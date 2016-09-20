70 metrekarelik, uzun ince bir alana sığdırılmış modern ev

Güzel bir ev dendiğinde aklınıza ilk olarak kullanışlı ve şık bir dekorasyon gelebilir ancak başarılı bir dekorasyon oluşturabilmek için evin mimari özelliklerinin de elverişli olması gerekir. Güzel bir ev oluşturabilmek için evin mimarisinin yeterince geniş, fonksiyonel, yeterli sayıda odaya sahip, iyi aydınlatılmış, izolasyonu yapılmış ve uygun bir şekle sahip olması beklenir. Genelde evler de bu tarife göre planlanır. Ancak bu tarife pek uymayan alanlara ev yapıldığı da olmuyor değil. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mucize gibi bir yapıdan bahsedeceğiz. İki bina arasında kalan uzun ince bir arsaya inşa edilmiş bu ev hayallerinizi zorlayacak. 70 metrekarelik ve uzun ince bir arsa üzerine inşa edilmiş bu evin mutfağı, banyosu, iki odası, salonu ve bir de bahçesi bulunuyor. İki katlı olarak inşa edilen evin yapı sistemi ve planı sıradan evlere göre biraz farklı ama bu özellik onu daha az şık ya da kullanışsız yapmıyor. Gelin bu sıradışı evi birlikte daha yakından inceleyelim. Belki böyle bir fikir size de ilham kaynağı olabilir ve nasıl değerlendireceğinizi bilmediğiniz alanları gözden geçirmenizi sağlar.
Farklı yapı sistemleri ve evler ilginizi çekiyorsa “10 muhteşem ağaç ev” başlıklı yazımızda birbirinden güzel 10 ağaç ev modeli bulabilirsiniz. Göz atmadan geçmeyin.
Evin girişinde sizi camekan bir oda karşılıyor. Giriş için oldukça kullanışlı olan bu odayı birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Dış cephesinde plastik boya tercih edilen evin renk kartelasında ise genelde açık tonlar göze çarpıyor. Saksı bitkileri ile canlandırılan girişin hemen yanında evin boyunca ilerleyen bir veranda bulunuyor. Bu verandanın sonunda ise evin sevimli arka bahçesi var.
Evin inşa edildiği arsa uzun ince bir yapıya sahip bu nedenle mimarlar evi uzunlamasına bir plan üzerine oturtmuşlar. Kullanım alanlarını çoğalmak için ise iç mekanda yaratıcı bir uygulamaya gidilmiş. Her iki yanında da bina bulunan evin teneffüs alanı olarak verandasını ve arka bahçesini gösterebiliriz. Yapı çeşidi olarak ise betonarme ve çelik konstrüksiyon kullanıldığını söylemek yanlış olmaz. Evin yapısında hem çelik strüktürler, hem ahşap duvarlar hem de beton malzeme kullanılmış. Yapı şekilleri ve özellikleri hakkında detaylı bilgi almak için mimarlara danışabilirsiniz.
Oldukça yüksek bir tavana sahip olan bu uzun yapı evden çok bir atölye ya da fabrikayı andırıyordu ancak iç mekana uygulanan çelik strüktürler ve ahşap duvarlar sayesinde yapıya ikinci bir kat eklendi. Böylece iki katlı, kullanışlı bir eve dönüşmüş oldu. Kullanılan çelik konstrüksiyon evi hem son derece sağlam hem de dayanıklı bir yapıya dönüştürmüş.
İç mekana uygulanan çelik konstrüksiyonun üzeri beton dolgu malzemesi ve sıva kaplanarak inşaat tamamlanmış. Böylece ev artık ikinci katına sahip. Evin, korkuluklar takılmadan, mobilya ve aksesuarlar gelmeden önceki görüntüsü biraz soğuk olsa da son halini çok seveceksiniz.
Bu fotoğrafta evin mutfağını, oturma odasını ve üst kata çıkan merdivenlerini görebilirsiniz. Bar masası ile daha kullanışlı bir hale getirilen bu mutfak küçük yapısına rağmen oldukça fonksiyonel. Oturma odası ise tek kişilik bir ev için ideal. Rahat bir köşe koltuk, şık yastıklar ve bir televizyon ile tamamlanan oturma odası dekorasyonu evin en kullanışlı alanı.
Evin girişindeki çok fonksiyonlu oda ile oturma odası arasında uzun ince bir koridor bulunuyor. Bu koridorun sağında bir oda solunda ise banyo bulunuyor. Bunun yanı sıra evin yan taraftaki verandasına açılan bir kapısı da var. Bu uzun koridorda ahşap zemin ve parlak ışıklandırmalar kullanılarak ferah ve modern bir görüntü yakalanmış.
Evin dekorasyonunda natürel dokular ve sıcak renkler dikkat çekiyor. Ahşap ve hasır gibi malzemelerin bolca kullanıldığı tasarımın en büyük özelliği konforlu olması. Ayrıca girişe ve arka bahçeye açılan cam cepheler sayesinde oldukça iyi aydınlanan bir iç mekana sahip.