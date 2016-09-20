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Ah bu ev benim olsa dediren zarafet

Meral Eser Meral Eser
Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Eklektik Oturma Odası
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Zarafetin tanımını yeniden bulacağınız göz alıcı ve elegan bir ev görmeye hazır olun. Ev dizaynı ile ilgilenenler için, huzurlu ve ferah yaşam alanları oluşturmak önceliklidir. Elegan ve zarif çizgilerle göze hitap eden bir daireyi, ilham veren dekor fikirleri ile derledik. Bu yazımızda zarif çizgisi ve şıklığı ile beyazın ve bakır aksesuarların zarafetini sunan dekorasyon örneklerini inceleyeceğiz. Özellikle beyazın zarafetinden vazgeçmeyenlerin kaçırmaması gereken bir proje!

Elegan

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Modern Oturma Odası
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Açık plan dizayn edilen bu evde geniş ve ferah etki uyandıran beyaz ve tavan zeminleri mevcut. Ahşap döşeme zemini ve doğal bitkilerle natürel ve sıcak bir atmosfer oluşuyor. Mor koltuk ile doğal bitkilerin yeşil renk tonları ahenk oluşturuyor ve göz alıcı bir sonuç ortaya çıkıyor. Ball rengi meşe parke ise tüm zeminleri kaplıyor ve doğal dokusu ile mekana sıcaklık katıyor.

Alan kontrolü

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Uzun ve dar alanları en iyi değerlendirmenin yollarından biri de duvar dekorları oluşturarak, döşeme zemini alanından yer kazanmaktır. Açık beyaz raf dizaynı ile derinlik katan bu geçiş alanında, doğu ışıklandırma detayları ile daha ferah ve aydınlık bir görünüm ortaya çıkıyor. 120 metrekare alana yerleşen bu evde ferahlık etkisi tüm mekanlarda sağlanıyor.

Detaylar

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Eklektik Oturma Odası
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Mor renkli kadifeyle döşenen koltuk ve meşe parkeyi daha da ön plana çıkaran beyaz duvar zemini, duvar dekorlarını da öne çıkarmak için uygun zemini oluşturuyor. İskandinav stil etkiler göreceğiniz bu evde ahşabın sıcak ve doğal dokusuna sıklıkla rastlayacağız. Hem ferah hem de natürel etkileri ile sıcak bir atmosfer yakalanıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

Aydınlık ve ferah yemek alanı

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Eklektik Mutfak
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Beyaz duvar zemini ve meşe parke döşeme zeminin hakim olduğu mutfak alanında, bakır rengi ve dokusunun kattığı ahengi bu açılardan görebilmekteyiz. Beyaz zeminin daha da öne çıkardığı bakır dokuların zarafeti ayrıca elegan bir hava katıyor.  Hem doğal ışığı muntazam alıyor, hem de beyaz yüzeylerin kattığı sadelik ve şık aydınlatma aksesuarları ile ferah bir atmosfer oluşuyor. Romantik çizgilerden hoşlananlar için beyaz yemek masası formu ve bakır aksesuarların zarafeti incelik katıyor.

Mermer zarafeti

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Modern Banyo
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Lüks bir banyo modeli ile natürel dokuların göze hitap ettiği bir atmosfer. Mermerin zarafeti gerek zarif dokuları, gerekse renkleri ile göz alıcı bir sonuç ortaya çıkarıyor. Hem kullanışlı, hem de estetik unsurlarla döşenen banyoda asalet ve zarif çizgiler hakim.

Vintage banyo

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Modern Banyo
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

İkinci banyoya geçtiğimizde yine büyüleyici bir manzara ile karşılaşıyoruz. Özellikle vintage dekor fikirleri ile ilgilenenleri cezbedecek bu banyoda, beyazın asaleti, klasik çizgilerin inceliği ve bakırın şahane tonlarının ahengini görebilirsiniz. Romantik çizgilerden etkilenenler için ideal bir atmosfer sunan banyoda, klasik çizgiler taşıyan bir küvet, bakır tonlarında aksesuarlar kullanılmış. Dinginliği ve zarafeti ile büyüleyen bu banyoda küvet keyfi paha biçilemez.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Küçük ve şirin bir evin tarifi' yazımız da ilginizi çekebilir.

70 metrekarelik, uzun ince bir alana sığdırılmış modern ev
Bu zarif be beyaz dekorasyon örneklerini siz nasıl buldunuz?

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