Türkiye'den göz kamaştırıcı bir klasik

Dekorasyon tarzlarını kabaca klasik ve modern olarak ikiye ayırabiliyoruz. Bu iki farklı çizginin kendine özgü belli başlı kuralları var. Klasik tarzda işlemeli, abartılı süslemelere sahip eşyaları daha fazla görürken; modern tarzda kullanışlı olması ön planda olan, keskin hatlara sahip ürünlerle karşılaşıyoruz. Tabii bu farklı tarzların bir arada kullanılması da tasarımcıların çok sık başvurduğu bir yöntem. Bu sayede yaratılan kontrastla çarpıcı bir görünüm elde etmeleri kolaylaşıyor.

Bugün homify uzmanları olarak tanıtacağımız bu dairede de benzer bir yol izlenmiş. 34 Architects'in elinden çıkan bu dairenin tasarımında, modern çizgilere sahip mobilyalar kullanılırken süslemelerde, yer ve duvar döşemelerinde klasik tarz tercih edilmiş. Bu kesişimin nasıl bir sonuç çıkardığına gelin birlikte göz atalım.