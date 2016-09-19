Çamaşır makinesi görüntüyü bozmasın: 6 parlak çözüm

Bugünlerde yapı marketlerden her türlü mobilyayı, hazır mutfak ve banyoları gayet uygun fiyatlarla kolayca temin etmek mümkün hale geldi. Bir yönüyle kaliteyi erişilebilir hale getiren bu durum, diğer yandan marangozluk mesleğinin büyük ölçüde yıpranmasına sebep oluyor ve yeni ustaların yetişmesine de engel oluyor. Hazır mobilyaların bir diğer sorunu ise ihtiyaçlarınıza hiçbir zaman yüzde yüz yanıt verememeleri. Evinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak kendiniz yapacağınız ya da yaptıracağınız özel tasarımlar her zaman daha iyi sonuçlar verir. Bu örnekte görüldüğü gibi son derece basit ama bir o kadar etkili bir çözümle çamaşır makinenizi banyonuzun doğal bir parçası haline getirebilirsiniz.