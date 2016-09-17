Bursa'dan herkesin sahip olmak isteyeceği 5 şahane ev

Dairenin salonu oldukça geniş. Yemek odası ve salon bir arada dizayn edilmiş. Ön tarafta bulunan salonda iki adet beyaz kanepe bulunuyor. Sade bir orta sehpa ve televizyon ile tamamlanmış. Daha arkada yemek masası var. Geniş kapının olduğu duvar siyah beyaz bir şehir görüntüsüyle kaplanmış. Duvar kağıdı seçimi dekorasyona hareket katmış. Renk paleti genel olarak soğuk.