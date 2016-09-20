İç açıcı bir mutfak için 13 orijinal fikir

Kimi zaman sadece renk değişimiyle kimi zamansa yaratıcı tasarım ürünleriyle öne çıkan mutfaklara göz atacağımız yazı için 13 örnek listeledik.
İlk örneğimiz oldukça güzel bir çalışma. Bir duvar boyunca altıgen biçimli çok sayıda saksı duvara monte edilmiş. Böylece her birine rengarenk çiçekler ekebiliyorsunuz. Standart bir saksıdansa küçük ama eğlenceli bir tasarım daha iyi bir fikir.
Dümdüz ve boş mutfak fayansları yerine yiyecek ve bitkilerden oluşan çeşitli fotoğrafların dizildiği sergi gibi bir mutfağa ne dersiniz? Resimde gördüğünüz üzere bu mümkün. Beyaz seramiklerin üzerine işlenen resimler mutfağı cazip hale getiriyor.
Son dönemde popüler hale gelen kara tahtalar mutfak dekorasyonunda da işlevsel olarak kullanılıyor. Bu örnekte yine bir kara tahta var. Bu defa görsellik dışında kullanışlı olması da sağlanmış. Kara tahta üzerine montelenmiş küçük yuvarlak kutularda yemek hazırlarken lazım olan bir çok baharat bulunuyor. Daha yukarıda ise dereotu, nane gibi çeşitli otlar sıralanmış. Gördüğünüz gibi hem dekoratif hem de yararlı.
Bu örnek son derece orijinal bir mobilya tasarımı. Mutfağın ortasında bulunan yemek masasının üzerine masaya bağlı ahşap bir plaka yerleştirilmiş. Onun üzerine de çeşitli bitkiler. Dilediğiniz takdirde başka şekillerde de değerlendirebilirsiniz.
Orijinal fikirler için daima sıra dışı tasarımlara gerek yok. Eldeki malzemelerle de özel bir tarz oluşturabilir. Örneğin resimde büyük orada beyaz bir mutfak görüyoruz, tezgahla dolap arasına pembe renkli bir buzdolabı yerleştirilmiş. Pembe bir buzdolabı kendi başına ilginç bir nesneyken ortaya konulması daha da ilgi çekiyor.
Sıradaki mutfak örneğinde oldukça basit bir fikir uygulanmış. Hardal renkli mutfak dolaplarını açmak için kulp yerine farklı boyutlarda küçük delikler açılmış. Gelişigüzel gibi duran bu delikler dolap ve çekmeceleri açmak için aslında. Gördüğünüz gibi son derece basit ama tamamen orijinal.
Cazip ve iç açıcı bir mutfak için uygulayabileceğiniz en kolay ve masrafsız fikirlerden biri renklerden yararlanmak. Örneğin mutfakta kullanacağınız sandalyelerden her birini farklı bir renkte seçerek basit ama eğlenceli bir dekor yaratmak mümkün.
Renkler demişken farklı renk kullanımını alışılmadık yerlerde kullanmak da özgün bir stil yaratmakta işe yarar. Örneğin tavan? Neden olmasın!
İç açıcı bir manzara deyince aklımıza bahar mevsimi ve dolayısıyla çiçekler gelir. Bu yüzden ferah ve güzel bir mutfak için bitki koyabiliriz mutfağa. Fakat bununla uğraşmak istemiyorsak bir duvara çiçek desenli duvar kağıdı uygulayarak da bahar esintisini mutfakta hissettirebiliriz.
Bu örnekte canlı sarı mutfak dolaplarına tezgahın öte yanından bakıyoruz. Hem tezgah altına hem de yan duvara bakır ışıltıları bulunan enteresan bir duvar paneli uygulanmış. Işıltıları sayesinde epey dikkat çekici.
Tezgah ile mutfak dolabı arasına yerleştirilen seramik veya fayanslar genellikle düz ve beyaz renkli olur. Kimi zaman renk oynamaları veya farklı malzeme uygulansa da pek fazla desene rastlanmaz. Resimde gördüğünüz mutfak ise ayçiçeği desenli seramikleriyle sıradan örneklerden ayrılıyor.
Yukarıda bir duvara uygulanmış çiçek deseni görmüştük. Bu örnekteyse duvar kağıtları tüm mutfağa uygulanmış. Yine çiçek deseni tercih edilmekle birlikte bembeyaz dolapları sayesinde özgün ve sıra dışı bir dekorasyon meydana gelmiş.
Son örneğimiz sıfırdan mutfak inşa edenler için. Göz alıcı kırmızı rengiyle yuvarlak şekilli mutfak çok etkileyici. Tavan dekoruyla beraber bir mutfak tezgahından çok barı andıran tasarım farklı ve gösterişli.
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