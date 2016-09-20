Farklı mutfak dekorasyonları için şık örnekler

Mutfaklar evlerimizde dizayn açısından en önemli yaşam alanlarından biridir çünkü mutfak dekorasyonları yalnızca estetik ve konfor açısından değil aynı zamanda fonksiyonel açıdan da son derece özenli olmak zorunda. Evlerimizdeki en aktif ve yoğun kullanılan oda olarak mutfaklar özellikle evde çok vakit geçiren ve yemek yapmayı sevenler için evin kalbi niteliğindedir. Ancak dekorasyon dünyasının her geçen gün gelişmesiyle mutfağını yeniden tasarlamak isteyenler için seçenekler de bir hayli çok olduğundan karar vermek de bir o kadar zor oluyor. Mutfak tasarımınızı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok kriter var elbette. Evlerin kalbine giden yol: Mutfak dekorasyonu isimli yazımızda bu kriterleri incelemiştik. Bugünkü yazımızda ise Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen ilham verici ve farklı özelliklere sahip mutfaklara konuk olacağız.