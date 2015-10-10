Salonlarınız için modern koltuk takımları

Geçmişten günümüze kadar gelişerek kendinin yenilemiş olan mobilyalar günümüzde artık yeni teknolojiler ile daha kaliteli, daha estetik ve daha kısa sürede üretilmektedir. Mobilyaların istek ve ihtiyaçlar cevap verebilir hale gelmesi ile insanlar yeni mobilyaları tercih etmeye başlamış, klasik mobilyalardan ve geleneksel mobilyalardan oturma gruplarından ve kanepelerden vazgeçmişlerdir. Bu gün mobilya teknolojisinin gelişmesi ile istediğimiz özelliklere sahip, istediğimiz renklerde istediğimiz ölçülerde oturma gruplarının siparişini verebiliyor ve kısa sürede evimize yerleştirebiliyoruz.
Koltuk takımları evlerimizin temel mobilyaları olduğu gibi, ev dekorasyonlarının baz alınarak yapıldığı ve bütün estetiğin oturma gruplarına, koltuk takımlarına göre yapıldığı mobilyalardır. Bu nedenle koltuk takımları modern bir şekilde tercih edilmesi, estetik görünümleri ile odalarımıza şıklık ve zariflik kazandırmasını sağlamalıyız. Bütün bunları sağlarken seçeceğimiz modern koltuk takımlarının zarifliği kadar rahatlığını da göz önünde bulundurmalıyız.Günümüzde estetiğin, şıklığın ön planda olduğu, rahatlığın ve vücut sağlığının önemsenmediğini düşündüğümüzde modern koltuk takımı seçimini çok dikkatli olarak yapmalıyız.
Modern koltuk takımı seçiminde salon veya oturma odası dekorasyonlarına göre seçimler yapmalıyız. Eğer odamız küçük veya köşeli ise U veya L köşe takımı şeklinde modüler olarak üretilmiş modern koltuk takımları seçebilir, Odalarımız büyük ise tamamen istediğimiz ölçülerde ve oda boyutları ile orantılı,i bizleri rahat ettirecek bütün yorgunluğumuzu alacak, günün stresini ve yorgunluğunu atabileceğimiz türde ve özelliklerde modern koltuk takımı seçmeliyiz. Dekorasyon ve mobilya sektörlerini takip ederek moda olan modern koltuk takımlarını seçebilir,evimize son moda bir dekorasyon örneği uygulayabiliriz. Modern koltuk takımlarını seçerken dikkat edeceğimiz bir diğer nokta da modern koltuk takımlarının tasarımları ve kullanılan malzemelerin dayanıklılığıdır. Eğer kullanılan malzemeler kötü ise modern koltuk takımları kısa süre de dayanımını yitirecek ve bozulacaktır. Ancak seçilen modern koltuk takımlarının yapıldığı malzemeler kaliteli ve uzun ömürlü ise uzun yıllar kullanacağınız modern koltuk takımlarınız olmuş olur.
Ayrıca modern koltuk takımlarını eskiden takım olarak almak zorunda iken günümüzde takım olmadan tekli veya ikili şekilde satın alabilir ve kişiliğinize göre tarzınıza uygun farklı modellerden oluşan tekli, ikili veya üçlü koltuklardan oluşan modern koltuk takımları oluşturabilirsiniz. Açık mutfaklara sahip salonlar için özellikle tercih edilen ve farklı modellerin bir araya getirilmesi ile oluşturularak mutfağın göze batmasını önleyen değişik renklerdeki koltuklardan oluşturulan koltuk takımları salonlarınıza görsellik kazandırarak ana ögenin salon olduğunu ön plana çıkaracak ve mutfağınızın göze batmasını engelleyecektir. Bu sayede mutfağın oluşturacağı olumsuz durum ortadan kaldırılmış olur.
Modern koltuk takımlarını seçerken ayırdığınız bütçelere dikkat etmelisiniz. Günümüzde modern koltuk takımlarının birebir kopyası olarak üretilen ve piyasada kaliteli olarak lanse edilip kullanıcılar kandırılarak satılan modern koltuk takımları bulunmaktadır. Modern koltuk takımlarının kopyaları diğerlerine göre yarı fiyatına satılmakta ve insanlara orijinalmış gibi satılmaktadır. Bu nedenle ayıracağınız bütçelere göre araştırmalar yaparak istediğiniz modern koltuk takımlarını seçip uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Modern koltuk takımı seçip ev dekorasyonu yaparken koltuk takımı veya kanepe üreticisi olan firmalardan yardımlar alabilir, değişik üretici firmaların internet sitelerine girerek farklı modeller inceleyebilir, dekorasyon firmalarının kataloglarını inceleyebilir veya homify oturma odası sayfasına giderek burada yer alan oturma odası dekorasyonlarını inceleyerek hoşunuza giden, kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza ve istediğiniz dekorasyon örneğine uygun olan modern koltuk takımlarını seçebilir veya benzer koltuk takımlarının tasarımlarında revizeler yaparak istediğiniz modern koltuk takımına sahip olabilirsiniz.
Oturma odası dekorasyonlarında sadeliği ve saflığı sevenler için örnek resimde yer alan modern koltuk takımını önerebilirim. Bej renk ve beyaz rengin bir arada olduğu ve modüler olarak üretilip birleştirilerek bir araya getirilmiş olan modern koltuk takımı ince uzun oturma odaları için biçilmiş kaftandır. Benzer bir oturma odanız veya salonunuz varsa resimdeki gibi bir modern koltuk tasarımı yapabilirsiniz.
Geniş bir salonunuz veya oturma odanız varsa resimde yer alan estetik ve görsel öğeleri ön plana çıkarılmış, rahat ve modüler olarak üretilmiş modern koltuk takımını tercih edebilirsiniz. Renk seçimi olarak odanızın veya salonunuzun renklerine uygun olarak tercihler yapıp, salonunuza ve odanıza zariflik kazandıran modern koltuk takımı sahibi olabilirsiniz. Benzer bir dekorasyon yapmak isterseniz resimde yer alan modern koltuk takımlarını tercih edebilirsiniz.
Kumaş ve tay tüyü koltuk takımlarından haz etmeyenler ve temizlemesi sorun oluyor, lekeli olarak kalıyor diyenlere örnek resimdeki gibi bir deri koltuk takımı tavsiye edebilirim. Resimdeki modern koltuk takımları iki renk olacak şekilde bir üçlü iki tekli koltuk olarak seçilmiş ve bir araya getirilerek modern koltuk takımı oluşturulmuş. Orta masa rengine göre seçim yapılarak renk uyumuna dikkat edilmiş. Sizlerde benzer dekorasyonlar yapmak isterseniz kişiliğinize ve evinizin renklerine uyumlu modern deri koltuklar tercih edebilirsiniz.
Salonlarının çok zarif olmasını isteyen ev hanımları için özel tasarımlarla üretilen modern koltuk takımlarını tercih ederek salonunuza zariflik kazandırabilirsiniz. Modern koltuk takımı tercihi yaparken dikkat edeceğiniz ana noktalar yer halısı ve perde renklerine uyumlu olan ve sırıtmayan bir modern koltuk takımı tercihi yapmanızdır. Benzer bir salona sahipseniz ve zarif salon dekorasyonu yapmak istiyorsanız resimdeki örnek dekorasyon gibi benzer bir modern koltuk takımı seçerek dekorasyon yapabilirsiniz.
Ahşap kaplama salonlarınız için özel deri kaplama ve derinin rengine uygun olan modern koltuk takımları tercih ederek salonunuza zarafet kazandırabilirsiniz. Derinin rengi ile ahşap renginin uyumlu olması ile şık bir dekorasyona imza atabilir ve istediğiniz güzellikte bir salon dekorasyonu yapmış olursunuz.
Dar hacimli oturma odalarınız için tercih edeceğiniz ve dar alanı fonksiyonel olarak kullanmanız sağlayacak resimdeki örnek modern koltuk takımları ile farklı renkleri bir araya getirebilir ve estetik bir modern koltuk takımı oluşturabilirsiniz. Bezer şekilde dar bir oturma odasına sahipseniz örnek uygulama benzeri bir dekorasyon yaparak renk cümbüşü şeklinde modern koltuk takımları kullanabilirsiniz.
Sade ve beyaz renkte bir salon dekorasyonu düşünüyorsanız örnek resimdeki gibi bir modern koltuk takımı tercih ederek salonunuzun saf ve sade beyaz olmasını sağlayabilirsiniz.Tekli koltukların ve ayak uzatacağınız pufların safi beyaz olması ile farklı bir salon dekorasyonu yapmış olursunuz.
Düz veya modüler koltuk takımları yerine sırt sağlığınıza önem veren ve daha sağlıklı olan eğimli koltuk takımlarını tercih etmelisiniz. Örnek resimde yer alan örnek modern koltuk takımını tercih ederek salon veya oturma odanızın renklerine uygun olacak şekilde dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Geniş salonlar için tasarlanan ve orta masanın yanında takım sehpa ile desteklenmiş olan modern koltuk takımları evinizin zarif ve şık bir dekorasyona sahip olmasını sağlayacaktır. renk seçimini resimdeki gibi beyaz olarak da yapabileceğiniz gibi, farklı renklerde de yaparak geniş olan salonunu dolu ve zarif gösterebilirsiniz.
Salonların ve oturma odalarının vazgeçilmez rengi olan gri koltuk takımlarını odalarına yerleştirerek modern bir dekorasyon yapabilirsiniz. Gri renk bir çok renk ile uyum sağlayacağından istediğiniz perde, yer döşemesi ve orta masa ile dekore edebilirsiniz.