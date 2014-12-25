homify 360°: İstanbul'un saklı güzelliğinde bir villa

Stresli bir yaşamın kuşattığı İstanbul'da kafanızı dinleyip, yenilenebileceğiniz bir ev sahibi olmak pek de kolay değil. Yıllardır artan nüfus ve baş gösteren konut sıkıntısı bu tip bir mekana şehir içinde ulaşmanız ihtimalini azaltıyor. Genellikle hafta sonlarında şehrin yakınlarındaki sayfiyelere kaçan İstanbulluların aksine şehir içinde bu rahatlığı yaşayabilen şanslı bir kesim de var.
Sarıyer ve Maslak üzerinde erişilebilen Bahçeköy, metropolün gürültüsünden uzaklaşabileceğiniz son derece nezih bir bölge. Bugün de Belgrad Ormanları'nın tüm güzelliğini bünyesinde barındıran bu yerde bulunan pek çok villadan biriyle karşınızda olacağız. Doğayla iç içe bir şekilde tasarlanan ve son derece şık bir mimari çizgiye sahip EB House'a yakından bakmak için bu çalışmamıza bir göz atın.
Bahçeköy'deki Saklı Koru villalarından biri olan EB House, sık bir ormanın ortasında tüm heybetiyle yükseliyor. Üç katlı bu villanın dış cephesi, etrafındaki doğal dokuyla son derece uyumlu. Toprak renklerinin hakim olduğu dış cephede, balkon ve duvarların bir bölümünde ahşap kaplama kullanılmış. Son derece geniş pencerelere sahip bu villa, eski tip bir malikâneyi de andırıyor.
Etrafındaki ormanlık arazinin yanı sıra geniş bir bahçesi de bulunan villanın tüm tasarım çalışmalarını Etiler merkezli Esra Kazmirci Mimarlık yürütmüş. Hem bahçede, hem de iç mekanda en üst kalite malzemelerin kullanıldığı bu ev, şüphesiz büyük bir lüks ve konfor vaat ediyor.
Evin salonunda klasik bir tasarım çizgisinin hakim olduğunu görüyoruz. Osmanlı başta olmak üzere eski Türk eserlerine ait desenler bu bölümde sıkça kullanılmış. Bu açıdan tasarımın en önemli detayı ortadaki el işi halı oluyor. Tabii işlemeli ve oymalı kolçaklara sahip koltuk takımı da salonun şıklığını pekiştiriyor. Uzun siyah kanepe ise rengiyle ve boyutuyla mekâna ağırlık katan bir unsur. Kanepeyle renk uyumu taşıyan kitaplık ve puf da odadaki ahengi artırıyor. Geniş pencere sayesinde yoğun bir doğal ışık kullanımı gördüğümüz odada, açık bej rengi perdeler de bağlanış biçimleriyle dikkat çekiyorlar.
Tasarımcıların bu villayı yılın her döneminde ziyaretçilerine yüksek konfor ve dinlenme imkanı sunması için çalıştıklarını farklı bölümlerde görüyoruz. Dinlenme ve kahve masası olarak tasarlanan bu bölüm, soğuk kış günlerinde bahçeye çıkamasanız da dış dünyanın aydınlığından rahatça faydalanmanızı sağlıyor. Dört tarafı geniş pencerelerle çevrilmiş bu bölüm, iç mekanın sıcaklığını ve dış mekanın ferahlığını bir araya getiriyor.
Beyaz masa ve sandalyeler de klasik tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar. Asil bir görünüme sahip bu kahve takımını, tavandan sarkan Japon feneri görünümlü abajur tamamlıyor. Bu bölüm, dostlarınızla keyifle vakit geçirmeniz için son derece ideal.
Villanın bir önceki fotoğraftaki bölümünden biraz daha ilerlediğinizde geniş mutfakla karşılaşıyorsunuz. Bu mutfakta da son yıllardaki tasarım çizgisine uygun olarak ada tezgah tercih edilmiş. Son derece uzun siyah renkli tezgah, pek çok üniteyi bünyesinde barındırıyor. Ocak ve eviyenin yer aldığı tezgahın alt bölümü de dolaplar için ayrılmış. Bu dolap bölümünde kullanılan oymalar klasik bir çizgi taşıyorlar. Bu durumu modern aspiratör tasarımıyla hareketlendirmek mümkün. Ayrıca tezgahın sol tarafa doğru uzanan bölümü de ayaküstü yemek ve atıştırmalar için masa olarak da kullanılabiliyor.
Elbette huzur dolu bir tatil geçirmek ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak bu villada kalıyorsanız en çok isteyeceğiniz şeyler olacaktır. Ancak kimi zaman iş hayatının temposu içinde beklenmedik sorunlar çıkabilir. Çalışmanızı gerektirebilecek böyle anlar da bu villa tasarlanırken düşünülmüş. Salonun arka tarafındaki geniş duvarın içine oyulan bölümde, kompakt bir çalışma masası kullanılmış. Hem bilgisayara, hem de orta büyüklükte bir kitaplığa ev sahipliği yapan bu konsolu klasik kesimli şık bir döner sandalye tamamlıyor.
İster klasik olsun, ister modern banyolara beyaz rengin hakim olduğu bir gerçek. Fakat bu villanın birbirinden lüks banyolarından birinde, tasarımcılar farklı bir tercihe gitmişler. En üst kalite malzemelerin kullanıldığı banyoda, beyaz yerine tam zıttı olan siyaha ağırlık vermeyi tercih etmişler. Büyük banyo aynasının çerçevesinden lavaboya kadar her bölümde kullanılan siyah renk, koyu bej yer ve duvar döşemeleriyle şık bir uyum yakalamış. Geniş bir pencereye de sahip olan banyoda, lavabonun üzerinde durduğu kaidede ise beyaz granit kullanılmış. Uzun ve büyük bir etajere sahip olan bu banyo, en özel davetlere hazırlanabilmeniz için özel olarak tasarlanmış.
Geniş bir bahçeye sahip olan villanın, arka cephesi ise bir yüzme havuzuna bakıyor. Bu havuzun kenarında da dinlenmeniz ve güneşin tadını çıkarabilmeniz için özel bir bölüm tasarlanmış. Bahçe mobilyalarının kullanıldığı bu bölümde, ahşap malzemeye sahip ürünler tercih edilmiş. Böylece hem havuz kenarının döşemesiyle, hem de bahçe duvarındaki pastel tonlarla uyum yakalanmış. Son derece şık ve konforlu bir tasarıma sahip olan bu oturma grubu, villada geçirdiğiniz zamanın huzur dolu olmasını garanti ediyor.