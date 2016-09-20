60 m2 aile evinin yenilenmesi

O harabe görünüme sahip olan evin yenilenmiş ve modern bir dekorasyon ile muhteşem bir görüntüye sahip halini görüyorsunuz. Koyu ahşaplar ve beyaz renk duvarlar ile hem şık bir oda ortaya çıkarılmış hem de tezat renkler çok uyumlu bir kontrast içinde kullanılarak dekoratif bir görüntü oluşturulup huzur kaynağı olan bir oda oluşturulmuş.