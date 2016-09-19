Balkonumu nasıl 4 mevsim kullanılabilir bir balkon haline getirebilirim?

Balkonlar bir evin gerdanlığı konumunda olan ve sizlere nefes alma imkanı veren alanlar olduğu için dekorasyonları çok şık bir şekilde yapılmalı ve titiz bir çalışma ile dekorasyonları tamamlanmalıdır. Balkonlar için genel de az bir alan ayrılmış olsa da ölçülerine göre planlama yaparak balkonun 4 mevsim yaşayabilen ve sizi yaşatabilen bir balkon şeklinde dekore edilmesi olmazsa olmazdır. Bu gün 4 mevsim yaşayan ve kullanılan balkon örneklerini inceleyerek evinizde bulunan balkonu her mevsim kullanabileceğiniz şık ve dekoratif bir balona çevirmenizi sağlıyoruz. Homify farkı ile inceleyeceğiniz balkon örneklerinden evinizle ve tarzınızla uyumlu olan balkon dekorasyonlarının birebir ayısını kendi balkonunuzda uygulayabilir ve şık bir balkona sahip olabilirsiniz. Balkon dekorasyonları; ev dekorasyonlarındna farklılık gösteren, açık havaya maruz kaldığı için uzun ömürlü olacak malzemelerin seçilmesi gereken, canlı yeşil bitkiler ile muhteşem doğallığa sahip olabilen dekorasyonlar olduğu için titiz ve dikkatli bir şekilde dekore edilmesi şarttır.
Bir balkonun yaşayan bir balkon olabilmesi için bir yaşam alanı şeklinde düzenlenmiş olması ve resimdeki gibi göz alıcı ve canlı renklere sahip olması gereklidir. Resimde yer alan balkon dekorasyonu; ahşap zemin üzerine bahar ve yaz aylarının renkleri olan açık tonlarda renkler kullanılarak dekore edilmiş, görsel şık mobilyalar ve sürgülü kapıları ile hem bir yaşam alanı hem de evden bağımsız bir bölüm olarak balkon dekorasyonu tamamlanmış.
Bir balkonun 4 mevsime özgü olması için tek bir mevsim için trend olan dekorasyon fikirlerine uygun olarak dekore edilmemelidir. Resimdeki gibi manzarası olan ve her mevsim size temiz hava keyfini sunacak bir balkon için yine resimdeki gibi kırmızı renkli koltuklar tercih edilebilir. Kış aylarında da manzaranın keyfini yaşayabileceğiniz bir balkon için renk tercihleri titiz bir şekilde yapılmalıdır.
Sahip olduğunuz balkondan denizi görebiliyorsanız balkon dekorasynunuzun yaz ve kış aylarına uyumlu olması için sade bir şekilde dekore edilmesi ve beyaz tonların kullanılması gereklidir. Böylece yaz aylarına yada kış aylarına özgü bir dekorasyon yapmadan hem yaz hem de kış aylarında kullanabileceğiniz bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.
Balkonunuzda keyif yapmak için bir masa ve sandalye takımı tedarik ederek balkonunuzun bir köşesine yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Geriye kalan alanı istediğiniz mevsime göre dekore ederek 4 mevsim kullanabileceğiniz bir balkona sahip olabilirsiniz. Mobilyaları ahşap malzemeden seçmeniz halinde çok uzun yıllar yenilemek zorunda kalmazsınız.
Bir balkonun yılın her ayında kullanılabilmesi için kapanıp açılabilen bir mekanizmaya sahip olması yeterli olacaktır. Bu sayede kış aylarında kapatıp balkon keyfi yapabilirken yaz aylarında açılarak yaz aylarında balkon keyfi yapabilirsiniz. Dekorasyonunuzun mevsimsel özellikler taşımasına dikkat ettiğinizde de muhteşem bir balkona sahip olabilirsiniz.
Balkonların olmaz ise olmazı canlı ve yeşil bitkilerdir. Bu bitkiler balkonunuza hem doğallık hem de canlılık verecektir. Bu nedenle balkonunuzda hem yaz aylarına özgü hem de kış aylarına özgü yeşil bitkiler yerleştirip dekorasyonunuzu yaptığınızda her mevsim doğal ve canlı bir balkona sahip olacaksınız.
Balkonunuzu dekore ederken minimalist düşünce doğrultusunda dekore etmeniz balkonunuzun hem sade hem de yaz ve kış aylarında istediğiniz gibi kullanabileceğiniz istediğiniz dekorasyonu yaparak yaşayabilen bir balkon ortaya çıkarabileceğiniz bir balkonunuz olacaktır.