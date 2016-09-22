Yeniden yeşeren tarih

Yenileme projeleri her zaman için heyecan verici ve insan ruhunu okşayan işlerdir. Eski, yıpranmış, köhnemiş bir binanın, bir evin tekrar hayata dönmesi güzel hisler uyandırır. Peki ya hayata tekrar dönen tarihi bir eser olursa? İnsanlığın kültürünü ve mirasını gelecek nesillere en güzel aktaran şey mimari eserlerdir. Hiçbir kitap, hiçbir destan 1000 yıl sonra hâlâ ayakta olan bir mimari eser kadar o eseri yaratan kültürü mükemmel biçimde yansıtamaz. İşte bu yüzden tarihi değeri olan mimari eserler bugün için olduğu kadar gelecek nesiller için de çok önemlidir. Bu yazımızda kapsamlı bir restorasyon çalışması ile geçirdiği vahim yangının izleri tamamen silinen ve ikinci bir hayata merhaba diyen Afyonkarahisar'da bulunan Zülali Camii'nin dönüşüm sürecini sizlerle paylaşacağız.