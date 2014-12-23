İç mekânlarda mermer kullanımı

Türkiye'de geniş bir kullanım alanı bulunan mermer, daha çok klasik tasarıma sahip eski tip evlerde veya kamuya açık alanlarda yoğun olarak kullanılır. Fakat son yıllarda tasarımcılar, bu şık ve dayanıklı malzemeyi bir kez daha keşfetmeye başladılar. Üstelik banyo ve mutfaklarla sınırlı kalmak yerine evlerin ve ofislerin farklı bölümlerinde mermer döşemeli tasarımlara yer verdiler. Modern tasarımlara uyarlanan mermer, geçmişin güzel anılarını canlandırmakla kalmadı kullanıldığı mekânlara da şık bir hava katmayı başardı.
Antik Yunan ve Roma eserlerinde sıkça kullanılan mermer, günümüzd evlerin tüm bölümlerinde maliyeti nedeniyle kullanılamasa da şık bir tasarım unsuru olmayı sürdürüyor. Homify uzmanları da farklı renk ve doğal desenleri bünyesinde barındıran bu etkileyici taş malzemeden yapılan tasarımları sizler için incelediler ve en çarpıcı örneklerinden bir seçki hazırladılar.
Fotoğraftaki banyo, restore edilmiş bir apartman dairesine ait. Gördüğünüz üzere lavabo ve geniş bir aynanın yer aldığı duvarlar mermerden yapılmışlar. Banyoda mermerin beje yakın bir tonunun kullanılması eve klasik ve şık bir hava katmış. Tabii mermer kullanımı bu banyoda olduğu kadar sınırlı tutulmayabilir. Duvarların ve lavabonun yanı sıra yer döşemeleriyle küvet bölümü de mermerde yapılarak daha şık bir görünüm elde edilebilir. Neme çok dayanıklı bir malzeme olduğundan uzun yıllar kullanabileceğiniz mermer kaplamalar, maliyetlerinin hakkını rahatlıkla veriyorlar.
İşte burada klasik bir mermer mutfak görüyoruz. Eski tip evlerde de sıkça gördüğümüz bu mermer kullanımı, tezgahın ve duvarların kaplanmasıyla oluşturulmuş. Mutfakta da mermer kullanımı dayanıklılık açısından son derece mantıklı bir hamle olacaktır. Su ve diğer etkenlerden kolay kolay etkilenmeyen mermer malzemenin temizliği de oldukça kolay. Birazcık suya rahatlıkla tüm lekelerden kurtulabileceğiniz bir tezgaha sahip bu mutfak.
Tabii tasarımın bu kadar eski tip görünmesinin önüne de aksesuarlar kullanılarak geçilmiş. Tavandan sarkan iki büyük aydınlatma ve metal sandalyeler mutfağın tasarımını hareketlendirmişler. Karşı duvardaki raflar da metalik ocak-fırınla uyum içindeler.
Tahmin edebileceğiniz gibi mermer, son derece lüks konut ve ofislerde sıkça tercih edilen bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafta da bu kullanımına eşsiz bir örnek görüyoruz. Bu lüks apartman dairesinin geniş pencereli salonunun duvarları ve yer döşemeleri mermer kaplanmış. Mermerin rengi ve pürüzsüz yüzeyiyle kattığı azameti deri koltuk takımı, kristal avize ve şık pencere doğramaları pekiştirmiş. Ayrıca mermer, geniş pencereleriyle yaz aylarında bunaltıcı derecede sıcak olabilecek bu daireye yapısıyla serinletici bir hava da katmayı başarmış.
Evinizde lüks ve şatafatlı bir takım aksesuarlar kullanmak istiyorsanız da durağınız yine mermer olacaktır. Duvar kaplamalarına uygulanan işlemeleriyle son derece çarpıcı görünümler elde edilebilen mermer, kapı girişlerinde son derece etkileyici sonuçlar verebiliyor. Fotoğraftaki tasarımda da duvar işlemelerinin yanı sıra görkemli şamdanın konması için tasarlanmış yarım bir sütun mevcut. Hemen hemen her bölümünde mermer kullanılan bu ev, rüküşlüğe kaçmadan lüksün nasıl sergilenebileceğine iyi bir örnek olmuş.
Bu fotoğraftaki örnekte mermerin, yer döşemesi olarak kullanılmasının ne kadar isabetli bir karar olduğunu görüyoruz. Açık ve koyu renklerin, geometrik şekiller oluşturacak biçimde bir arada kullanıldıkları bu yer döşemesi, Hindistan'daki lüks bir villaya ait. Sıcak iklimin bunaltıcı etkilerini, soğuğu hapseden yapısıyla biraz olsun azaltan mermer yer döşemesi, yemek odasında tamamen farklı bir alternatifle bir arada kullanılmış. Koyu renkli meşe ahşabıyla aynı odada yer alan mermer döşeme, şıklığı ve kullanışlığını aynı anda sunuyor.