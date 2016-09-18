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Küçük mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 7 öneri

Homify Homify
Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Mutfak
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Ev dekorasyonunda, diğer odaların planlanması ile kıyaslandığında mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görebilirsiniz. Kullanılacak ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı ustalık gerektiren işlerdir. Mutfak dekorasyonunun bu denli özen gerektirmesinin ana nedeni ise mutfağı kullanırken ihtiyaç duyacağımız özelliklerin diğer odalardan çok daha farklı ve karmaşık olmasıdır. Özellikle mutfağın mimari özellikleri bir takım dezavantajlar barındırıyorsa, örneğin; yeterince geniş değilse veya uzun inceyse, o zaman işimiz daha da zorlaşır. Peki küçük bir mutfağa sahipseniz tasarımı sırasında nelere dikkat etmeniz gerekir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük mutfaklar için tasarım önerileri derledik. Birbirinden güzel mutfak dizaynları eşliğinde sunacağımız öneriler sizin dekorasyonunuzun da çözümü olabilir.

Eski ve kullanışsız mutfakların uzman ellerde geçirdiği çarpıcı değişimleri görmek için “5 eski mutfak 5 çarpıcı değişim” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

1. Alternatif ışıklandırmalar

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız ve mutfağınız da yeterince geniş değilse uygulayabileceğiniz en etkili çözüm ışıklandırmalarda yatıyor. Kullanışlı ve ferah bir mutfak için mutfağın mutlaka gün ışığı alıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra birden fazla ışıklandırma yöntemiyle aydınlatılmış olması lazım. Tavan lambasına ek olarak spot ışıklar ya da tezgah üzerinde görev aydınlatmaları kullanarak bu özelliği sağlayabilirsiniz. Pencereleri mümkün olduğunca geniş tutmak da çok faydalı olacaktır.  

2. Modüler tasarım

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Modüler tasarım kullanışlı bir mutfak dekorasyonunun en etkili çözümüdür. Modüler tasarımda bütün mutfak parçaları, mutfağın ölçülerine ve mimari özelliklerine göre özel olarak üretilir ve birleştirilir. Bu sayede mutfağın en dip köşeleri bile değerlendirilebilir. Eğer küçük ve şekli pek kullanışlı olmayan bir mutfağınız varsa hazır mutfaklar yerine modüler tasarım ürünler seçmeniz çok daha akıllıca olur. Mutfak tasarımınızla ilgili daha detaylı fikir almak istiyorsanız mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.  

3. Düzenli bir yerleşim

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing Modern Mutfak
arQing

arQing
arQing
arQing

Mutfak dekorasyonunuz ne kadar güzel planlanmış olursa olsun sağlıklı bir yerleşim oluşturmadığınız sürece yeterince verimli kullanamazsınız. Bu nedenle aksesuarlarından küçük ev aletlerine, masa sandalyeden elektronik ekipmanlara kadar her eşyanın yerini ergonomik olacak şekilde planlamalısınız. Ayrıca bir merkez oluşturarak dekorasyonunuzu o merkezin etrafında şekillendirmek de iyi bir fikir olabilir.

4. Çok amaçlı bar

Cocina MInimalista , Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Minimalist Mutfak
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

Mutfak dekorasyonlarında son zamanlarda popüler olmaya başlayan çok amaçlı barlar kullanışlı bir dekorasyonun anahtarı gibiler. Hem kahvaltı masası, hem bar masası hem de ocak için ekstra yer sağlayan bar masaları şık ve modern bir görüntü de sağlıyorlar. Mutfağa fazladan depolama ve kullanım alanı kazandıran bar masalarını siz de mutfak dekorasyonunuza uygulayabilirsiniz. 

5. Mutfak adası

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Modern Mutfak
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

Mutfak dekorasyonlarında son yıllarda popüler olmaya başlayan özelliklerden biri de mutfak adalarıdır. Dekorasyonlara ek bir tezgah, ek depolama alanları ve kahvaltı masası kazandıran mutfak adaları fonksiyonel bir dizaynın sırrıdır. Özellikle yeterince depolama alanı bulunmayan mutfaklarda, mutfak adaları kurtarıcı olabiliyor. 

6. L formlu tasarım

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

L formlu tezgah hem düzenli bir yerleşim sağladığından hem de ergonomik bir yapıya sahip olduğundan oldukça kullanışlıdır. Mutfak alanını verimli bir şekilde değerlendirmenizi sağlayan L formlu tezgahları hemen her mutfak tipine uygulayabilirsiniz. 

7. Eğlenceli detaylar

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Mutfak
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Mutfağınızın kullanışlı olmasını istiyorsanız her şeyden önce kendi kullanım alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Hazır mutfakların dezavantajlarından biri de kişisel düzenlemelere açık olmamalarıdır. Modüler mutfaklar ise bu konuda bir adım öne çıkıyor. Dilediğiniz gibi değiştirebileceğiniz tasarımları ile modüler mutfaklar size kişiselleştirebileceğiniz bir mutfak sunar. Böylece bütün eğlenceli detayları ve dilediğiniz aksesuarı dekorunuza uygulayabilirsiniz. 

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