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Dar alanları en iyi şekilde değerlendirmek için 8 güzel fikir

Özlem K. Özlem K.
Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura Modern Yatak Odası Ahşap Beyaz
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Günümüzde evlerin boyutları bir hayli küçüldü. Şehirlerdeki arsa fiyatlarının aşırı düzeyde artması, üç ya da dört kişiden oluşan çekirdek ailelerin ve bunun yanı sıra çocuksuz çiftlerin de yaygınlaşması, buna ek olarak yalnız yaşayan insan sayısının da yükselmesi sayesinde, yani aslında bir bakıma köylülükten kentliliğe tamamen geçmiş olmamız nedeniyle içinde yaşadığımız evlerin tipleri komple değişti. Bu nedenle, yeni inşa edilen daireler çok daha lüks ve konforlu olmakla birlikte yanlarında bir de problem taşıyorlar: Sığma. Artık yapmamız gereken şey, ihtiyaç duyduğumuz eşya sayımızı azaltmak, iyi tasarlanmış, çok amaçlı parçalar kullanmak ve bunları evlerimize profesyonelce yerleştirebilebilmek. 

Küçük evlerin yaygınlaşmasıyla birlikte küçük evlerin dekorasyonu konusu da sık sık gündeme gelmeye başladı. Bugün sayfamızda dar alanları en iyi şekilde değerlendirebilmek için kullanabileceğimiz 8 öneri ile karşınızdayız. homify sayfalarında daha önce de küçük evler ve odalarla ilgili derleme yazısına yer verdik. Üst menüde yer alan Dergi sekmesi aracılığıyla ya da Arama kutucuğunu kullanarak bu yazılara ulaşabilirsiniz. 

1) Modern görünüşlü çekyat çeşitleri

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Çalışma OdasıDepo
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

İlk fotoğrafımızı aşırı küçük bir daireden seçtik. Ekstrem bir örnek olan ve yalnızca 18 metrekarelik bir stüdyo dairede bile şıklığın ve konforun yakalanabileceğini gösteren bu fotoğrafta ikili kanepe ile dolap içine saklanan bir karyola kombine edilmiş ve enteresan bir çekyat yaratılmış. Şu linke tıklayarak bu dairenin diğer fotoğraflarına ulaşmak mümkün.

2) Merdiven altları bir dünya eşya alır

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Oturma OdasıRaflar
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Merdiven altları büyük potansiyele sahip geniş alanlardır ve iyi tasarlanırlarsa oldukça işlevsel bir depolama alanına dönüşebilirler. ’Merdivenlerden ve merdiven altından daha başka nasıl faydalanabilirim?’ başlıklı yazımızda çeşitli örnekler bulabilrsiniz.

3) Duvarları türlü raflarla donatabilirsiniz

Optimización del espacio reducido. 44m2., MinBai MinBai Modern Yatak Odası Ahşap Beyaz
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

İster açık isterse kapaklı, her türlü raf ihtiyacınız için duvarları kullanabilirsiniz. Yatağın her iki yanı ve hatta yatak başının üst kısımları dar raflar için idealdir ve size hiç yoktan bir depolama alanı sağlar. Aynı şekilde banyolarda, klozerlerin arkalarında, mutfakların boş duvarlarında da dar raflar ile geniş depolama alanları oluşturabilirsiniz.

4) Mutfak için tekerlekli üniteler

Dúplex en Recoleta, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Oturma Odası
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

İstendiğinde servis arabası istendiğinde ise mutfak ada ünitesi olarak kullanılabilecek tekerlekli masalar da hareketli olmaları sayesinde son derece işlevseldir.  Böyle bir mobilya parçasını hazır biçimde alabileceğiniz gibi kendiniz de marangoza yaptırabilirsiniz. Uygun bir masanız varsa, kendinizin takabileceği türde ayaklar da hırdavatçılarda satılmaktadır.

5) Gömme dolaplar

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Endüstriyel Banyo
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Fotoğrafta ilham verebilmesi adına yine ekstrem bir örnek görmekteyiz. Banyonuzda çamaşır makinesi için yer mi yok? Yan odanızdan yapacağınız ufak bir alan feragatı ile çamaşır makineniz için duvara gömme bir alan oluşturabilirsiniz, zira bu makineyi banyo ya da mutfak dışında başka bir odaya yerleştirmek pek mümkün değil.  

6) Duvarla bir dolaplar

Fitted Wardrobe homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Bej
homify

Fitted Wardrobe

homify
homify
homify

Yatak odalarındaki giysi dolapları, eğer oda yeterince büyük değilse, genelde odanın fena halde boğucu görünmesine neden olurlar. Ferah yatak odaları için ayrı giyinme odalarını tavsiye ediyoruz ancak böyle bir imkana sahip değilseniz, duvarla bir görünen, tamamen aynı renkte, üzerinde mümkünse fazla süs, oyma, belirgin kulplar olmayan tabandan tavana ve duvardan duvara kadar olan gardırapları tercih ederseniz, mekandaki o boğucu histen kurtyulmuş olursunuz.

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7) Salonda seperasyon çözümleri

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN Modern Oturma Odası
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

İster açık planlı mutfak olsun isterse de yemek odası ve oturma odası ayrımı, alanı ayrı mekanlara bölmek için ada (ya da yarımada) ünite görevi görecek türde mobilya parçaları kullanarak hem depolama alanı oluşturmuş hem de farklı işlevlere sahip mekanlar arasında bir seperasyon yaratmış olursunuz.

8) Yükseltilmiş yataklar

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura Modern Yatak Odası Ahşap Beyaz
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

Bir nevi ranza mantığı ile tasarlanan, ancak alt tarafta yatak yeriner depolama alanı sağlayan zeminden yükseltilmiş yataklar da kendi odanız ya da varsa çocuğunuzun odası için iyi bir çözüm olabilir. Böylesi bir ürünü kendiniz tasarlayıp marangoza yaptırabilirsiniz.

Konforlu ve modern: Aradığınız her şey bu evde
Dar alanları iyi kullanmakla ilgili bu fikirleri siz nasıl buldunuz?

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