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İç açıcı bir mutfak için 13 orijinal fikir

nihal e. nihal e.
homify Eklektik Mutfak
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Kimi zaman sadece renk değişimiyle kimi zamansa yaratıcı tasarım ürünleriyle öne çıkan  mutfaklara göz atacağımız yazı için 13 örnek listeledik.

​Yaratıcı saksılar

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz oldukça güzel bir çalışma. Bir duvar boyunca altıgen biçimli çok sayıda saksı duvara monte edilmiş. Böylece her birine rengarenk çiçekler ekebiliyorsunuz. Standart bir saksıdansa küçük ama eğlenceli bir tasarım daha iyi bir fikir.

​Sergi gibi

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Eklektik Mutfak
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Dümdüz ve boş mutfak fayansları yerine yiyecek ve bitkilerden oluşan çeşitli fotoğrafların dizildiği sergi gibi bir mutfağa ne dersiniz? Resimde gördüğünüz üzere bu mümkün. Beyaz seramiklerin üzerine işlenen resimler mutfağı cazip hale getiriyor.

​İşlevsel duvar dekoru

Стильная однушка 40м2 в Москве, IdeasMarket IdeasMarket Eklektik Mutfak
IdeasMarket

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Son dönemde popüler hale gelen kara tahtalar mutfak dekorasyonunda da işlevsel olarak kullanılıyor. Bu örnekte yine bir kara tahta var. Bu defa görsellik dışında kullanışlı olması da sağlanmış. Kara tahta üzerine montelenmiş küçük yuvarlak kutularda yemek hazırlarken lazım olan bir çok  baharat bulunuyor. Daha yukarıda ise dereotu, nane gibi çeşitli otlar sıralanmış. Gördüğünüz gibi hem dekoratif hem de yararlı.

​Özgün fikirler

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bu örnek son derece orijinal bir mobilya tasarımı. Mutfağın ortasında bulunan yemek masasının üzerine masaya bağlı ahşap bir plaka yerleştirilmiş. Onun üzerine de çeşitli bitkiler. Dilediğiniz takdirde başka şekillerde de değerlendirebilirsiniz.

​Alışılmışın dışına çıkmak

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Eklektik Mutfak
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Orijinal fikirler için daima sıra dışı tasarımlara gerek yok. Eldeki malzemelerle de özel bir tarz oluşturabilir. Örneğin resimde büyük orada beyaz bir mutfak görüyoruz, tezgahla dolap arasına pembe renkli bir buzdolabı yerleştirilmiş. Pembe bir buzdolabı kendi başına ilginç bir nesneyken ortaya konulması daha da ilgi çekiyor.

​Küçük detaylarla büyük farklar

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Eklektik Mutfak
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Sıradaki mutfak örneğinde oldukça basit bir fikir uygulanmış. Hardal renkli mutfak dolaplarını açmak için kulp yerine farklı boyutlarda küçük delikler açılmış. Gelişigüzel gibi duran bu delikler dolap ve çekmeceleri açmak için aslında. Gördüğünüz gibi son derece basit ama tamamen orijinal.

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​Renklerden yararlanmak

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Eklektik Mutfak
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Cazip ve iç açıcı bir mutfak için uygulayabileceğiniz en kolay ve masrafsız fikirlerden biri renklerden yararlanmak. Örneğin mutfakta kullanacağınız sandalyelerden her birini farklı bir renkte seçerek basit ama eğlenceli bir dekor yaratmak mümkün.

​Tavanı boyamak

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Eklektik Mutfak
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Renkler demişken farklı renk kullanımını alışılmadık yerlerde kullanmak da özgün bir stil yaratmakta işe yarar. Örneğin tavan? Neden olmasın!

​Duvarlarda çiçek

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You Eklektik Mutfak
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

İç açıcı bir manzara deyince aklımıza bahar mevsimi ve dolayısıyla çiçekler gelir. Bu yüzden ferah ve güzel bir mutfak için bitki koyabiliriz mutfağa. Fakat bununla uğraşmak istemiyorsak bir duvara çiçek desenli duvar kağıdı uygulayarak da bahar esintisini mutfakta hissettirebiliriz.

​İlginç dokular

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura Eklektik Mutfak
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

Bu örnekte canlı sarı mutfak dolaplarına tezgahın öte yanından bakıyoruz. Hem tezgah altına hem de yan duvara bakır ışıltıları bulunan enteresan bir duvar paneli uygulanmış. Işıltıları sayesinde epey dikkat çekici.

​Çiçek desenli seramikler

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi Akdeniz Mutfak
Lepistes Seramik Atölyesi

soul kithcen

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

Tezgah ile mutfak dolabı arasına yerleştirilen seramik veya fayanslar genellikle düz ve beyaz renkli olur. Kimi zaman renk oynamaları veya farklı malzeme uygulansa da pek fazla desene rastlanmaz. Resimde gördüğünüz mutfak ise ayçiçeği desenli seramikleriyle sıradan örneklerden ayrılıyor.

​Güçlü kontrast

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yukarıda bir duvara uygulanmış çiçek deseni görmüştük. Bu örnekteyse duvar kağıtları tüm mutfağa uygulanmış. Yine çiçek deseni tercih edilmekle birlikte bembeyaz dolapları sayesinde özgün ve sıra dışı bir dekorasyon meydana gelmiş.

​Yuvarlak mutfak

SN SALİH ŞAHİN EVİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK MutfakMutfak Tezgâhları
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

SN SALİH ŞAHİN EVİ

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

Son örneğimiz sıfırdan mutfak inşa edenler için. Göz alıcı kırmızı rengiyle yuvarlak şekilli mutfak çok etkileyici. Tavan dekoruyla beraber bir mutfak tezgahından çok barı andıran tasarım farklı ve gösterişli.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’5 eski mutfak 5 çarpıcı değişim’ başlığına göz atabilirsiniz.

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