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3 boyutlu duvar kağıdı ve dekoratif duvar kağıtları hakkında ipuçları

Meral Eser Meral Eser
Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design Yatak Odası
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Evlerinizi dekore ederken karakteristiğini belirlemede yardımcı olan unsurlardan biri duvar dekorlarıdır. Beğenilerinize göre oluşturacağınız duvar dekorlarını sanat eserleri veyahut aile fotoğrafları ile süslemeyi tercih edebilirsiniz. Öte yandan örneğin oturma odaları dekorasyonu için mobilya ve aksesuarlarla bütünleşen bir atmosfer oluşturmak isterseniz, dekoratif duvar kağıtları akılcı ve pratik bir çözüm olacaktır. Hangi stil veya tarzda mobilyalarla evinizi döşüyor olursanız olun, her doku ve renge uyum sağlayacak ya da aykırı ve çarpıcı niteliklerde duvar kağıtları bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze duvar kağıtları modelleri oldukça geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte, günümüzde 3 boyutlu duvar kağıtları modelleri de oldukça sık kullanılmaya başlandı. Özellikle mekanda yaratmak istediğiniz etki açısından 3 boyutlu duvar kağıtları ile isterseniz mekana derinlik katabilir ya da daha geniş veya dar görünüm kazandırabilirsiniz. Alternatif duvar dekorları ile ilgileniyorsanız, sizler için daha önce hazırladığımız Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları yazımıza da bir göz gezdirmenizi öneririz. Dekoratif duvar kağıtları ile 3 boyutlu duvar kağıtlarından oluşan yazımızda, sizin için seçtiğimiz göz alıcı örnekleri incelemeye başlayabiliriz.

Modern ithal duvar kağıtları

Vahşi dünyayı keşfe çıkın!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
HannaHome Dekorasyon

Vahşi dünyayı keşfe çıkın!

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

İstanbul'da bulunan Hanna Home Dekorasyon tarafından dizayn edilen örneğimizde, ithal duvar kağıtları ile şık bir oturma odası duvar zemini oluşturulmuş. Modern ithal duvar kağıdı koleksiyonları ile kolay temizlenebilmesi, güneş ışınlarına dayanıklı olması, ekolojik olması, RAL ve CE sertifikaları güvencesinde insan sağlığına zararlı hiçbir maddeyi barındırmaması gibi birçok açıdan işlevsel özellikleri sıralayan firma adresinde ev dekorasyonunuza uygun size hitap edecek farklı seçenek ve modelleri bulabileceğinizi umuyoruz. 

3boyutlu dekoratif duvar paneli

3 Boyutlu Dekoratif Duvar Paneli Vardek Varlıbaş Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

3 Boyutlu Dekoratif Duvar Paneli

Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

Duvar giydirme seçeneklerinizi değerlendirdiğiniz vakit, 3 boyutlu dekoratif duvar panelleri ile şık ve zarif duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Örneğimizde de görüldüğü gibi altın renginin kattığı şıklık ve zarafeti, 3 boyutlu duvar kağıtları modellerinde de yakalayabilirsiniz. Öte yandan geometrik şekiller ya da farklı seçenekleri değerlendirmek isteyenlerin beğenilere hitap edecek modelleri bulabileceğin, ümit ediyoruz. Kendinden yapışkanlı, doğal ahşap kaplama panellerinden oluşuyor. Bir  ustaya bile ihtiyaç duymadan duvar dekorasyonunuzu kendiniz oluşturabilir, bunu  yapışkanlı 3 boyutlu paneller aracılığıyla yapabilirsiniz. Uygulama kolaylığı açısından hemen her evin ihtiyacını karşılayacak desen ve modelleri ile mevcut.

Strafor duvar paneli

Strafor Duvar Paneli Vardek Varlıbaş Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

Strafor Duvar Paneli

Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

Modern görünüm yakalamak isteyenler için strafor duvar panelleri ile oluşturabileceğiniz şık duvar dekorları da mevcut.Klasik stil dekorasyonda sıklıkla karşınıza çıkabilecek kırmızı tuğla duvar görünümüne karşılık daha modern görünüm kazandırmak isteyenler için farklı renk ve tonlarda tuğla duvar görünümlü strafor duvar panelleri bulunuyor. Öte yandan şık 3 boyutlu duvar kağıtları ile salon ve oturma odalarınızın tek duvarını şömine kombinasyonu ile uygulayıp sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

Siyah beyaz uyumu ve sıcak sarı

Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design Yatak Odası
Bhavin Taylor Design

Hells Kitchen Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Siyah ve beyazın muhteşem uyumu ezelden beri bilinir ve duvar kağıtları seçenekleri için de mükemmel renk ikilisidir. Aynı zamanda kontrast renklerin mekana kattığı canlılık ve enerji ile dinamik bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Soğuk renklerle sıcak renkleri bir arada kullanmak ise dekorasyon için bütünleştirici ve tamamlayıcı faktörlerden biri olacaktır. Sarı gibi sıcak bir renk tonunun siyah, beyaz ve grilerin kullanıldığı bir yatak odası dekorasyonunda şık bir detay unsuru olarak öne çıkacağını unutmayın.

Fiber tuğla duvar paneli

Fiber Tuğla Duvar Paneli Vardek Varlıbaş Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

Fiber Tuğla Duvar Paneli

Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

Doğal taşa göre daha hafif ve uzun ömürlü fiber tuğla duvar panelleri oldukça estetik bir görünüm kazandırmak açısından duvar dekorlarınız için düşenebileceğiniz alternatiflerden sadece birisi. Dokunduğunuz sırada doğal taş hissi verebilecek örnek ve modeller 3 boyutlu duvar kağıtları modelleri ile ilgilenenlerin de dikkatini çekecek.  Öte yandan mekanda sıcak bir atmosfer kazandırmak ve doğal bir görünüm vermek isteyenler için gördüğünüz üzere oldukça pratik ve akılcı çözümler mevcut.

3 boyutlu duvar panellerinde doğru ışıklandırma ile derinlik katmak

TRIWOL CHOC 3D DUVAR PANELİ homify Rustik Duvar & Zemin
homify

TRIWOL CHOC 3D DUVAR PANELİ

homify
homify
homify

Elbette zengin bir içerik görünümü elde etmek için belirlediğiniz stil ve tarzlarda mekanla uyum gösteren 3 boyutlu panel ve duvar kağıtlarını değerlendirebilirsiniz. 3 boyutlu duvar paneli uygulama kolaylığı açısından, meraklılarının oldukça ilgisini çekiyor. Doğru ışık kullanımı ile duvar dekorlarınızı daha ön plana çıkarabilir, mekanda geometrik formların öne çıktığı estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz.

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Siyahın asaleti

ICON, DECO Designers DECO Designers Modern Yemek Odası
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

Görünümü ve dokusu ile dikkat çeken duvar dekorlarından bir örnek model daha. Contrast renklerin kullanıldığı dekorasyonda klasik öğeler ve modern öğeler bir arada kullanılmış. Siyah avize şıklığı kadar, siyah duvar kağıdı kaplaması da dikkateleri çekiyor. Alternatif desen ve kabartmaların da kullanılabileceği duvar kağıtları modelleri günümüzde tek duvar ya da ihtiyaç duyulan bölgesel duvarlar üzerinde de sıklıkla uygulanmaya devam ediyor. Sol duvarda ise yine siyah fakat gri çizgili hoş bir bölgesel duvar dekoru görüyorsunuz. Mekanla bütünleşen ve istenildiğinde mobilya ve dekorasyonu öne çıkan tasarımlarla farklı renk ve desenleri mevcut.

Mekana derinlik katan duvar dekorları

Fototapeten, Wandmotiv24 GmbH Wandmotiv24 GmbH Modern Duvar & Zemin
Wandmotiv24 GmbH

Wandmotiv24 GmbH
Wandmotiv24 GmbH
Wandmotiv24 GmbH

Duvar giydirme uygulamalarından  mekana derinlik katan muazzam örnek ve modelleri değerlendirmeye geldi sıra. Sıra dışı ve aykırı modellerle ilgileniyorsanız daha farklı ve yaratıcı fikirlerle de duvarlarınızı dekore edebileceğinizi hatırlatan bir çalışma. 3 boyutlu duvar kağıtları ile ilgilenenler için alternatif bir duvar dekoru teşkil edecek nitelikte. Öte yandan salon veya oturma odanızın büyük bir duvarını akvaryum görünümü kazandırarak, çarpıcı ve hoş bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Özellikle genç odası dekorasyonu ve çocuk odaları için, ufaklıkların oldukça rağbet ettiği alternatiflerden biri olabilir. Genç ve çocuklarında oldukça ilgisini çekebilecek muazzam bir duvar dekoru.

Tuğla görünümlü duvar zemin kaplamaları

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Oturma Odası
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Endüstriyel stil dizayn edilmiş salon dekorasyonu renkli ve sıcak renklerin doğal tuğla duvar renkleri ile buluşmasını sağlıyor. Doğal görünüm elde etmek isteyenlere kırmızı tuğla duvar görünümü kazandıracak 3 boyutlu duvar kağıtları modellerini de tavsiye edebiliriz. Öte yandan doğal dokulardan mobilya ürünlerinde sıklıkla kullanılan ahşap dokusu ile tuğla duvar dekoru sıcak bir salon dekorasyonu atmosferi oluşturmanızda renkler kadar etkili olabilir.

3 boyutlu bölgesel duvar kağıtları

Brilliance in Simplicity: How to Evoke Old World Charm with Reclaimed Oak, The Wood Galleries The Wood Galleries Kırsal Yatak Odası
The Wood Galleries

Brilliance in Simplicity: How to Evoke Old World Charm with Reclaimed Oak

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

Sadece iki rengin baskın olarak kullanıldığı yatak odası dekorasyonunda 3 boyutlu bölgesel duvar kağıtları ile duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Beyaz duvar zemini rengi üzerine siyah girintili duvar kaplama seçeneklerinin değerlendirilmesi, yatak modeli renk tonları ile uyum ve ahenk sağlamış. Öte yandan yatak formundaki prizmaların etkisiyle duvar kağıtları dekorunun geometrik formlarını bir arada kullanmak mimari dil açısından uyumlu ve ilgi çekici bir yaklaşım olarak değerlendirilmiş.

Bebek odalarını unutmadık!

Tapety dla dzieci - KOLEKCJA ANIMAL PLANET, Humpty Dumpty Room Decoration Humpty Dumpty Room Decoration Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Humpty Dumpty Room Decoration

Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration

Çocuk yapmayı düşünenler için ya da çocuk sahibi olanlar için bebek odası dekorasyonu oldukça zevkli bir zahmet olacaktır. Biricik küçüğünüzün baktığı duvarları dekore ederken oldukça zengin ve geniş yelpazeye yayılan duvar kağıtları modellerini inceleyebilirsiniz. 3 boyutlu duvar kağıtları ile ilgilenebileceğiniz gibi, ithal duvar kağıtları modelleri ile renkli ya da yatıştırıcı tonlarda duvar dekorları oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

3 boyutlu duvar kağıtları ve dekoratif duvar kağıtları modellerine alternatif arıyorsanız, daha önce yayınladığımız Cool duvar resimleri yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Restoran ve cafeler için masa sandalye modelleri
Bu 3 boyutlu duvar kağıdı modellerini siz nasıl buldunuz?

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