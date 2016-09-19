Konforlu ve modern: Aradığınız her şey bu evde

Şimdi sıra evin içini dolaşalım. Ahşaptan kapıdan girdiğimizde bizi modern ve zarif bir merdiven karşılıyor. Metal, ahşap ve cam ile birlikte hafiflik etkisi sağlayan merdiven çok güzel.

Evin zemin katında oturma odası, mutfak, banyo ve son olarak bir misafir odası bulunuyor. Yatak odası ise birinci katta.