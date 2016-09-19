Balkon ya da bahçenizde uygulayabileceğiniz 7 şahane fikir

Kimi zaman kalabalık ve keyifli yemekli davetler için, kimi zaman yalnız geçireceğimiz huzurlu akşamlar için kullandığımız balkon ve bahçelerin, dekorasyondaki yeri son derece önemli. İş ve okul stresinden uzaklaşıp biraz olsun dinlenebileceğiniz, konuklarınızla keyifli zaman geçirebileceğiniz alanlar olan balkon ve bahçelerin dekorasyonu için fikirlere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere balkon ve bahçelere uygulanabilecek yaratıcı ve şık dekorasyon önerileri sunacağız. Balkon ve bahçelerinizi daha kullanışlı hale getirmek ve güzelleştirmek için bu önerilere kulak verebilirsiniz.
Bahçeleriniz için daha detaylı dizaynlar düşünüyorsanız, özellikle açık hava mutfakları hakkında fikirler arıyorsanız “Bahçede yemek ziyafeti için 11 şahane bahçe mutfağı” başlıklı yazımızda da birçok kullanışlı öneri bulabilirsiniz.
Balkon, bahçe ve teraslara uygulanabilen dikey bahçelerden daha önce birçok yeni fikir yazımızda bahsetmiştik. Dikey bahçeler; tohum tabakası, drenaj tabakası gibi farklı katmanlardan oluşan ve dikey yüzeylerde bitkilendirme olanağı sağlayan bir uygulamadır. Ortamda bulunan bitkilendirilmiş alanları artırmak için uygulanan dikey bahçeleri bütün dikey yüzeylerde kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra duvar saksıları ile de dikey bitkilendirme mümkün olabiliyor. Bu bahçe tasarımında bambu saksılarla bitkilendirilmiş bahçe duvarlarını görebilirsiniz. Balkon ve bahçelerinizde daha fazla yeşil alan görmek istiyorsanız dikey bitkilendirme tekniklerini mutlaka deneyin. Dikey bitkilendirme yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz.
Bahçe ve balkonlarınızı daha keyifli alanlar haline getirmek istiyorsanız mobilyalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sıkıcı ve hantal mobilyaların yerine hamak ve sallanan sandalyeler koyarak bahçe ve balkonlarınızı çok daha eğlenceli mekanlar haline getirmeniz mümkün. Bahçe ve balkonunuzda dinlenmek istediğiniz zamanları hamak ve sallanan koltuklarda daha keyifli hale getirebilirsiniz.
Birçok kişi bahçe ve balkon dekorasyonu yaparken ışıklandırma detayını atlar oysa ki ışıklandırmalar dekorasyonda en az mobilyalar kadar önemlidir. Gün içerisinde vaktimizin çoğunu iş ve okulda geçirdiğimiz düşünüldüğünde bahçe ve balkonlarımızı çoğunlukla akşam saatlerinde kullanabildiğimiz ortaya çıkar. Akşam saatlerinde ise en çok ihtiyaç duyacağımız özellik kullanışlı bir ışıklandırma olacaktır. Amaca yönelik ışıklandırmaların yanı sıra bu örnek dizayndaki gibi ambiyans ışıklandırmalar da kullanılabilir. Doğru bir ışıklandırma sayesinde son derece şık görünen ve daha rahat kullanılan alanlara sahip olabilirsiniz.
Bahçe ve balkon dekorasyonundan bahsediyorsak barbeküleri atlayamayız. Bahçe, balkon ve teras gibi alanların en çok ihtiyaç duyulduğu aktivite şüphesiz barbekü partileridir. Eğer siz de sevdiklerinizle barbekü partileri yapmayı hayal ediyorsanız balkon ve bahçelerinizden barbekü setlerini eksik etmeyin.
Açık ve yarı açık alanların dekorasyonunda genelde bambu, rattan, hasır ve ahşap malzemelerden imal edilen mobilyalar kullanılır. Yağmur, nem ve benzeri dış hava şartlarına daha dayanıklı olduklarından tercih edilen bu ürünler adeta bahçe ve balkon gibi alanların dekorasyonuyla özdeşleşmiştir. Sizde dekorasyonlarınızda bu tip ürünlere ağırlık vererek muhteşem stiller yaratabilirsiniz.
Özellikle bahçelerde kullanılan saksı dolapları, dekoratif bir görüntü sunmasının yanı sıra, özel ilgi isteyen bazı bitkilerin yetiştirilmesinde de rol oynar. Ayrıca bahçecilik aletleri için de bir depolama alanı sunan saksı dolaplarını hazır bulabileceğiniz gibi eski dolap ve vitrinlerinizden kendiniz de yapabilirsiniz.
Bahçe tarımı son yıllarda oldukça ilgi gören bir aktivite halini aldı. Eğer siz de bahçe ya da balkonunuzda bir takım sebze ve yeşillikler yetiştirmek istiyorsanız bahçe tarımı için kullanılan aksesuar ve ekipmanlarla hoş bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Aromatik bitkiler, sebzeler ve yeşillikler yetiştirmek için birkaç büyük saksı ya da birkaç metrekare toprak alan yeterli olacaktır.