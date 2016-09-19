Dar alanları en iyi şekilde değerlendirmek için 8 güzel fikir

Günümüzde evlerin boyutları bir hayli küçüldü. Şehirlerdeki arsa fiyatlarının aşırı düzeyde artması, üç ya da dört kişiden oluşan çekirdek ailelerin ve bunun yanı sıra çocuksuz çiftlerin de yaygınlaşması, buna ek olarak yalnız yaşayan insan sayısının da yükselmesi sayesinde, yani aslında bir bakıma köylülükten kentliliğe tamamen geçmiş olmamız nedeniyle içinde yaşadığımız evlerin tipleri komple değişti. Bu nedenle, yeni inşa edilen daireler çok daha lüks ve konforlu olmakla birlikte yanlarında bir de problem taşıyorlar: Sığma. Artık yapmamız gereken şey, ihtiyaç duyduğumuz eşya sayımızı azaltmak, iyi tasarlanmış, çok amaçlı parçalar kullanmak ve bunları evlerimize profesyonelce yerleştirebilebilmek.

Küçük evlerin yaygınlaşmasıyla birlikte küçük evlerin dekorasyonu konusu da sık sık gündeme gelmeye başladı. Bugün sayfamızda dar alanları en iyi şekilde değerlendirebilmek için kullanabileceğimiz 8 öneri ile karşınızdayız. homify sayfalarında daha önce de küçük evler ve odalarla ilgili derleme yazısına yer verdik. Üst menüde yer alan Dergi sekmesi aracılığıyla ya da Arama kutucuğunu kullanarak bu yazılara ulaşabilirsiniz.