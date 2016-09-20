Farklı mutfak dekorasyonları için şık örnekler

Mutfaklar evlerimizde dizayn açısından en önemli yaşam alanlarından biridir çünkü mutfak dekorasyonları yalnızca estetik ve konfor açısından değil aynı zamanda fonksiyonel açıdan da son derece özenli olmak zorunda. Evlerimizdeki en aktif ve yoğun kullanılan oda olarak mutfaklar özellikle evde çok vakit geçiren ve yemek yapmayı sevenler için evin kalbi niteliğindedir. Ancak dekorasyon dünyasının her geçen gün gelişmesiyle mutfağını yeniden tasarlamak isteyenler için seçenekler de bir hayli çok olduğundan karar vermek de bir o kadar zor oluyor. Mutfak tasarımınızı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok kriter var elbette. Evlerin kalbine giden yol: Mutfak dekorasyonu isimli yazımızda bu kriterleri incelemiştik. Bugünkü yazımızda ise Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen ilham verici ve farklı özelliklere sahip mutfaklara konuk olacağız.
Beyaz renk her zaman zarafeti ve ferahlığıyla zamana meydan okuyan ve her tarzın en gözde modellerini oluşturan mutfak dekorasyonu renklerinden biri. Özellikle eğer küçük bir mutfağınız varsa bu örnekteki gibi bembeyaz mutfak dolaplarıyla harika bir görüntü ortaya çıkarabilirsiniz.
Mutfaklarda son yıllarda daha da öne çıkan dekorasyon trendlerinden biri ahşap dokular. Ahşap renkli ve dokulu mutfak dolapları hem doğal bir görünüm sergiliyor hem de renk ve desen olarak temizliği kolay ve gösterişli bir estetik yaratıyor.
Mutfak adaları modern evlerin vazgeçilmezlerinden biri. Hem fonksiyonel hem de estetik açıdan harikalar yaratan mutfak adaları farklı modelleriyle her tarza yönelik tercihler sunuyor. Bu örnekte ise şık raflarla depolama alanı barındıran fonksiyonel ve çağdaş tasarımlı bir mutfak adası bulunuyor.
Mutfak dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birinin fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı sağlayan tasarımlar olduğunu belirtmiştik. Akıllı çekmece tasarımlarıyla oluşturulan mutfaklar gündelik hayatınızın kolaylaşmasını sağlar.
Mutfak dekorasyonlarınızı oluştururken mutlaka üzerinde durmanız gereken konulardan biri de aydınlatma elbette. Işıklandırması kötü ya da yetersiz olan bir mutfakta yemek yapmak, temizlik sağlamak ve zaman geçirmek çok daha zor hale gelir. Mutfaklarda mutlaka katmanlı ışıklandırma kullanmalısınız. Yalnızca bir tepe ışığıyla yetinmek tezgah alanında çalışırken işinizi zorlaştıracaktır. Bunun için mutfak dolaplarının alt kısımlarına tezgahı aydınlatacak tarzla ışıklandırma sistemleri yerleştirerek hem daha ışıl ışıl ve ferah hem de daha kullanışlı bir mutfak oluşturabilirsiniz.
Zıt renklerin büyüsü dekorasyonlarda her zaman harikalar yaratır ve çekici bir estetik oluşturur. Siyah ve beyaz uyumu ise zamanın ötesinde bir şıklığı oluşturan vazgeçilmez kombinasyonlardan biri. Bu şık mutfakta da bunun başarılı bir örneğiyle karşılaşıyoruz. Metalik renklerle desteklenmiş siyah beyaz kontrastı göz kamaştırıyor.
Göz alıcı aksesuarlarla abartılı olmayan bir gösteriş yaratarak mutfağınızı sıra dışı bir estetikle kaplayabilirsiniz. Modern renklerle dizayn edilmiş olan bu mutfakta da altın renkli aksesuarların ışıltılı estetiğinin yarattığı göz alıcı etki kendisini hemen gösteriyor.
Mutfak dolaplarındaki en ufak ayrıntılar bile mutfağınızın tüm karakterini değiştirmeye yeter. Örneğin mutfağınızdaki dolapların kulplarını sıradan ve standart kulplar yerine ışıltılı ve şık kulplardan seçerseniz oldukça düşük bütçelerle çok daha görkemli bir mutfak elde edebilirsiniz.
Mutfak dolaplarınızla ve mutfağınızın genel renkleriyle kontrast oluşturan mutfak mozaik ve fayansları her zaman çarpıcı bir etki uyandırır. Bu örnekte de gri ve beyaz dolaplara eşlik eden kahverengi tonlarındaki hareketli fayansların canlandırıcı etkisine tanık oluyoruz.
Mutfak dekorasyonlarındaki son trendlerden biri de çift renkli mutfak dolapları. Eğer daha ferah bir alan yaratmak istiyorsanız tezgahın altında kalan dolapları koyu renk, üst dolapları ise alttakilerle kontrast oluşturacak şekilde açık tonlarda tercih ederek mutfağınızdaki derinliği arttıran bir görsellik oluşturabilirsiniz.