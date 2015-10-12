3 boyutlu duvar kağıdı ve dekoratif duvar kağıtları hakkında ipuçları

Evlerinizi dekore ederken karakteristiğini belirlemede yardımcı olan unsurlardan biri duvar dekorlarıdır. Beğenilerinize göre oluşturacağınız duvar dekorlarını sanat eserleri veyahut aile fotoğrafları ile süslemeyi tercih edebilirsiniz. Öte yandan örneğin oturma odaları dekorasyonu için mobilya ve aksesuarlarla bütünleşen bir atmosfer oluşturmak isterseniz, dekoratif duvar kağıtları akılcı ve pratik bir çözüm olacaktır. Hangi stil veya tarzda mobilyalarla evinizi döşüyor olursanız olun, her doku ve renge uyum sağlayacak ya da aykırı ve çarpıcı niteliklerde duvar kağıtları bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze duvar kağıtları modelleri oldukça geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte, günümüzde 3 boyutlu duvar kağıtları modelleri de oldukça sık kullanılmaya başlandı. Özellikle mekanda yaratmak istediğiniz etki açısından 3 boyutlu duvar kağıtları ile isterseniz mekana derinlik katabilir ya da daha geniş veya dar görünüm kazandırabilirsiniz. Alternatif duvar dekorları ile ilgileniyorsanız, sizler için daha önce hazırladığımız Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları yazımıza da bir göz gezdirmenizi öneririz. Dekoratif duvar kağıtları ile 3 boyutlu duvar kağıtlarından oluşan yazımızda, sizin için seçtiğimiz göz alıcı örnekleri incelemeye başlayabiliriz.
İstanbul'da bulunan Hanna Home Dekorasyon tarafından dizayn edilen örneğimizde, ithal duvar kağıtları ile şık bir oturma odası duvar zemini oluşturulmuş. Modern ithal duvar kağıdı koleksiyonları ile kolay temizlenebilmesi, güneş ışınlarına dayanıklı olması, ekolojik olması, RAL ve CE sertifikaları güvencesinde insan sağlığına zararlı hiçbir maddeyi barındırmaması gibi birçok açıdan işlevsel özellikleri sıralayan firma adresinde ev dekorasyonunuza uygun size hitap edecek farklı seçenek ve modelleri bulabileceğinizi umuyoruz.
Duvar giydirme seçeneklerinizi değerlendirdiğiniz vakit, 3 boyutlu dekoratif duvar panelleri ile şık ve zarif duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Örneğimizde de görüldüğü gibi altın renginin kattığı şıklık ve zarafeti, 3 boyutlu duvar kağıtları modellerinde de yakalayabilirsiniz. Öte yandan geometrik şekiller ya da farklı seçenekleri değerlendirmek isteyenlerin beğenilere hitap edecek modelleri bulabileceğin, ümit ediyoruz. Kendinden yapışkanlı, doğal ahşap kaplama panellerinden oluşuyor. Bir ustaya bile ihtiyaç duymadan duvar dekorasyonunuzu kendiniz oluşturabilir, bunu yapışkanlı 3 boyutlu paneller aracılığıyla yapabilirsiniz. Uygulama kolaylığı açısından hemen her evin ihtiyacını karşılayacak desen ve modelleri ile mevcut.
Modern görünüm yakalamak isteyenler için strafor duvar panelleri ile oluşturabileceğiniz şık duvar dekorları da mevcut.Klasik stil dekorasyonda sıklıkla karşınıza çıkabilecek kırmızı tuğla duvar görünümüne karşılık daha modern görünüm kazandırmak isteyenler için farklı renk ve tonlarda tuğla duvar görünümlü strafor duvar panelleri bulunuyor. Öte yandan şık 3 boyutlu duvar kağıtları ile salon ve oturma odalarınızın tek duvarını şömine kombinasyonu ile uygulayıp sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Siyah ve beyazın muhteşem uyumu ezelden beri bilinir ve duvar kağıtları seçenekleri için de mükemmel renk ikilisidir. Aynı zamanda kontrast renklerin mekana kattığı canlılık ve enerji ile dinamik bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Soğuk renklerle sıcak renkleri bir arada kullanmak ise dekorasyon için bütünleştirici ve tamamlayıcı faktörlerden biri olacaktır. Sarı gibi sıcak bir renk tonunun siyah, beyaz ve grilerin kullanıldığı bir yatak odası dekorasyonunda şık bir detay unsuru olarak öne çıkacağını unutmayın.
Doğal taşa göre daha hafif ve uzun ömürlü fiber tuğla duvar panelleri oldukça estetik bir görünüm kazandırmak açısından duvar dekorlarınız için düşenebileceğiniz alternatiflerden sadece birisi. Dokunduğunuz sırada doğal taş hissi verebilecek örnek ve modeller 3 boyutlu duvar kağıtları modelleri ile ilgilenenlerin de dikkatini çekecek. Öte yandan mekanda sıcak bir atmosfer kazandırmak ve doğal bir görünüm vermek isteyenler için gördüğünüz üzere oldukça pratik ve akılcı çözümler mevcut.
Elbette zengin bir içerik görünümü elde etmek için belirlediğiniz stil ve tarzlarda mekanla uyum gösteren 3 boyutlu panel ve duvar kağıtlarını değerlendirebilirsiniz. 3 boyutlu duvar paneli uygulama kolaylığı açısından, meraklılarının oldukça ilgisini çekiyor. Doğru ışık kullanımı ile duvar dekorlarınızı daha ön plana çıkarabilir, mekanda geometrik formların öne çıktığı estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Görünümü ve dokusu ile dikkat çeken duvar dekorlarından bir örnek model daha. Contrast renklerin kullanıldığı dekorasyonda klasik öğeler ve modern öğeler bir arada kullanılmış. Siyah avize şıklığı kadar, siyah duvar kağıdı kaplaması da dikkateleri çekiyor. Alternatif desen ve kabartmaların da kullanılabileceği duvar kağıtları modelleri günümüzde tek duvar ya da ihtiyaç duyulan bölgesel duvarlar üzerinde de sıklıkla uygulanmaya devam ediyor. Sol duvarda ise yine siyah fakat gri çizgili hoş bir bölgesel duvar dekoru görüyorsunuz. Mekanla bütünleşen ve istenildiğinde mobilya ve dekorasyonu öne çıkan tasarımlarla farklı renk ve desenleri mevcut.
Duvar giydirme uygulamalarından mekana derinlik katan muazzam örnek ve modelleri değerlendirmeye geldi sıra. Sıra dışı ve aykırı modellerle ilgileniyorsanız daha farklı ve yaratıcı fikirlerle de duvarlarınızı dekore edebileceğinizi hatırlatan bir çalışma. 3 boyutlu duvar kağıtları ile ilgilenenler için alternatif bir duvar dekoru teşkil edecek nitelikte. Öte yandan salon veya oturma odanızın büyük bir duvarını akvaryum görünümü kazandırarak, çarpıcı ve hoş bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Özellikle genç odası dekorasyonu ve çocuk odaları için, ufaklıkların oldukça rağbet ettiği alternatiflerden biri olabilir. Genç ve çocuklarında oldukça ilgisini çekebilecek muazzam bir duvar dekoru.
Endüstriyel stil dizayn edilmiş salon dekorasyonu renkli ve sıcak renklerin doğal tuğla duvar renkleri ile buluşmasını sağlıyor. Doğal görünüm elde etmek isteyenlere kırmızı tuğla duvar görünümü kazandıracak 3 boyutlu duvar kağıtları modellerini de tavsiye edebiliriz. Öte yandan doğal dokulardan mobilya ürünlerinde sıklıkla kullanılan ahşap dokusu ile tuğla duvar dekoru sıcak bir salon dekorasyonu atmosferi oluşturmanızda renkler kadar etkili olabilir.
Sadece iki rengin baskın olarak kullanıldığı yatak odası dekorasyonunda 3 boyutlu bölgesel duvar kağıtları ile duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Beyaz duvar zemini rengi üzerine siyah girintili duvar kaplama seçeneklerinin değerlendirilmesi, yatak modeli renk tonları ile uyum ve ahenk sağlamış. Öte yandan yatak formundaki prizmaların etkisiyle duvar kağıtları dekorunun geometrik formlarını bir arada kullanmak mimari dil açısından uyumlu ve ilgi çekici bir yaklaşım olarak değerlendirilmiş.
Çocuk yapmayı düşünenler için ya da çocuk sahibi olanlar için bebek odası dekorasyonu oldukça zevkli bir zahmet olacaktır. Biricik küçüğünüzün baktığı duvarları dekore ederken oldukça zengin ve geniş yelpazeye yayılan duvar kağıtları modellerini inceleyebilirsiniz. 3 boyutlu duvar kağıtları ile ilgilenebileceğiniz gibi, ithal duvar kağıtları modelleri ile renkli ya da yatıştırıcı tonlarda duvar dekorları oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.
3 boyutlu duvar kağıtları ve dekoratif duvar kağıtları modellerine alternatif arıyorsanız, daha önce yayınladığımız Cool duvar resimleri yazımızı da inceleyebilirsiniz.