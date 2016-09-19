Çamaşır makinesi görüntüyü bozmasın: 6 parlak çözüm

Çamaşır makineleri modern hayatın bize sunduğu konforlar arasında belki de en vazgeçilmezlerden biridir. Onları kullandığımız anlar dışında genellikle hatırlamayız, varlıklarını bile unuturuz. Ama çamaşır makinemizin bozulduğu gün de kabusumuz olur. Bulaşık makinesi gibi belli başlı elektrikli ev aletlerinden farklı olarak çamaşır makinelerinin yaptığı işi başka bir şekilde yapmanın, durumu idare etmenin de imkânı yoktur. En iyi ihtimalle çamaşırlarımızı bir arkadaşımıza ya da ücretli bir çamaşırhaneye götürmek zorunda kalırız. Öte yandan bu görevini sessiz sedasız yürüten makine, iş onu yerleştirmeye gelince adeta bir deve dönüşür ve kendine evin içinde yer bulamaz. Bu yazımızda çamaşır makinelerinizi evinizin içinde nasıl gizleyebileceğinize, görüntüyü bozmadan nasıl kullanabileceğinize dair fikirleri bir araya getirdik.
Bugünlerde yapı marketlerden her türlü mobilyayı, hazır mutfak ve banyoları gayet uygun fiyatlarla kolayca temin etmek mümkün hale geldi. Bir yönüyle kaliteyi erişilebilir hale getiren bu durum, diğer yandan marangozluk mesleğinin büyük ölçüde yıpranmasına sebep oluyor ve yeni ustaların yetişmesine de engel oluyor. Hazır mobilyaların bir diğer sorunu ise ihtiyaçlarınıza hiçbir zaman yüzde yüz yanıt verememeleri. Evinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak kendiniz yapacağınız ya da yaptıracağınız özel tasarımlar her zaman daha iyi sonuçlar verir. Bu örnekte görüldüğü gibi son derece basit ama bir o kadar etkili bir çözümle çamaşır makinenizi banyonuzun doğal bir parçası haline getirebilirsiniz.
Geniş bir banyonuz varsa işler bir anda kolaylaşabilir. Çamaşır makinenizi banyonun bir köşesine iliştirmek yerine geniş bir banyo dolabı tasarlayıp çamaşır makinenizi ve hatta onunla birlikte kurutma makinenizi de bu banyo dolabının bir parçası haline getirebilirsiniz. Kirli ve temiz çamaşırlar, havlular, tuvalet kağıtları ve temizlik malzemeleri gibi pek çok şeyin saklanması için de çok işe yarayacak bu türden geniş bir banyo dolabı, yalnızca çamaşır makinenizi gizlemekle kalmaz, aynı zamanda banyonuzun her zaman derli toplu görünmesine de imkân tanır.
Çamaşır odaları giderek yaygınlaşıyor olsa da bugün hâlâ her evde bulunan standart bölümler haline gelmediler. Ancak bir çamaşır odanız yoksa bile, banyonuzdan ya da yatak odanızdan bir bölümü ayırarak kendinize bir çamaşır odası yapabilirsiniz. Bu odanın büyük olması gerekmez, birkaç metrekare bile yeterli olacaktır. Böylelikle hem çamaşır makinenizi ortalıktan kaldırabilir, hem de çamaşır yıkama ve kurutma işlerine özel bir odaya kavuşabilirsiniz.
Kurutma makineleri, çamaşır makinelerinin en yakın dostlarıdır. Adeta bir elmanın iki yarısı gibi olan bu iki modern aygıtı birbirleriyle mümkün olan en yakın yerlere koymanız gerekir. Peki ya ikisini üst üste koymaya ne dersiniz? İlk bakışta biraz tuhaf görünebilir, ama yerden büyük bir tasarruf sağlayan bu uygulama aynı zamanda bu iki makine arasındaki mesafeyi sıfıra indirerek çamaşır yıkama ve kurutma işinizi de büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
Bir çamaşır odanız ya da çamaşır odası yapabileceğiniz müsait bir alanınız olmayabilir. Sonuçta kent merkezlerindeki pek çok ev metrekare olarak bir hayli küçük alan sunuyor. Ancak banyonuzun girişinde, koridorunuzda ya da antrenizde çamaşır makinenizin sığabileceği büyüklükte özel tasarım bir dolap yerleştirecek yer bulmanız sanıyoruz çok zor olmayacaktır.
Çamaşır makinenizi bir dolaba ya da çamaşır odasına kaldırma imkânınız yoksa, o halde onu dekorasyonun içinde kaybetmeye, bulunduğu mekânın diğer parçaları ile uyumlu hale getirmeye çalışın. Burada kullanılan zebra desenli duvar kağıdı ve yerdeki imitasyon zebra postu bu işi gayet iyi başarıyor. Siyah ve beyaz renklerdeki çamaşır makinesinin bu mekânda göze battığını söylemek oldukça zor.