih ettik. Tamamen ahşaptan yapılma ev son derece konforlu ve güzel.

​Taş şömine

homify
homify

homify
homify
homify

Ahşap evin geniş salonu klasik tarzda döşenmiş. Pembe kadife koltuk takımı ve yerdeki hayvan derisi postu evin atmosferine uyumlu. Salonun merkezinde ahşaptan çerçevesi olan bir şömine bulunuyor. Doğal taşlardan yapılma şömine evin ve bölgenin çevresine uyumlu.

​2- Siyah beyaz şıklık

METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA 3+1

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yeşiller içinde ahşap evden modern bir daireye geçiyoruz. Siyah beyazın ağırlıkta olduğu mutfak dekorasyonu göz alıcı görünüyor. Özellikle zemindeki parlak yüzeyli siyah beyaz karolar çok şık. Bunun dışında mutfağın duvarları ve tavanı beyaz. Kontrast açısından tezgahta ve masada siyah renk kullanılmış. Siyah beyazı tamamlayan en güzel renk kırmızıdır. Tasarımcı da bunun farkında olmalı ki sandalyelerde koyu kırmızı tercih etmiş.

​Geniş bir salon

METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA 3+1

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Dairenin salonu oldukça geniş. Yemek odası ve salon bir arada dizayn edilmiş. Ön tarafta bulunan salonda iki adet beyaz kanepe bulunuyor. Sade bir orta sehpa ve televizyon ile tamamlanmış. Daha arkada yemek masası var. Geniş kapının olduğu duvar siyah beyaz bir şehir görüntüsüyle kaplanmış. Duvar kağıdı seçimi dekorasyona hareket katmış. Renk paleti genel olarak soğuk.

​3- Modern villa

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Oturma Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Üçüncü örnek bir villadan. Yine oldukça geniş ve aydınlık bir oturma odası. Yer döşemesi ve mobilyalar büyük oranda ahşaptan. Geometrik şekilli ilginç lamba zikzak tasarımlı raflıkla uyumlu. Beyaz ve mor renkli koltuklar dışında koyu ahşaptan yapılma büyük bir televizyon ünitesi bulunuyor.

​Sade banyo

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Banyo
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Villanın banyosu sade ve küçük olmakla birlikte gayet modern. Küvet yerine şeffaf açık bir duş tercih edilmiş. Duvarlarda kabarcık şeklinde ilginç bir kaplama malzemesi kullanılmış. Bunun dışında kalan yerler açık maviye boyanmış. Lavabo ve ayna keskin hatlı ve sade tasarımlı.

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​4- Beyaz bir salon

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Sıradaki dairenin oturma odası diğer örneklere nazaran biraz daha küçük denebilir. Ancak duvar boyunca uzanan L şekilli tek parça koltuğu kapasite olarak standart koltuklardan daha üstün. Odanın geneli büyük oranda beyaz renkli. Dikdörtgen biçimindeki tavan aydınlatması ile koltuğun bulunduğu duvardaki ışıklandırma salona kendine özgü bir tarz katmış.

​Sevimli çocuk odası

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Duvarlarında bulutlar ve martılar bulunan bu çocuk odası oldukça eğlenceli. Salondakine benzer ilginç ışıklandırma burada da kullanılmış. Yine oturma odası gibi büyük oranda açık tonlardaki çocuk odasına tatlı gök kuşağı renkleri eşlik etmiş.

​5- Salon ve yemek odası bir arada

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Son örneğimiz yumuşak renklerin tercih edildiği modern bir salon dekorasyonu. Yalnızca salon değil yemek odası da bulunuyor. Duvar yerine mobilya ve tavan çıkıntısıyla ayrılan bu salon sınırları daha yaratıcı bir şekilde oluşturmuş. Paravan işlevi gören geniş dolap dışında salonda koltuklar ve halı dışında bir eşya kullanılmayarak pencere önünde ferah bir boşluk istenmiş.

​Dinamik yatak odası

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Dairenin yatak odası yere dek uzanan büyük penceresiyle oldukça aydınlık. Renk paletinde toprak ve hardal tonları kullanılmış. Yatağın dayandığı duvardaki gökdelen desenli duvar kağıdı dekorasyonu canlandırıyor.

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