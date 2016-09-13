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Herkesin uygulayabileceği fikirlerle 29 şahane teras fotoğrafı

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Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
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Yaz mevsiminin sonuna gelmiş olsak da Türkiye'nin birçok yerinde balkon ve terasların toplanma vakti henüz gelmedi. Hafif esintili sonbahar akşamlarında o teraslarda daha çok yemekler yenecek, çaylar içilecek, sohbetler edilecek. Biz de balkon ya da terasından sıkılan ya da yeni bir eve taşınan ve baştan ev düzmeye hazırlanan okurlarımız için dünyanın birçok farklı köşesinden balkon, teras ve veranda örneklerini derledik. Bu modeller arasında mutlaka sizin de hoşunuza gidecek, kendi evinizde kullanabileceğiniz bir teras ya da veranda olacaktır. Hazırsanız bu güzel tura başlayalım.

1. Çiçeklerle güzelleşen romantik bir teras

Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Studio di Architettura Manuela Zecca

Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca

2. Sıcak iklimler için sakin ve huzurlu teras

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

3. Rustik tarzı sevenler için ideal

homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

4. Modern bir veranda dizaynı

homify Minimalist Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

5. Ahşap zeminle bahçeden ayrılan bir vaha

Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano Modern Balkon, Veranda & Teras
SDC-Milano

SDC-Milano
SDC-Milano
SDC-Milano

6. Minik ama konforlu bir teras örneği

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria Sundurma çatı Beyaz
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

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7. Konforunu her şeyin önünde tutanlar için

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 Tropikal Balkon, Veranda & Teras
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

8. Uzun sürecek akşamlar için ideal teras

Progetti, Hortensia Hortensia Modern Balkon, Veranda & Teras
Hortensia

Hortensia
Hortensia
Hortensia

9. Yan yana geçirilecek güzel zamanlar için

progetto terrazze , Bazardeco Bazardeco Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Bazardeco

Bazardeco
Bazardeco
Bazardeco

10. Dünyanın en sevimli balkonu olabilir mi?

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

11. Havuzlu bir terasa ne dersiniz?

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

12. İç mekanla arasında sınır olmayan teras

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design Modern Balkon, Veranda & Teras
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

13. Basit ama işlevsel bir veranda

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

14. Son derece zarif bir çatı katı terası

Vivienda, estudioitales estudioitales Modern Balkon, Veranda & Teras
estudioitales

estudioitales
estudioitales
estudioitales

15. Küçük ama zekice döşenmiş bir balkon

REHABILITACIÓN DE LOFT EN EL CABAÑAL, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos Modern Balkon, Veranda & Teras
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

16. Yemeklerini dışarıda yemeyi seven aileler için ideal

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

17. Ahşabın sıcaklığı ve büyüsü

Ático en Madrid, UNJARDINPARAMI UNJARDINPARAMI Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
UNJARDINPARAMI

UNJARDINPARAMI
UNJARDINPARAMI
UNJARDINPARAMI

18. Şahane bir pergola uygulaması

Gimnasio de Cristal Lumon y techo movible de cristal, Terraza con pergola de madera en casa del centro de Cadiz, Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración Klasik Balkon, Veranda & Teras
Architect Hugo Castro – HC Estudio Arquitectura y Decoración

Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración
Architect Hugo Castro – HC Estudio Arquitectura y Decoración
Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración

19. Sedirli teras

Ático en Paseo de la Castellana, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses Klasik Balkon, Veranda & Teras
Bernadó Luxury Houses

Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses

20. Tam bir aile evi terası

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

21. Uzun bir günün sonunda stres atmak için ideal

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Bej
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

22. Kaliteli malzemesiyle göz alan seçkin teras

Reforma de una vivienda en la c/ Urgell, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach Balkon, Veranda & Teras
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

23. Akdeniz tarzı ferahlık

House at Andratx, Octavio Mestre Arquitectos Octavio Mestre Arquitectos Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Octavio Mestre Arquitectos

House at Andratx

Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos

24. Görkemli bir teras dizaynı

Reforma de una vivienda en la c/ Urgell, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach Balkon, Veranda & Teras
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

25. Teras tasarımına ultramodern bir yaklaşım

Casa Weston, WOHA arquitectura WOHA arquitectura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
WOHA arquitectura

WOHA arquitectura
WOHA arquitectura
WOHA arquitectura

26. Ahşapla ısınan minik bir balkon

#terrazaDUQUE, +2 +2 Modern Balkon, Veranda & Teras
+2

+2
+2
+2

27. Balkonda bahçe esintisi

Áticool, Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE

Estudio de paisajismo 2R PAISAJE
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE

28. Yeşili sevenlerin bayılacağı teras

Terraza en Donosti, La Habitación Verde La Habitación Verde Minimalist Balkon, Veranda & Teras
La Habitación Verde

La Habitación Verde
La Habitación Verde
La Habitación Verde

29. Hamak keyfi

Prepara la casa para el Verano con Brasilchic, Brasilchic Brasilchic Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
Brasilchic

Brasilchic
Brasilchic
Brasilchic

Bu yazıda tanıttığımız terasları beğendiyseniz, ’Evinizin bir köşesinde oluşturabileceğiniz 20 küçük bahçe’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. 

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