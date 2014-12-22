Banyolar evin en önemli bölümlerindendir. Banyoda dinlenir, günün yorgunluğunu atar ve yenileniriz. Bugünlerde klasikten, minimaliste, eklektikten, endüstriyele kadar pek çok farklı tarzda banyo bulmak mümkün oluyor. Bu konuda sınırsız seçime sahibiz. Ama hangi tarzda olursa olsun banyolar ekisine oranla daha göz alıcı tasarımlara sahip.

Modası hiçbir zaman geçmeyecek banyolar ise modern banyolardır. Hoş ve zarif modern banyolarda çok kısıtlı renk tonları kullanılıyor ve aşırı süsten kaçınılıyor. Bunun yerine daha fonskiyonel, dayanıklı ve pratik materyaller tercih ediliyor. Modern banyolar geleneksel banyoların aksine fazlaca dolap bulundurmasıyla da dikkat çekiyor. Bugünlerde hem erkeklerin hem de kadınların artan kozmetik malzemelerini saklayacakları dolaplara ihtiyaç daha fazla. Bu yazıda banyonuzu tasarlarken size fikir vereceğini umduğumuz altı farklı banyoyu inceleyeceğiz.