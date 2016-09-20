İç açıcı bir mutfak için 13 orijinal fikir

Son dönemde popüler hale gelen kara tahtalar mutfak dekorasyonunda da işlevsel olarak kullanılıyor. Bu örnekte yine bir kara tahta var. Bu defa görsellik dışında kullanışlı olması da sağlanmış. Kara tahta üzerine montelenmiş küçük yuvarlak kutularda yemek hazırlarken lazım olan bir çok baharat bulunuyor. Daha yukarıda ise dereotu, nane gibi çeşitli otlar sıralanmış. Gördüğünüz gibi hem dekoratif hem de yararlı.