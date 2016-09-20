70 metrekarelik, uzun ince bir alana sığdırılmış modern ev

Güzel bir ev dendiğinde aklınıza ilk olarak kullanışlı ve şık bir dekorasyon gelebilir ancak başarılı bir dekorasyon oluşturabilmek için evin mimari özelliklerinin de elverişli olması gerekir. Güzel bir ev oluşturabilmek için evin mimarisinin yeterince geniş, fonksiyonel, yeterli sayıda odaya sahip, iyi aydınlatılmış, izolasyonu yapılmış ve uygun bir şekle sahip olması beklenir. Genelde evler de bu tarife göre planlanır. Ancak bu tarife pek uymayan alanlara ev yapıldığı da olmuyor değil. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mucize gibi bir yapıdan bahsedeceğiz. İki bina arasında kalan uzun ince bir arsaya inşa edilmiş bu ev hayallerinizi zorlayacak. 70 metrekarelik ve uzun ince bir arsa üzerine inşa edilmiş bu evin mutfağı, banyosu, iki odası, salonu ve bir de bahçesi bulunuyor. İki katlı olarak inşa edilen evin yapı sistemi ve planı sıradan evlere göre biraz farklı ama bu özellik onu daha az şık ya da kullanışsız yapmıyor. Gelin bu sıradışı evi birlikte daha yakından inceleyelim. Belki böyle bir fikir size de ilham kaynağı olabilir ve nasıl değerlendireceğinizi bilmediğiniz alanları gözden geçirmenizi sağlar.

Farklı yapı sistemleri ve evler ilginizi çekiyorsa “10 muhteşem ağaç ev” başlıklı yazımızda birbirinden güzel 10 ağaç ev modeli bulabilirsiniz. Göz atmadan geçmeyin.