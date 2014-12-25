homify 360°: İstanbul'un saklı güzelliğinde bir villa

Stresli bir yaşamın kuşattığı İstanbul'da kafanızı dinleyip, yenilenebileceğiniz bir ev sahibi olmak pek de kolay değil. Yıllardır artan nüfus ve baş gösteren konut sıkıntısı bu tip bir mekana şehir içinde ulaşmanız ihtimalini azaltıyor. Genellikle hafta sonlarında şehrin yakınlarındaki sayfiyelere kaçan İstanbulluların aksine şehir içinde bu rahatlığı yaşayabilen şanslı bir kesim de var.

Sarıyer ve Maslak üzerinde erişilebilen Bahçeköy, metropolün gürültüsünden uzaklaşabileceğiniz son derece nezih bir bölge. Bugün de Belgrad Ormanları'nın tüm güzelliğini bünyesinde barındıran bu yerde bulunan pek çok villadan biriyle karşınızda olacağız. Doğayla iç içe bir şekilde tasarlanan ve son derece şık bir mimari çizgiye sahip EB House'a yakından bakmak için bu çalışmamıza bir göz atın.