Türkiye'den göz kamaştırıcı bir klasik

Dekorasyon tarzlarını kabaca klasik ve modern olarak ikiye ayırabiliyoruz. Bu iki farklı çizginin kendine özgü belli başlı kuralları var. Klasik tarzda işlemeli, abartılı süslemelere sahip eşyaları daha fazla görürken; modern tarzda kullanışlı olması ön planda olan, keskin hatlara sahip ürünlerle karşılaşıyoruz. Tabii bu farklı tarzların bir arada kullanılması da tasarımcıların çok sık başvurduğu bir yöntem. Bu sayede yaratılan kontrastla çarpıcı bir görünüm elde etmeleri kolaylaşıyor.
Bugün homify uzmanları olarak tanıtacağımız bu dairede de benzer bir yol izlenmiş. 34 Architects'in elinden çıkan bu dairenin tasarımında, modern çizgilere sahip mobilyalar kullanılırken süslemelerde, yer ve duvar döşemelerinde klasik tarz tercih edilmiş. Bu kesişimin nasıl bir sonuç çıkardığına gelin birlikte göz atalım.
Klasik tasarıma sahip evlerde uzun koridorlara rastlamak olasıdır. Hem derinlik duygusunu pekiştirmek, hem de evin azametini artırmak adına bu koridorlar da dekorasyonun önemli bir parçası olarak ele alınırlar. Fotoğrafta gördüğümüz koridor da bu anlayışa hizmet etmek için tasarlanmış. 34 Architects’in elinden çıkan bu evin en dikkat çekici bölümü koyu renkli granitten yer döşemeleri oluyor. Bu koyuluğun duvarlarda da devam ettiğini görebiliyoruz. İnce oyma işçiliğiyle şekillenmiş kapı ve korkuluklar ise tasarıma hareket katıyorlar. Bu uzun koridorun uyandırdığı derinlik duygusunun ardından açıldığı ferah salon ise bambaşka bir tasarıma sahip.
Uzun, granit döşeli koridorun açıldığı salon, oldukça geniş. Yemek takımına ve büyük bir oturma grubuna ev sahipliği yapan bu bölümde dikkati ahşap yer döşemeleri çekiyor. Genelde daha açık renkli parkeler tercih edilse de burada koyu kestane renginde bir döşeme seçilmiş. Bu sayede koyu yemek takımı ve orta sehpasıyla uyum yakalanırken; beyaz işlemeli tavana ve sütunlara göz yormayacak şekilde kontrast oluşturulmuş.
Yazının başında da belirttiğimiz gibi tarzların kesişimini bu odada da görüyoruz. Yemek takımı, minimalist sandalyeleri ve kesin hatlı masasıyla modern çizgiyi ayakta tutarken; tavandan sarkan işlemeli avizeler ile tavandaki alçıdan süslemeler klasik havayı pekiştiriyor. Böylece renkler arasındaki kontrast, tarzlar arasında da yakalanıyor.
Yemek odasının ilerisinde yer alan oturma grubu, geniş salonu tamamlıyor. Bu bölümde çok şık, krem rengi iki kanepe görüyoruz. Son modaya uygun olarak tasarlanmış bu kanepeler, tava süslemeleriyle ve ahşap kaplı beyaz duvarlarla uyum içindeler. Aynı zamanda ortadaki sehpa da koyu rengiyle kontrast yaratırken keskin hatlarıyla oturma grubuyla uyumunu koruyor. Bu bölümde klasik çizgiyi yine avize temsil ederken, soldaki duvarda asılı tablolar da dikkat çekiyor. Osmanlıca işlemelerin yer aldığı bu tablolar, odaya geleneksel bir hava katıyorlar.
Evin diğer bölümlerinde sıkça gördüğümüz farklı renkler ve desenler kullanarak tezat yaratma işlevini tasarımcılar mutfakta da sürdürmüşler. Kullanışlılığın ön plana çıkarıldığı mutfakta, klasik tasarım çizgisine ait pek bir şey göremezken; renkler arası farklılıklara sıkça başvurulduğuna tanıklık ediyoruz. Duvarlardaki koyu renkli ahşap kaplama ve koyu renkli yer döşemesi, beyaz kapılar ve mutfak dolaplarıyla dengelenmiş. Ada tezgahın üstündeki aydınlatma elemanları ve duvar saati de bu amaçla yerleştirilmiş. İki duvarı boydan boya kuşatan dolaplar, mutfağın geniş bir depolama alanına sahip olmasını sağlıyor. Ahşap kaplı ada tezgahın kenarına konan endüstriyel görünümlü sandalyeler de kahve keyfi ya da ayaküstü yenen yemekler için mutfağın kullanılmasına olanak sağlıyor.
Aynalar, tasarımda derinlik duygusu kazandırmak için sıkça kullanılan bir unsurdur. 34 Architects'in uzmanları da banyoda benzer bir kullanıma gitmişler. Bej rengi fayans yer döşemesi ve koyu gri duvar döşemelerinin arasına yerleştirilen varak çerçeveli büyük ayna, banyoya derinlik duygusu katıyor. Kalın mermer kaplı, uzun banyo tezgahının altındaki dolap bölmesi ise banyo malzemeleri için ideal bir alan sunuyor. En üst kalitede malzemelerin kullanıldığı bu banyo tasarımının en dikkat çekici noktası ise duvara yerleştirilen aydınlatma elemanları oluyor. Klasik, abajur görünümlü aplikler, banyoya şık ve seçkin bir hava katıyorlar.