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Balkonumu nasıl 4 mevsim kullanılabilir bir balkon haline getirebilirim?

umit atdağ umit atdağ
CCT 173 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Balkon, Veranda & Teras
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Balkonlar bir evin gerdanlığı konumunda olan ve sizlere nefes alma imkanı veren alanlar olduğu için dekorasyonları çok şık bir şekilde yapılmalı ve titiz bir çalışma ile  dekorasyonları tamamlanmalıdır. Balkonlar için genel de az bir alan ayrılmış olsa da ölçülerine göre  planlama yaparak balkonun 4 mevsim yaşayabilen ve sizi yaşatabilen bir balkon şeklinde dekore edilmesi olmazsa olmazdır. Bu gün 4 mevsim yaşayan ve kullanılan  balkon örneklerini inceleyerek evinizde bulunan balkonu her mevsim kullanabileceğiniz şık ve dekoratif bir balona çevirmenizi sağlıyoruz. Homify farkı ile  inceleyeceğiniz balkon örneklerinden evinizle ve tarzınızla uyumlu olan balkon dekorasyonlarının birebir ayısını kendi balkonunuzda uygulayabilir ve şık bir balkona sahip olabilirsiniz. Balkon dekorasyonları; ev dekorasyonlarındna farklılık gösteren, açık havaya maruz kaldığı için uzun ömürlü olacak malzemelerin seçilmesi gereken, canlı yeşil bitkiler ile muhteşem doğallığa sahip olabilen dekorasyonlar olduğu için titiz ve dikkatli bir şekilde dekore edilmesi şarttır.

Yaşayan balkon

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Bir balkonun yaşayan bir balkon olabilmesi için bir yaşam alanı şeklinde düzenlenmiş olması ve resimdeki gibi göz alıcı ve canlı renklere sahip olması gereklidir.  Resimde yer alan balkon dekorasyonu; ahşap zemin üzerine bahar ve yaz aylarının renkleri olan açık tonlarda renkler kullanılarak dekore edilmiş, görsel şık mobilyalar ve sürgülü kapıları ile hem bir yaşam alanı hem de evden bağımsız bir bölüm olarak balkon dekorasyonu tamamlanmış.

Manzaralı balkonlar

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bir balkonun 4 mevsime özgü olması için tek bir mevsim için trend olan dekorasyon fikirlerine uygun olarak dekore edilmemelidir. Resimdeki gibi manzarası olan ve her mevsim size temiz hava keyfini sunacak bir balkon için yine resimdeki gibi kırmızı renkli koltuklar tercih edilebilir. Kış aylarında da manzaranın keyfini yaşayabileceğiniz bir balkon için renk tercihleri titiz bir şekilde yapılmalıdır.

Sade balkonlar

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Balkon, Veranda & Teras
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Sahip olduğunuz balkondan denizi görebiliyorsanız balkon dekorasynunuzun yaz ve kış aylarına uyumlu olması için sade bir şekilde dekore edilmesi ve beyaz tonların kullanılması gereklidir. Böylece yaz aylarına yada kış aylarına özgü bir dekorasyon yapmadan hem yaz hem de kış aylarında kullanabileceğiniz bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.

Köşe fikirleri

CCT 173 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Balkon, Veranda & Teras
CCT INVESTMENTS

CCT 173 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Balkonunuzda keyif yapmak için bir masa ve sandalye takımı tedarik ederek balkonunuzun bir köşesine yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Geriye kalan alanı istediğiniz mevsime göre dekore ederek 4 mevsim kullanabileceğiniz bir balkona sahip olabilirsiniz. Mobilyaları ahşap malzemeden seçmeniz halinde çok uzun yıllar yenilemek zorunda kalmazsınız.

Kapalı balkonlar

Cam Balkon, armoni yapı armoni yapı Modern Balkon, Veranda & Teras
armoni yapı

Cam Balkon

armoni yapı
armoni yapı
armoni yapı

Bir balkonun yılın her ayında kullanılabilmesi için kapanıp açılabilen bir mekanizmaya sahip olması yeterli olacaktır. Bu sayede kış aylarında kapatıp balkon keyfi yapabilirken yaz aylarında açılarak yaz aylarında balkon keyfi yapabilirsiniz. Dekorasyonunuzun mevsimsel özellikler taşımasına dikkat ettiğinizde de muhteşem bir balkona sahip olabilirsiniz.

Çiçekler ve renkler

Aykuthall Office 2015 homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras MIMARI,MIMAR,OFIS,IC MIMAR,DEKORASYON,BALKON,MANZARA,DENIZ,RENKLI SAKSILAR
homify

Aykuthall Office 2015

homify
homify
homify

Balkonların olmaz ise olmazı canlı ve yeşil bitkilerdir. Bu bitkiler balkonunuza hem doğallık hem de canlılık verecektir. Bu nedenle balkonunuzda hem yaz aylarına özgü hem de kış aylarına özgü yeşil bitkiler yerleştirip dekorasyonunuzu yaptığınızda her mevsim doğal ve canlı bir balkona sahip olacaksınız.

Minimalist düşünceler

Mevsimlik Teras Çözümü Meydan Mimarlik Ltd. Şti Kırsal Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
Meydan Mimarlik Ltd. Şti

Mevsimlik Teras Çözümü

Meydan Mimarlik Ltd. Şti
Meydan Mimarlik Ltd. Şti
Meydan Mimarlik Ltd. Şti

Balkonunuzu dekore ederken minimalist düşünce doğrultusunda dekore etmeniz balkonunuzun hem sade hem de yaz ve kış aylarında istediğiniz gibi kullanabileceğiniz istediğiniz dekorasyonu yaparak yaşayabilen bir balkon ortaya çıkarabileceğiniz bir balkonunuz olacaktır.

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