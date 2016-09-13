Herkesin uygulayabileceği fikirlerle 29 şahane teras fotoğrafı

Yaz mevsiminin sonuna gelmiş olsak da Türkiye'nin birçok yerinde balkon ve terasların toplanma vakti henüz gelmedi. Hafif esintili sonbahar akşamlarında o teraslarda daha çok yemekler yenecek, çaylar içilecek, sohbetler edilecek. Biz de balkon ya da terasından sıkılan ya da yeni bir eve taşınan ve baştan ev düzmeye hazırlanan okurlarımız için dünyanın birçok farklı köşesinden balkon, teras ve veranda örneklerini derledik. Bu modeller arasında mutlaka sizin de hoşunuza gidecek, kendi evinizde kullanabileceğiniz bir teras ya da veranda olacaktır. Hazırsanız bu güzel tura başlayalım.