İç mekânlarda mermer kullanımı

Türkiye'de geniş bir kullanım alanı bulunan mermer, daha çok klasik tasarıma sahip eski tip evlerde veya kamuya açık alanlarda yoğun olarak kullanılır. Fakat son yıllarda tasarımcılar, bu şık ve dayanıklı malzemeyi bir kez daha keşfetmeye başladılar. Üstelik banyo ve mutfaklarla sınırlı kalmak yerine evlerin ve ofislerin farklı bölümlerinde mermer döşemeli tasarımlara yer verdiler. Modern tasarımlara uyarlanan mermer, geçmişin güzel anılarını canlandırmakla kalmadı kullanıldığı mekânlara da şık bir hava katmayı başardı.

Antik Yunan ve Roma eserlerinde sıkça kullanılan mermer, günümüzd evlerin tüm bölümlerinde maliyeti nedeniyle kullanılamasa da şık bir tasarım unsuru olmayı sürdürüyor. Homify uzmanları da farklı renk ve doğal desenleri bünyesinde barındıran bu etkileyici taş malzemeden yapılan tasarımları sizler için incelediler ve en çarpıcı örneklerinden bir seçki hazırladılar.