Ah bu ev benim olsa dediren zarafet

İkinci banyoya geçtiğimizde yine büyüleyici bir manzara ile karşılaşıyoruz. Özellikle vintage dekor fikirleri ile ilgilenenleri cezbedecek bu banyoda, beyazın asaleti, klasik çizgilerin inceliği ve bakırın şahane tonlarının ahengini görebilirsiniz. Romantik çizgilerden etkilenenler için ideal bir atmosfer sunan banyoda, klasik çizgiler taşıyan bir küvet, bakır tonlarında aksesuarlar kullanılmış. Dinginliği ve zarafeti ile büyüleyen bu banyoda küvet keyfi paha biçilemez.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Küçük ve şirin bir evin tarifi' yazımız da ilginizi çekebilir.