Konforlu ve modern: Aradığınız her şey bu evde

Bugün tanıtacağımız ev Arqubo Mimarlık'ın bir projesi olup dış cephesi siyah ve beyaz renklidir. Bu cephe tasarımı renklerinden ötürü biraz karmaşık görünebilir. Oysa bu tercihin bilinçli bir sebebi var. Evin konumu dikkate alınarak tamamen güneşin yönüne göre tasarlanmıştır.
İlk olarak evin giriş kapısını görüyoruz. Tüm bina siyah beyaz olsa da giriş kapısı ahşaptan yapılma. Bu sayede kendini belli ediyor. Bina kapısı biraz derinlerde ve yüksekte bulunuyor. Giriş ile bahçe arasında bulunan merdiven yine ahşaptan yapılma. Metal korkulukları oldukça modern.
Ön cepheden ev dar görünse de aslında geniş odaları var. Sokaktaki diğer evler basit görünüyorken bu bina daha modern ve kendine özgü duruyor.
Evin tasarımı güneş açısına göre ayarlandığından yan cephesi ön kısmına göre daha geniş. Bu resimden görüldüğü üzere pencereler güneş ışığından yararlanacak şekilde düzenlenmiş. Önce cepheye daha kapalı bir mimariye sahipken yan cephe dışarıya karşı daha açık.
Projenin mimari özelliklerinden biri kübik hacimlerin düz çizgilerle kullanılması. Siyah yatay panellerle kaplanmış ev aynı zamanda basit şekillerle tamamlanmış.
Şimdi sıra evin içini dolaşalım. Ahşaptan kapıdan girdiğimizde bizi modern ve zarif bir merdiven karşılıyor. Metal, ahşap ve cam ile birlikte hafiflik etkisi sağlayan merdiven çok güzel.
Evin zemin katında oturma odası, mutfak, banyo ve son olarak bir misafir odası bulunuyor. Yatak odası ise birinci katta.
Oturma odasının minimalist olmakla birlikte keskin kontrastlardan ötürü güçlü bir tarzı var. Açık tonlu yer döşemesinden duvarlar ve tavana dek büyük oranda beyaz bir salon. Dikdörtgen şeklindeki büyük camları doğal ışıktan nasıl faydalandığını gösteriyor. Kenarlarında kalın siyah bir çerçevesi var. Mobilyalara gelince… Oturma takımını oluşturan koltuklar siyah renkli. Küçük tüylü bir halıyla şeffaf plastikten esnek bir sehpa mevcut Kanepenin yanında duvara dayalı, labirenti andıran rafları olan değişik bir dolap var. Salon aynı zamanda yemek odası. İnce uzun beyaz masayı yine siyah sandalyeler tamamlıyor.
Mutfak da oturma odası gibi oldukça beyaz. Doğal ışıktan da faydalanıyor. Parlak yüzeyleri sayesinde mutfak daha göz alıcı hale gelmiş. Elbette evin bütününde olduğu gibi burada da kontrast sağlayan koyu tonlar var. Sandalye ve camlı kapılarının çerçeveleri siyah renkli.
Zemin kattaki duraklarımızdan bir diğeri minimalist banyo. Bu alandaki beyazlık çok daha fazla. Yalnızca ince uzun pencere camında siyahlık var. Bunun dışında modern şeffaf camlı duşu ile lavaboyu görüyoruz. Aynaya yansıyan merdiven çizgileri estetik açıdan güzel duruyor.
Sırada bodrum katında bulunan misafir odası var. Ancak burası yatak odası olarak değil salon olarak tercih edilmiş. Televizyon ve rahat oturma grubu dışında dört kişilik bir yemek masası bulunuyor. Bu oda dekorasyonu diğer odalara göre daha farklı denebilir. Örneğin bir duvarında tuğla taşlar kullanılmış. Yemek masası ise ahşaptan.
Üst katta bulunan yatak odalarından genç odasına göz gezdiriyoruz. Nispeten küçük olsa da donanımlı bir oda. Evin genelindeki siyah beyazlık genç odasının da tercihi. Ancak bu defa siyah renk yatağın bulunduğu duvarda kullanılmış. Yatak, çalışma masası gibi mobilyalar ise beyaz.
Son olarak evin arka bahçesindeyiz. Geniş ve bakımlı bahçe duvar kenarlarına dikilen minik ağaçlar ve çalılar dışında çok fazla bitki bulunmuyor. Geniş çimleri çocukların oyun oynayıp vakit geçirmesi için ideal.
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