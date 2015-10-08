Bebek odası kapısı süslemelerine farklı örnekler

Bebekler ve çocuklar için evlerimizde ayırdığımız odaların dekorasyonu yapılırken çok dikkatli olmalı ve çok titiz davranmalıyız. Bebek odaları bebeklerin gelişimine uygun olarak dekore edilmelidir. Bebeklerimiz için yapacağımız dekorasyonlar da bebeğimizin yaşına, cinsiyetine göre tercihler yapmalı, bebeğimizin gelişimin sağlıklı olması ve gelişimine olumsuz etki yapacağı bebek mobilyaları, bebek elbiseleri, bebek oyuncaklar tercih edilmemelidir. Ayrıca bebeğimiz için yapacağımız dekorasyonun aynı zamanda şık ve sade olmalıdır. Eşya kalabalığından uzak, bebeğin gelişim gösterdiği çağda oyun oynayabileceği ve bebek için risk oluşturmayan şekilde dekorasyonlar yapılmalıdır. Bu sayede bebek daha rahat hareket alanı bulur ve istediği hareketleri rahat rahat yapar.
Bebek odalarının süslemeleri için özen gösterilmelidir. Bebek odası süs aksesuarları hem bebek odası dekorasyonlarını hem de bebeğinizin gelişimi etkileyecek önemli unsurlardır. Bebeklerin dikkatlerini çekecek, odanın havasını boğmayacak ve çok fazla aksesuar, bebek gelişimini olumsuz etkiler. Bebeğin dikkatini çekecek olan aksesuar ve oyuncaklar bebeğin yoğunlaşma eksikliği oluşmasına sebep olur. Bebek odalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli faktör de bebek odası duvar kağıtlarıdır. Bebek odalarında duvar kağıtları seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus seçilen duvar kağıtlarının steril, kimyasal içeriklere sahip olmaması, bebeğe olumsuz etki etmemesi , uzun sürre dayanıklı olması ve kolay kolay yırtılmamasıdır. Bebeğiniz yürümeye başladığı dönemde duvardan destek alarak ayakta kalmaya çalışacak ve duvarlardan destek alacaktır. Bu nedenle duvar kağıdı seçimi yaparken bu hususları göz önünde bulundurmalı ve bebeğinizi düşünerek gerekli olan önlemlere göre seçim yapmalısınız.
Bebek odalarının dekorasyonunda önem verilmesi gereken bir diğer nokta da bebek odası kapı süslemeleridir. Bebek odası kapıları iç ve dış süsleme olarak ikiye ayrılır. Bebek odası içi süslemeleri bebeğinizin cinsiyetine ve bebek odası dekorasyonuna uygun olarak yapılmalıdır.Bebek odası kapısı süslemeleri için bebeğinizin cinsiyetine uygun, erkek ise erkek çocuklarının sevdiği çizgi film kahramanlarının resimleri içerek duvar kağıtları ile kaplanıp üzerine yine bebeğinize uygun oyuncakların dizili olduğu raflar, orman sembolize edilerek ormanda yaşayan hayvanların iki boyutlu kartonlarının asarak , kapı arkasına uygun yüksekliklerde basket potası monte edilerek bebeğinizin oyun oynayabileceği alanlar yaratarak süslemeler yapabilirsiniz. Kapı süslemeleri için bebeğiniz kız ise, kapının iç tarafına kız bebeklerinin bayıldığı cindy bebek veya değişik kız karakterlerinin bulunduğu çizgi film karakterlerinin resimlerinin yer aldığı duvar kayıtları ile kaplayabilir, kız bebeklerin,in ve kız çocuklarının bayıldığı prenses oyuncaklarının yer aldığı raflar yaparak süsleyebilir, prenses oyuncaklarını tavana yada kapının arkasına iplerle asarak, kapı arkasına kuş yuvalarının dikey hallerinin içine prenses oyuncakları yerleştirerek değişik süslemeler yapabilirsiniz.
Kapı arkasına yapacağınız süslemeler kesinlikle bebeğinizin sağlığına olumsuz etki etmemelidir. Kapı süslemelerinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bebek sağlığıdır. Bu nedenle bir çok kapı süslemesi aksesuarı bulabilir ve yapabilirsiniz.Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bebek sağlığıdır. Bebek odası kapı süslemeleri için duvar kağıdı satan firmalarının örneklerini inceleyebilir, oyuncak dükkanlarını gezerek hoşunuza giden ve estetik olan oyuncaklar tercih ederek, bebek ürünleri satan bebek ürünü firmalarını gezerek farklı dekoratif özelliklerde kapı süslemesi için kullanılacak bebek malzemeleri bulabilirsiniz. bebek odası dekorasyonu yapan dekorasyon firmalarına başvurarak yardım alabilir veya homify çocuk odası sayfasınız ziyaret ederek bebek ve çocuk odası dekorasyon örneklerini inceleyebilir ve hoşunuza giden bebek odası kapı süslemelerini bebeğinizin odasını ve kapısını süslemek için kullanabilirsiniz.
Bebek odalarının kapı süslemelerini yaparken sade bir süsleme düşünüyorsanız bebek odası duvarlarını kapladığınız duvar kağıtlarını kullanarak kapıları kaplayabilirsiniz. Bu sayede hem iç dekorasyona uygun bir kapı süslemesi yapmış olursunuz hem de kapı estetiğini bozmadan bir süsleme yapmış olursunuz. Duvar kağıdı ile sade bir süslemesi yapmak isteyen aileler için örnek resimdeki gibi bir kapı süslemesi önerebiliriz.
Bebek odası duvarlarına istediğiniz takdirde resimdeki gibi bir manzara veya şehir meydanı resmi olan duvar kağıtları ile kaplama yapabilirsiniz. Yada animasyon karakterlerinin büyükçe resimlerinin yer aldığı duvar kaplamalarının devamı olarak kapı arkalarını süsleyebilirsiniz. Özenle bir kaplama yaptığınızda kapı her açıldığında animasyon kahramanı odaya giriyor havası yaratabilir ve bebeğinizin ilgisinin hep kapıda olmasını sağlayabilirsiniz.
Bebek odalarının mobilyalar, oyuncaklar ve elbiselerden dolayı renk cümbüşü haline geldiğini düşündüğümüzde duvar kaplamalarını ve dekorasyon bozulmaması için kapı süslemesinin de renk cümbüşü olacak şekilde duvar kağıtları ile yapılmasını sağlayabiliriz. Bu sayede yapacağınız bebek odası dekorasyonu ile bebek odaları rengarenk olacak ve bebeğinizin mutlu olmasını sağlayacaksınız. örnek resimde yer alan dekorasyon ve duvar kaplaması örneğini birebir uygulayabilirsiniz.
Bebek odalarının oyuncaklar ile dolu olduğunu düşündüğünüzde kapı süslemesini de oyuncaklar ile yapabilirsiniz. Bebeğinize ait oyuncakları raflar oluşturarak kapı arkasına koyabilir, yada tavandan kapı arkasına denk gelecek şekilde sarkıtarak kapı arkası süslemesi yapabilirsiniz. Örnek resimde görülen süslemeleri örnek alarak bebeğinizin oyuncaklarını kullanarak görsel kapı süslemeleri yapabilirsiniz.
Bebeğinizin hoşlandığı ve izlerken dikkat kesildiği animasyon film karakterlerininin büyük boyutlarını renkli olarak çıkararak bebek odasının duvarlarına, kapı arkasına yapıştırabilirsiniz. Eğer bu resimleri iki boyutlu olarak yaptırırsanız ve odaya monte ederseniz kapı arkasına yaptığınız karakterler kapı alınması ile odaya giriyormuş hissi yaratacaktır. Bu durum bebeğinizin heyecanlanmasına ve mutlu olmasını sağlar. Benzer bir süsleme yapmak isterseniz yandaki örnek resimde yer lana süsleme örneğinden yararlanabilirsiniz.
Bebek odasının duvarlarını orman canlılarının resimleri, ormanda bulunan ağaçların motifleri ile süsleyerek dekore ettiyseniz bebek odası kapısı süslemesini de aynı yöntemle yapabilirsiniz. Bebek odası kapısının arkasına büyükçe bir hayvan resmi veya ormanda bulunan ve estetik güzelliği olan bir ağaç resmi ile dekore ederek süslemeyi yapabilirsiniz. Bu sayede bebeğiniz oda içinde bulunan ağaçları daha kolay tanıyacaktır. Benzer bir süsleme yapmak isterseniz yandaki resimde bulunan örnek uygulamayı yapabilirisniz.
Bebeğinizin gelişim çağlarında istediği gibi hareket etmesine izin vererek yaratıcılığının artmasını istiyorsanız yandaki resimde yer alan boyama duvarı gibi sadece çizgilerle boyama alanlarının belirlendiği ve kolaylıkla sökülüp yerine başkası monte edilebilen boyama duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz. Bu sayede bebeğiniz hem dikkatini bu alana verecek hem de yaratıcılığı artacaktır.
Bebek odasının hem fonksiyonel olmasını hemde estetik bir süslemeye sahip olmasını istiyorsanız harf raflarını kullanmalısınız. Yandaki resimde görüldüğü gibi bebeğinizin harflerinden oluşan raflar yaparak rafların içini bebek kitapları, bebek oyuncakları ile doldurabilir ve odanın mükemmel bir süslemeye sahip olmasını sağlayabilirisniz.
Çizgi film karakterlerinin kullandıkları sembolleri kabartmalı olarak yaptırıp renkli renkli kapı arkasına yapıştırarak farklı kapı süslemeri yapabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizin ilgisini çeken bir süsleme yapacak ve bebeğinizin mutlu olmasını sağlayacaksınız.