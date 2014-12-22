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Modern banyolar

Aydin Sanli Aydin Sanli
MESH, Bowles & Bowles Bowles & Bowles
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Banyolar evin en önemli bölümlerindendir. Banyoda dinlenir, günün yorgunluğunu atar ve yenileniriz. Bugünlerde klasikten, minimaliste, eklektikten, endüstriyele kadar pek çok farklı tarzda banyo bulmak mümkün oluyor. Bu konuda sınırsız seçime sahibiz. Ama hangi tarzda olursa olsun banyolar ekisine oranla daha göz alıcı tasarımlara sahip.

Modası hiçbir zaman geçmeyecek banyolar ise modern banyolardır. Hoş ve zarif modern banyolarda çok kısıtlı renk tonları kullanılıyor ve aşırı süsten kaçınılıyor. Bunun yerine daha fonskiyonel, dayanıklı ve pratik materyaller tercih ediliyor. Modern banyolar geleneksel banyoların aksine fazlaca dolap bulundurmasıyla da dikkat çekiyor. Bugünlerde hem erkeklerin hem de kadınların artan kozmetik malzemelerini saklayacakları dolaplara ihtiyaç daha fazla. Bu yazıda banyonuzu tasarlarken size fikir vereceğini umduğumuz altı farklı banyoyu inceleyeceğiz.

Doğal

Cadogan Place Apartment DO Design Studio Klasik Banyo
DO Design Studio

Cadogan Place Apartment

DO Design Studio
DO Design Studio
DO Design Studio

Bej ve beyazın birlikteliği her zaman klasik ve zamana meydana okuyan bir birlikteliktir. Çift lavabo sayesinde sabahları sıra bekleme derdi olmadan iki kişi de yüzünü rahatlıkla yıkayabilecek. Pürüzsüz ve geometrik bir tasarıma sahip bu banyoda zamana meydana okuyan ve değişen tasarım fikirlerini de yansıtan bir tarz görmek mümkün. DO Design imzası taşıyan bu banyoyu tarif etmek için huzur kelimesini kullanmak yanlış olmaz sanırız. Huzur içinde kirlerinizden arınabileceğiniz bir banyo olduğuna hiç kuşku yok.

Sıra dışı aksesuarlar

MESH, Bowles & Bowles Bowles & Bowles
Bowles &amp; Bowles

MESH

Bowles & Bowles
Bowles &amp; Bowles
Bowles & Bowles

Bowles&Bowles banyolarımıza nasıl heyecan verici dokunuşlar getirebileceğimizi bize çok iyi gösteriyor. Özellikle kafes şeklinde hazırlanmış dolap herkesin görmesini istediğiniz banyo aksesuarlarınızı gözler önüne sermenize yardımcı oluyor. Gösterişli bornozlar, lüks banyo malzemeleri herkesin gözünü alacak. Eminiz misafirleriniz banyonuzu gördüğünde onlar da bu kafes dolaptan edinmek isteyeceklerdir. Siz bile fotoğrafa bakıp aynı şeyi düşünmediniz mi?

Çok şık bir küvet

Luxury Bath France Rachel Angel Design Banyo
Rachel Angel Design

Luxury Bath France

Rachel Angel Design
Rachel Angel Design
Rachel Angel Design

Achel Angel Design'a ait bu banyo tasarımının en dikkat çeken özelliği havada asılıymış gibi duran küvet ve ayrıntılarıyla göz alan duvar olmuş. Bu banyo günün yorgunluğunu atmak için çok uygun bir alana dönüşmüş. Yuvarlak hatlara sahip banyo küvetin, vücudunuz düşünülerek ergonomik olarak tasarlanmış. Küvetin hemen üstündeki musluklar ve raf da yine rahatınız düşünülerek tasarlanmış. Küveti doldurup keyfe başladığınızda tüm duş malzemelerini bir el mesafesinde bulabileceksiniz. Küvetten çıkıp köpük ya da banyo tuzunu aramaya girişmenize gerek kalmayacak.

Karanlık ama mükemmel

Hill House, Lipton Plant Architects Lipton Plant Architects Modern Banyo
Lipton Plant Architects

Hill House

Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects

Bu harika banyoda Lipton Plant Architects imzası var. Siyah ve beyazın harika uyumunun kullanıldığı bu banyoda yıkanmak ve rahatlamak büyük bir keyfe dönüşecektir. Duvarın tavana yakın kısmına yerleştirilen pencere sayesinde hem gün ışığının banyoya girmesine olanak tanınmış hem de mahremiyetinize zarar gelmesi engellenmiş. Bu açıdaki pencere gün ışığını en güzel şekilde banyoya süzülmesini sağlarken, banyo yaparken yabancı gözlerin üzerinizde olmasından da sizi korumaya yaramış. Elbette bu banyonun odak noktası duşu. Bir kaç basamakla indiğiniz küvette suyun altına geçip gözlerinizi yumarak kendinizi bir şelalenin altında yıkanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu banyoyu görünce insanın banyo yapası gelmiyor mu?

Parlayan banyo

homify BanyoLavabolar
homify

homify
homify
homify

Keir Townsend tasarımı bu lavabo şu ana kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemen nevi şahsına münhasır bir parça. Kehribar taşını andıran lavabo içten dışa pırıl pırıl parlıyor. Tıpkı temizlendiğinde insanın hissettiği gibi. Kristal musluk vanaları, sabun haznesi ve krem kutusu aynı malzemeden yapılmış ve lavabonun pırıltılı görüntüsünü tamamlar nitelikte. Altın yaldızlı kahverengi duvar karoları da banyoya son derce şık bir görünüm kazandırmış. Ayrıca da lavaboyla mükemmel bir uyum sağlamış.

Ahşabın asaleti

Kensington Bathroom William Garvey Ltd BanyoKüvet & Duşlar
William Garvey Ltd

Kensington Bathroom

William Garvey Ltd
William Garvey Ltd
William Garvey Ltd

Lüks ev tasarımı denince tik ağacı akla gelen ilk banyo malzemelerinden biri. İsveç spa ve saunasını andıran bu banyoda kendinizi yıl boyu Alplerde bir otelde tatil yapıyormuş gibi hissetmeniz mümkün. Bu göz alıcı banyonun tasarımında Wiliam Garvey Ltd şirketinin imzası var. Duşun arkasındaki döşemeler de ahşaptan yapılmış ve raflar, banyo ve duş arasında bir birliktelik sağlanmasını yardımcı oluyor.

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