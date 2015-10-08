Bebek odası kapısı süslemelerine farklı örnekler

Bebekler ve çocuklar için evlerimizde ayırdığımız odaların dekorasyonu yapılırken çok dikkatli olmalı ve çok titiz davranmalıyız. Bebek odaları bebeklerin gelişimine uygun olarak dekore edilmelidir. Bebeklerimiz için yapacağımız dekorasyonlar da bebeğimizin yaşına, cinsiyetine göre tercihler yapmalı, bebeğimizin gelişimin sağlıklı olması ve gelişimine olumsuz etki yapacağı bebek mobilyaları, bebek elbiseleri, bebek oyuncaklar tercih edilmemelidir. Ayrıca bebeğimiz için yapacağımız dekorasyonun aynı zamanda şık ve sade olmalıdır. Eşya kalabalığından uzak, bebeğin gelişim gösterdiği çağda oyun oynayabileceği ve bebek için risk oluşturmayan şekilde dekorasyonlar yapılmalıdır. Bu sayede bebek daha rahat hareket alanı bulur ve istediği hareketleri rahat rahat yapar.

Bebek odalarının süslemeleri için özen gösterilmelidir. Bebek odası süs aksesuarları hem bebek odası dekorasyonlarını hem de bebeğinizin gelişimi etkileyecek önemli unsurlardır. Bebeklerin dikkatlerini çekecek, odanın havasını boğmayacak ve çok fazla aksesuar, bebek gelişimini olumsuz etkiler. Bebeğin dikkatini çekecek olan aksesuar ve oyuncaklar bebeğin yoğunlaşma eksikliği oluşmasına sebep olur. Bebek odalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli faktör de bebek odası duvar kağıtlarıdır. Bebek odalarında duvar kağıtları seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus seçilen duvar kağıtlarının steril, kimyasal içeriklere sahip olmaması, bebeğe olumsuz etki etmemesi , uzun sürre dayanıklı olması ve kolay kolay yırtılmamasıdır. Bebeğiniz yürümeye başladığı dönemde duvardan destek alarak ayakta kalmaya çalışacak ve duvarlardan destek alacaktır. Bu nedenle duvar kağıdı seçimi yaparken bu hususları göz önünde bulundurmalı ve bebeğinizi düşünerek gerekli olan önlemlere göre seçim yapmalısınız.

Bebek odalarının dekorasyonunda önem verilmesi gereken bir diğer nokta da bebek odası kapı süslemeleridir. Bebek odası kapıları iç ve dış süsleme olarak ikiye ayrılır. Bebek odası içi süslemeleri bebeğinizin cinsiyetine ve bebek odası dekorasyonuna uygun olarak yapılmalıdır.Bebek odası kapısı süslemeleri için bebeğinizin cinsiyetine uygun, erkek ise erkek çocuklarının sevdiği çizgi film kahramanlarının resimleri içerek duvar kağıtları ile kaplanıp üzerine yine bebeğinize uygun oyuncakların dizili olduğu raflar, orman sembolize edilerek ormanda yaşayan hayvanların iki boyutlu kartonlarının asarak , kapı arkasına uygun yüksekliklerde basket potası monte edilerek bebeğinizin oyun oynayabileceği alanlar yaratarak süslemeler yapabilirsiniz. Kapı süslemeleri için bebeğiniz kız ise, kapının iç tarafına kız bebeklerinin bayıldığı cindy bebek veya değişik kız karakterlerinin bulunduğu çizgi film karakterlerinin resimlerinin yer aldığı duvar kayıtları ile kaplayabilir, kız bebeklerin,in ve kız çocuklarının bayıldığı prenses oyuncaklarının yer aldığı raflar yaparak süsleyebilir, prenses oyuncaklarını tavana yada kapının arkasına iplerle asarak, kapı arkasına kuş yuvalarının dikey hallerinin içine prenses oyuncakları yerleştirerek değişik süslemeler yapabilirsiniz.

Kapı arkasına yapacağınız süslemeler kesinlikle bebeğinizin sağlığına olumsuz etki etmemelidir. Kapı süslemelerinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bebek sağlığıdır. Bu nedenle bir çok kapı süslemesi aksesuarı bulabilir ve yapabilirsiniz.Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bebek sağlığıdır. Bebek odası kapı süslemeleri için duvar kağıdı satan firmalarının örneklerini inceleyebilir, oyuncak dükkanlarını gezerek hoşunuza giden ve estetik olan oyuncaklar tercih ederek, bebek ürünleri satan bebek ürünü firmalarını gezerek farklı dekoratif özelliklerde kapı süslemesi için kullanılacak bebek malzemeleri bulabilirsiniz. bebek odası dekorasyonu yapan dekorasyon firmalarına başvurarak yardım alabilir veya homify çocuk odası sayfasınız ziyaret ederek bebek ve çocuk odası dekorasyon örneklerini inceleyebilir ve hoşunuza giden bebek odası kapı süslemelerini bebeğinizin odasını ve kapısını süslemek için kullanabilirsiniz.



