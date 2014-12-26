Paris'te rüya gibi bir daire

Paris'in göbeğinde bir dairede yaşamayı kim istemez ki? Kültürel etkinlikleri, şahane restoranları ve inanılmaz alışveriş mekânlarıyla heyecan verici ve hareketli bir şehir olan Fransa'nın başkentinde kiralar da bir hayli yüksek. Metrekare başına ortalama 30 avro kira ödenen bu şehirde, ev tutmak pek de kolay değil.

Fakat homify hayallerinizin sınırlanacağı bir mecra değil elbette! Geleceğe dair tatlı tasarılara dalmanın kimseye zararı dokunmaz. Öyleyse bugün tanıtacağımız şehrin nezih mahallelerinden birinde yer alan bu şık apartman dairesinin tadını çıkarın.