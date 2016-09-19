Balkon ya da bahçenizde uygulayabileceğiniz 7 şahane fikir

Kimi zaman kalabalık ve keyifli yemekli davetler için, kimi zaman yalnız geçireceğimiz huzurlu akşamlar için kullandığımız balkon ve bahçelerin, dekorasyondaki yeri son derece önemli. İş ve okul stresinden uzaklaşıp biraz olsun dinlenebileceğiniz, konuklarınızla keyifli zaman geçirebileceğiniz alanlar olan balkon ve bahçelerin dekorasyonu için fikirlere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere balkon ve bahçelere uygulanabilecek yaratıcı ve şık dekorasyon önerileri sunacağız. Balkon ve bahçelerinizi daha kullanışlı hale getirmek ve güzelleştirmek için bu önerilere kulak verebilirsiniz.

Bahçeleriniz için daha detaylı dizaynlar düşünüyorsanız, özellikle açık hava mutfakları hakkında fikirler arıyorsanız “Bahçede yemek ziyafeti için 11 şahane bahçe mutfağı” başlıklı yazımızda da birçok kullanışlı öneri bulabilirsiniz.