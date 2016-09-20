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60 m2 aile evinin yenilenmesi

umit atdağ umit atdağ
Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog Modern Yatak Odası Gri
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Bu gün küçük bir aile evinin yenilenmesi ve baştan yaratılmasına homify aracılığı ile tanık oluyoruz.  Modası geçmiş duvar kaplamaları, zemin döşemeleri ve kötü renk seçimleri yerine modern ve insana huzur veren döşemeler, zemin kaplamaları  duvar kağıtları seçilmiş, yerleşim planı ve dekorasyon trend akıma göre yapılarak  insan huzur veren ve küçük olmasına karşın geniş görünen bir evi ziyaret ediyoruz. Homify ev yenileme fikirlerinin uygulandığı bu evi yakından inceleyelim.

Harabe bir ev

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

İlk bakışta yaşanılmayacak kadar kötü bir görüntüye sahip olan bu ev, aslında tadilat ve onarım için eski moda duvar kağıtlarının söküldüğü, zemin döşemelerinin kaldırıldığı ve yalın hali ile çok kötü görünen bir harabeyi andırıyor. Yapılacak yenileme işlemleri öncesinde insanda kötü bir his uyandıran bu ev yenileme işlemlerinden sonra huzur kaynağı olacak.

Yenilenmiş hali

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

O harabe görünüme sahip olan evin  yenilenmiş ve modern bir dekorasyon ile muhteşem bir görüntüye sahip halini görüyorsunuz. Koyu ahşaplar ve beyaz renk duvarlar ile hem şık bir oda ortaya çıkarılmış hem de tezat renkler çok uyumlu bir kontrast içinde kullanılarak dekoratif bir görüntü oluşturulup huzur kaynağı olan bir oda oluşturulmuş.

Küçük odalar

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

Ev küçük olduğu için odaları da istenilen ölçülerin altında kalmış. Bu durum ev sahiplerinin ihtiyacı olan salonun ortaya çıkarılmasını önlediği için oda diğer oda ile birleştirilerek şık ve  geniş bir oda yapılması için resimde gördüğünüz genişletme çalışmaları başlatılmış.

Ev planı

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

Evin genel planı resimde yer alan ve açık mutfak, salon, wc, banyo, yemek alanı, yatak odası şeklinde yapılmış. Bu sayede evin görsel olarak tüm ihtiyaçları karşılayan odalara sahip olması sağlanmış ve geniş alanlar oluşturularak ihtiyaçları karşılayan bir ev olması sağlanmış.

Geniş salon

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog Bej
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

Evin geniş salonu eve ferahlık ve huzur vermiş. Dar odaların kasvetli ve soğuk havası yerine geniş ve ferah bir salon oluşturulup beyaz renk yoğunluğunda dekore edilerek  küçük aile evinin görsel ve şık olması sağlanmış. Aydınlatma da evin salonunun ferah olması için özel bir planlama ile yapılarak  yaşam alanının insana huzur veren dekoratif bir yaşam alanı olması sağlanmış.

Mutfak

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog Modern Mutfak Metal Altın Sarısı
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

Mutfak kısmı açık bir mutfak olarak düşünülmüş ve küçük bir alanı işgal eden bar mutfak konsepti hayata geçirilmiş. Küçük bir mutfak tezgahı 5 adet bar taburesi ve şık bir mutfak dekorasyonu ile evin en neşeli ve en güzel alanı olan mutfak ortaya çıkarılmış. Özel ve dekoratif mutfak görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Yatak odası

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog Modern Yatak Odası Gri
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

Yatak  odası evin ayrı bir yaşam alanı olarak düzenlenmiş, şık ve zarif bir dekorasyon ile  resimde yer alan dekoratif yatak odası oluşturulmuş. Aynalar ile daha geniş görünmesi sağlanan yatak odası  aydınlatmaların yardımı ile kendinizi renk cümbüşü içinde gibi hissetmenizi sağlıyor. 

Banyo

Vous avez dit French Touch ?, Casavog Casavog
Casavog

Casavog
Casavog
Casavog

Evin banyosu yatak odası ile iç içe olacak şekilde düzenlenerek hem ebeveyn banyosu olması sağlanmış hem de yatak odasının tüm ihtiyaçlara cevap veren bir yatak odası olması sağlanmış.  Duvar boyunca aynalar kullanılarak  geniş ve aydınlık bir banyo ortaya çıkarılmış.

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