Küçük mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 7 öneri

Ev dekorasyonunda, diğer odaların planlanması ile kıyaslandığında mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görebilirsiniz. Kullanılacak ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı ustalık gerektiren işlerdir. Mutfak dekorasyonunun bu denli özen gerektirmesinin ana nedeni ise mutfağı kullanırken ihtiyaç duyacağımız özelliklerin diğer odalardan çok daha farklı ve karmaşık olmasıdır. Özellikle mutfağın mimari özellikleri bir takım dezavantajlar barındırıyorsa, örneğin; yeterince geniş değilse veya uzun inceyse, o zaman işimiz daha da zorlaşır. Peki küçük bir mutfağa sahipseniz tasarımı sırasında nelere dikkat etmeniz gerekir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük mutfaklar için tasarım önerileri derledik. Birbirinden güzel mutfak dizaynları eşliğinde sunacağımız öneriler sizin dekorasyonunuzun da çözümü olabilir.

Eski ve kullanışsız mutfakların uzman ellerde geçirdiği çarpıcı değişimleri görmek için “5 eski mutfak 5 çarpıcı değişim” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.